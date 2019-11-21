"Открываю ванну - а там голый мужчина": откровения корабельной стюардессы о "пьяных круизах" и ссорах с коллегами

Шикарные закаты, свежий воздух, каждый день - новый город... Если вы думаете, что работать на теплоходе проводницей - это сказка, спешу вас в этом разуверить. Меня хватило ровно на одну навигацию.

КОРАБЕЛЬНАЯ САНТА-БАРБАРА

Я была студенткой экономического университета, знакомые предложили подработку на лето. Деньги пообещали неплохие, плюс полный пансион. Я согласилась. Для меня навигация началась с генеральной уборки. Прежде чем теплоход выйдет в путь, его нужно помыть, почистить, подкрасить. И это при том, что корабль стоит на приколе, отопление не включают. Возишься в воде, выскакиваешь на палубу, а там ветер, даже снег. Конечно, сразу же насморк, голос пропал. Большая часть проводниц – девочки из речного техникума, я среди них самая неподготовленная – об устройстве теплохода ничего не знала, речные термины не понимала. Шутки, подколы…

За нашей работой следили старшая проводница Зинаида Анатольевна, она же жена боцмана. На борту обычно многие между собой как-то связаны. Например, наша бармен была дочерью капитана, а медсестра - его жена. Старпом был женат на директоре ресторана, а их дочь была официанткой. Его бывшая жена была бухгалтером в нашем ресторане, и у нее был роман с нашим вторым барменом и помощником капитана одновременно. В шутку происходящее на теплоходе все называли «кораблятство». Корабль – это как государство в государстве. Там есть свой «царь» – капитан, «знать» – старпом, помощники капитана, «элита» – рулевые, электромеханик, и «народ» - все остальные.

Народу к капитану приближаться не разрешали. Даже если сам капитан оказывает знаки внимания молоденьким бортпроводницам (а слухов о его подвигах ходило немало!) - нужно держать дистанцию. Зинаида Анатольевна за этим строго следила и рассказывала всякие страшилки: мол, одна девица бегала в «царскую каюту», а к концу сезона ее выгнали без зарплаты и выходных пособий в «интересном» положении, которое с качкой и уборкой кубриков несовместимо. Матросы подшучивали, что кадрить капитана могут лишь самые проворные. Потому что работы было столько, что за весь день причесаться, в зеркало взглянуть не успевали.

Больше месяца Зинаида Анатольевна учила нас правильно драить унитазы, стелить постель, выжимать тряпки, мыть все: стены, пол, окна, лестница, перила. И матросам работы хватало. Они тоже участвовали в зачистке: оттирали резервуары для воды и фекалий, красили, правили вмятины.

Это было тяжелое, но весело время. После напряженных рабочих дней мы сидели на верхней палубе нашего теплохода, кричали песни под гитару, флиртовали и мечтали о захватывающем путешествии, которое нас ждет летом.

А потом мы вышли в рейс, и началось…

Работают речные проводницы восемь часов в сутки. День делится на уборочную и дежурную вахту. Уборочная с 8 до 12 часов. Дежурная вахта может быть в любое время, в том числе и ночью. Дежурили мы по двое. Вахту сдавали и принимали по уставу - в присутствии офицера: капитана, старпома или одного из штурманов.

Днем у дежурных - стирка, в том числе и вещей туристов. Это услуга платная. Туристы приносили на ресепшн грязные вещи, оплачивали, а через пару часов получали чистые, выглаженные. Ночью убирали кубрики, утром протирали поручни на всех палубах теплохода. Дежурная вахта до уборочной или после переходит, как эстафета. Каждый час обходишь палубы и делаешь записи в вахтенном журнале: «Проводница такая-то, все спокойно».

ПРЕЗЕРВАТИВЫ НА ЛЮСТРЕ И ТАПКИ В УНИТАЗЕ

За каждой проводницей закреплено от 10 до 14 кают. За два часа нужно убраться в каждой из них и приготовить для новых гостей. Если, не дай Бог, теплоход опоздает или турист будет слишком долго собираться, то и этих двух часов не будет.

Ключи для уборки кают хранятся у старшей проводницы. Выдает она их на утреннем сборе, вместе с комплектами чистых полотенец, бытовой химией и порцией «подзатыльников» для бодрости. Дальше самое интересное: пока туристы на завтраке или утреннем променаде на палубе, мне необходимо пропылесосить в каютах, протереть пыль, поменять полотенца, помыть сантехнику и окна, ничего чужого не задеть и уйти незамеченной. Немного легче, когда туристы уходят на экскурсии, можно не торопиться.

Принято считать, что круизы - это для пенсионеров. Как бы ни так! Молодежи много. И они такое вытворяют! Ночные танцы на палубе - это цветочки. Приходилось выгонять парочки из служебных помещений, будить перебравших алкоголя туристов в самых неожиданных местах, а еще смахивать с люстры презервативы и доставать из унитазов одноразовые тапки!

