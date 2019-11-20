All-on-6 имплантация виды и цены

После удаления зуба, даже одного, ситуация в полости рта полностью изменяется. Прежде всего, страдает жевательная активность: чтобы компенсировать недостаток, человек подсознательно старается жевать так, чтобы перемалывание пищевого комка было эффективным. Для этого он смещает нижнюю челюсть таким образом, чтобы оставшиеся зубы перемалывали еду, как это было раньше. Чаще всего возрастает нагрузка на премоляры, но могут быть задействованы даже клыки и резцы. Как результат – коронки стираются, мышцы лица работают неправильно и может изменяться даже мимика. Кроме того, достигнуть качественного перемалывания пищи все равно не удается, поэтому в пищевод и желудок поступает комок, который требует большего количества ферментов для расщепления. Если не восстанавливать целостность зубных рядов, уже через 10-12 месяцев человек начнет жаловаться на боли в животе, изжогу и другие симптомы болезней ЖКТ.

Вторая неизбежная проблема после удаления зуба – смещение соседних зубов в сторону дефекта и воспаление слизистой десны. Визуально вы можете заметить увеличившиеся промежутки между коронками, это выглядит неэстетично. Десневые (межзубные) сосочки остаются без надежной защиты, поэтому из-за постоянного травмирования воспаляются, кровоточат и болят. Костная ткань альвеолярного отростка в месте, где ранее находился удаленный зуб, постепенно рассасывается, что приводит к еще большему изменению формы зубных рядов. В природе не может быть места, ничем не занятого: на место отсутствующего зуба подвигаются соседние, принимая на себя жевательную нагрузку. Из-за этого происходят изменения в периодонте и пародонте. Проблемы усугубляются и человеку придется провести комплексное лечение. Его можно было бы избежать, если бы протезирование было выполнено вовремя.

Раньше полностью решить проблему могли только хорошо смонтированные мосты, но и они имели ряд недостатков. Опоры со временем тоже выходили из строя и на смену жестким конструкциям приходили съемные протезы. Для установки мостовидного протеза приходилось покрывать коронками опорные зубы. А это значит, что их нужно было обработать – снять слой эмали, соответствующий толщине искусственной коронки. Это болезненный процесс, иногда приходилось идти даже на депульпацию зуба, чтобы, во-первых, устранить болезненность, во-вторых, предупредить развитие пульпита уже под коронкой. При этом проблема с неправильным распределением жевательной нагрузки оставалась – на опорные зубы она увеличивалась, поэтому со временем неизбежно возникали воспалительные процессы в окружающих тканях, расшатывание и даже выпадение зубов, а также сложности были связаны с изменением вкуса пищи из-за наличия во рту металла или пластмассы. Предотвратить истончение альвеолярного отростка также не удавалось, даже под защитой мостовидного протеза костная ткань все равно продолжала рассасываться. Внешне это выглядело так, будто десна отдаляется от протеза – возникала щель между слизистой и искусственными зубами.

Нынешняя реальность более оптимистична: даже полная утрата зубов не является приговором. Вернуть пациента к полноценной жизни поможет скуловая имплантация. Импланты внедряются глубоко в скуловую кость под нужным углом. Очевидных успехов на этом поприще добились в московском центре стоматологии American Dental.

Протезирование здесь ведется под руководством американского врача – имплантолога Сойфера В. В. При операциях используются изделия Nobel, а основными технологиями являются: All-on-4 и All-on-6. Комплекс Zygomatic Implants обеспечивает качественный результат с пожизненной гарантией на импланты. Примечательно, что сам процесс протезирования занимает всего несколько часов. Противопоказаний у данной технологии почти нет. Ее рекомендуют даже пожилым людям с деформированной костной тканью. Что особенно ценно, нагружать протезы можно сразу после их установки. Разумеется, при этом следует придерживаться рекомендаций врачей.

Центр стоматологии American Dental укомплектован инновационным оборудованием и материалами. С помощью компьютерных программ специалисты изготовят нужные протезы, учитывая особенности челюстей, прикуса и другие индивидуальные факторы пациента. Получить новые зубы за один день благодаря скуловому импланту - это надежно, оперативно и выгодно в финансовом отношении. На услугу «все-на-четырех» предоставляется дополнительная скидка. Оплата возможна в рассрочку.

Профессионализм врачей Центра сочетается с искренней заботой о пациенте. Важным этапом сотрудничества является консультирование. После уточнения общих вопросов посетителю предлагают пройти фотометрию, томографию, сдать анализы, если требует необходимость - санируют ротовую полость и т. д. Непосредственно перед имплантацией зубы пациента чистят по специальной методике.

Что касается формы и размера зубов, их определяет томография. На основе полученных данных изготовляются индивидуальные протезы. Обнажая при улыбке эти конструкции, их обладатель не рискует скомпрометировать себя. Они не только внешне имитируют «живые» зубы, но и выполняют аналогичные функции.

Сама процедура имплантации проводится под местной анестезией. Пациенту она не доставляют ни физического, ни психологического дискомфорта. Строго говоря, протезирование осуществляется в два этапа: сначала монтируют временные конструкции, а спустя полгода-год - постоянные протезы. И временные, и постоянные искусственные коронки создаются таким образом, чтобы максимально имитировать природные зубы человека. Внешне – по форме, цвету, размеру – они идентичны потерянным.

Во избежание воспалительных процессов пациент должен тщательно следить за гигиеной ротовой полости. При соблюдении рекомендаций врачей скуловая имплантация его не разочарует. Что касается технических моментов, доктор Сойфер несет за них личную ответственность перед пациентом. Стоит отметить, что за 25 лет работы в сфере стоматологии Владимир Валерьевич получил уже сотни благодарных отзывов.

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