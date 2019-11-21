«Зрелище как в фильме ужасов!»: многодетная семья осталась на улице после пожара под Самарой

Соседи помогали, чем могли

Без крыши над головой осталась семья из шести человек, проживающая в поселке Красный Яр на улице Комсомольской. Дом Александра и Натальи Кириченко, которые воспитывают троих детей и ухаживают за мамой мужчины, накануне днем, 20 ноября, едва не был уничтожен в серьезном пожаре.

— Они находились дома. В какой-то момент начало моргать освещение. Александр вышел посмотреть, что происходит, и увидел, что крыша воспламенилась, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местный житель Роман, который сейчас помогает попавшим в беду людям.

Пожар представлял собой жуткое зрелищеФото: Предоставлено "Комсомолке"

Родители схватили детей, документы, а также все, что попалось под руку, и выбежали на улицу. Там уже ждала пенсионерка Нина Кириченко, которая проживала во второй половине дома, разделенного на две части. К слову, Нину Федоровну односельчане хорошо знают — она 30 лет проработала поваром в детском саду № 1 «Ромашка».

— Мы вызвали пожарную службу, бригада прибыла быстро, коллектив действовал слажено, но пламя не поддавалось, было скрыто под кровлей, которую частично пришлось вскрывать прямо во время пожара, — продолжает наш собеседник. — Я увидел дым издалека, поспешил туда. Соседи помогали тушить, чем могли.

Подвела электропроводка?

Как сообщили samara.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание началось примерно в 16-10. Огонь охватил 85 квадратных метров.

— Горело чердачное помещение. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших. В 16-50 пожар ликвидировали, — отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали экстренные службыФото: Предоставлено "Комсомолке"

Предварительная причина ЧП — замыкание электропроводки. Последствия печальные — хозяева жилища боятся, что дом теперь годится только под снос.

Переночевала семья у родственников в Самаре. Утром 21 ноября они прибыли в Яр — заниматься поиском временного приюта.

— Сегодня были в доме и увидели весь ужас от вчерашнего происшествия. Заходишь и смотришь на небо, крыши нет, стены пришлось вскрывать, разрушать, распиливать. Потолки упали от воды, все вздулось от влаги и в черной копоти, — делится Наталья Кириченко. — Запах гари стоит невыносимый. Все это покрыто льдом, зрелище как в фильме ужасов. Кухня вздулась, пластик поплавился.

По словам женщины, специалисты рекомендуют снести дом до покрова его снегом.

Расчет на помощь

Сегодня же погорельцев навестил и глава Красноярского района Михаил Белоусов. В беседе с Натальей и Александром он попросил составить перечень всего, в чем они нуждаются: вещей, предметов первой необходимости, школьных принадлежностей. Также Михаил пообещал оказать содействие в решении жилищного вопроса — если возможно, даже восстановить дом после случившегося.

Глава района обещал помочь погорельцамФото: соцсети

Проблемы у четы Кириченко действительно серьезные. Наталья работает менеджером, Александр водителем — в роскоши не купаются. Мало того, что теперь им фактически негде жить, но в огне остались и многие личные вещи, в том числе и детские. У пары два сына — мальчики 4 и 12 лет, а также семилетняя дочка.

Сейчас пострадавшим предоставили временное жилье. Посодействовал местный предприниматель Александр Сыркин, у которого в центре Красного Яра магазин стройматериалов. Кириченко сегодня заселятся в помещение недалеко от Красноярского автовокзала — на улице Оренбургской, 5А.

От крыши дома ничего не осталосьФото: Предоставлено "Комсомолке"

По этому указанному выше адресу Александр и Наталья готовы принимать помощь от неравнодушных граждан. Ознакомиться с тем, что нужно погорельцам, можно в группе «Вконтакте», которую в целях поддержки создали знакомые семьи. Желающие посодействовать также могут обратиться на kpsamara@phkp.ru.