«ПЬЯНЫЙ РЕЙС НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕЖИТЬ»

Короткие туры выходного дня мы называли «пьяные рейсы». В такие поездки отправляются особо буйные туристы. Загружаются с внушительными запасами спиртного в багаже. В один такой вечер я дежурила. Вижу, вышел на палубу мужчина, повернулся по ветру и справляет малую нужду. Я возмутилась: «Что же вы творите!», а он побежал от меня, спрятался в гладильной комнате. Попросила помочь коллегу, тот угрозами его из комнаты выманил. Хулиган извинялся, кашлял, уполз в каюту в конце концов. А мне убирать.

Конечно, много в пьяных рейсах бывает и старичков, которые молоденьким проводницам подмигивали: «Заходи в каюту 46, угощу». Обходили таких стороной с каменными лицами. Но все это цветочки по сравнению с корпоративами. Шумные компании буквально сносили бар, орали песни. После одного такого рейса я убиралась в каюте и нашла в ванной … полуголого мужчину. Вокруг кости куриные, куски соленой рыбы, бутылки. Запах такой, что глаза режет. мужчина говорить не мог, адрес свой не помнил. Вызвали скорую, сдали на берег. Отмывали каюту вдвоем.

ВОЛНА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Матросы и проводницы обитают в кубрике в трюме. Вместо окон - иллюминаторы, которые чуть подтекали в дождь или во время сильных волн. В трюм вели узкие крутые трапы. Слышали бы вы, как материлась наша старшая проводница размера плюс-сайз, когда по ним поднималась!

Кубрик условно разделен на женскую часть - проводницы, официантки, и мужскую - матросы. Разумеется, семейные и сложившиеся пары жили вместе. Каюты маленькие, четырехместные, койки как в поезде, раковина, шкаф и откидной столик. Вот и все, что помещалось в каютах. Старшая проводница смогла уместить у себя телевизор и даже маленький холодильник. Что значит опыт! В нашей команде был недобор. Почти всегда не хватало 2-3 проводниц. Поэтому в четырехместных каютах мы жили по двое-трое. Хуже всего было, что девочек из одной каюты редко ставили на дежурство вместе. Поэтому пока твоя «коллега» отдыхает, нужно быть тихой, как мышка. Иначе - ссоры и даже драки. Убирались в кубрике тоже проводницы. А матросы народ совсем не чистоплотный – еще один повод для ссор.

Работали мы без выходных. Отдыхали между вахтами. Хорошо, если во время стоянки будет не твоя смена. Тогда записываешься в журнал и идешь в город на прогулку. Главное вернуться вовремя, а то можешь и на штраф нарваться.

Гулять по верхней палубе нам не разрешали. Вечеринки, бары, кинопросмотры вместе с туристами тоже под запретом. Знай свое место.

Ночью незаметно мы все же пробирались на прогулочную палубу, там были лавочки. Так приятно, завернувшись в плед, рассматривать звезды и ждать рассвета! Главное - чтобы никто не заметил.

Отдохнуть от души нам разрешили только в последнем рейсе. Все лето я ждала, когда закончится этот бесконечный марафон: уборка, уборка, шум, вибрация, мат. А перед последним рейсом стало грустно до слез. За время работы все эти хамоватые, грубые люди стали такими родными, что прощались мы со слезами. Но работать на корабль я больше не пойду - тяжело это, хотя прошедшее лето навсегда останется в моей памяти, как самое крутое в жизни!

КОШЕЛЕК

Зарабатывают стюардессы и стюарды круизных речных теплоходов в России от 30 000 до 50 000 рублей в месяц. Зарплата зависит от компании, состояния теплохода, маршрутов. Умелые проводницы раскручивают туристов на чаевые. Но за любую провинность штрафуют, так что средний чек остается средним.

НА ЗАМЕТКУ РЕЧНОМУ ТУРИСТУ

- Гель для душа и шампуни на теплоход закупают самые дешевые, берите лучше свои привычные. Ведь сойти на берег в магазин не получится.

- Если вы оставите деньги на виду, проводница может подумать, что это чаевые, и забрать их.

- Обращайте внимание на матрасы. Их редко меняют и чистят. Загляните под матрас при заселении. Если увидите черные точки – в каюте клопы.

- Если опоздали на теплоход во время стоянки, не соглашайтесь подниматься на борт во время шлюзования. Вы рискуете оказаться в воде с травмами.

- Прихватите на борт достойный наряд для капитанского ужина. Это красивая традиция, когда капитан выходит выпить шампанское со всеми пассажирами. Капитану и всей команде будет обидно, если рядом с их парадными кителями вы будут в цветных шортах и сланцах.