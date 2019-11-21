Обмен WMZ на Visa и Mastercard в выгодном конвертере

Также, онлайн-заработки электронных средств платежа набирают обороты, что привело к ещё большему использованию веб-кошельков разнообразных виртуальных платформ. Так, самой популярной криптовалютной платформой была и остаётся WebMoney. Если рассматривать наиболее часто проводимые финансовые операции, то к ним относится конвертация криптоденег на наличные, путём вывода их на карту Виза. В связи с чем многим пользователям интересно, как вывести Вебмани на Visa/MasterCard без денежных потерь?

Разнообразие вариантов вывода веб-денег на карту Виза

Способов конвертации криптовалюты на реальные деньги сегодня доступно немало, к основным из них относятся такие:

- сайт платежной платформы Вебмани;

- через привязку карты к е-кошельку для платежей;

- с помощью банкоматов и терминалов;

- в интернет-конвертерах.

Именно обменниками электронных средств платежа чаще всего пользуются те пользователи, у которых есть гривневая банковская карта и необходимость вывести на неё титульные знаки WebMoney. Но, если воспользоваться услугами пункта по обмену, который первым встретился в Интернете, то есть вероятность попадания на сервис аферистов. Для исключения такого варианта лучше обратиться к услугам проверенного сервиса – мониторинга обменников лучших курсов криптоденег. Это новый современный способ конвертации электронных средств, позволяющий оперативно находить самые качественные и выгодные конвертеры для проведения необходимых финансовых операций.

Особенности работы мониторинга лучших курсов

Мониторинговая площадка отличается многочисленными преимуществами, одно из которых – бесплатное предоставление услуг по поиску обменников криптовалют. Другие плюсы и особенности использования данного сервиса заключаются в:

- квалифицированной службе техподдержки, готовой в любую минуту решить проблемы, возникающие у пользователей;

- солидном опыте работы в сфере электронной коммерции;

- обширном выборе сайтов операторов по конвертации криптосредств;

- сотрудничестве с исключительно надёжными пунктами по конвертации;

- интуитивно понятном и легком интерфейсе;

- большом количестве информации по использованию криптоденег и самой мониторинговой платформы;

- высокой скорости проведения финансовых операций;

- широком выборе направлений обмена;

- безупречной деловой репутации, полученной за многолетнюю успешную деятельность;

- разнообразии дополнительных функций, существенно упрощающих и ускоряющих процесс обмена электронных средств платежа.

Самым удобным на сайте мониторинга конвертеров является его листинг, в котором представлено подробное описание конвертеров и курсов, что обмен WMZ на Visa и MasterCard позволяет производить не только максимально выгодно, но и быстро. Здесь есть и множество других криптовалютных направлений, поэтому можно взять себе за правило: для поиска конвертационной площадки для обмена любой пары валют в первую очередь заходить на сайт мониторинга пунктов по обмену.

Вывод Вебмани ВМЗ на банковскую карту Visa/MasterCard – дело ответственное, поскольку криптовалюта стоит немало и является объектом охоты различных онлайн-мошенников. Функциональные возможности мониторинговой системы позволяют существенно упростить такую задачу. С её помощью пользователи смогут не только безопасно и на самых выгодных условиях обменивать титульные знаки на наличные деньги, но и совершать удачные финансовые операции во множестве других криптовалютных направлений.

Если времени мало для собственноручных поисков пункта по конвертации виртуальных платежных средств, то оптимальным решением для вас будет обратиться к листингу мониторинговой платформы, поскольку, данный онлайн-сервис гарантированно поможет сэкономить деньги и время, а также обезопасит от нечестных сайтов по обмену криптоденег.

Реклама