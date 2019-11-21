Коллектив ТОАЗа: в общем «оркестре» слышна партия каждого

20 ноября в Самаре состоялось подведение итогов ежегодной премии лучших маркетинговых решений Volgabrand. Профессиональные маркетологи и пиарщики поделились своими кейсами по достижению бизнес - целей. Продемонстрировать свои успехи могли все желающие вне зависимости от того, большое это предприятие или маленький бизнес.

Сразу в двух номинациях призы получил Тольяттиазот - лучшее решение в наружной и печатной рекламе с проектом «Тольяттиазот - сила в правде» и «серебро» за проект музыкального ролика «40 лет в едином ритме» в категории видео-рекламы.

Корпоративный автоквест ТОАЗ

Любимый ролик заводчан

Создать единую корпоративную культуру на крупном предприятии сложно, а воссоединить всех сотрудников для творческого проекта - еще сложнее. Но эта история не про Тольяттиазот, где все сотрудники - настоящие патриоты, несущие свою ценность и вклад в развитие предприятия.

- Наши пиарщики работают в полевых условиях, но это не мешает им создавать шедевры, с которыми мы потом выигрываем премии, - улыбается директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Коллектив предприятия выступает единым фронтом

Как же представить промышленное предприятие, чтобы оно стало интересным не только химикам, но и каждому обывателю? Было принято решение создать видео-проект и показать, как важен каждый заводской отдел, каждое подразделение. Идея, которая обсуждалась 1,5 месяца, вылилась в три дня плотных съемок. Партнером проекта выступил Тольяттинский молодежный симфонический оркестр, который на протяжении 20 лет организовывает сессии с музыкантами со всего мира. Использовать музыку «Болеро» Равеля предложил сам режиссер ролика – самарец Дмитрий Виноградов.

- Вся идея была в слаженности оркестра: именно через него мы хотели показать как важна «партия» каждого отдела. Если играть будет один - оркестр не получится! - пояснила Юлия Петренко.

Химики верят: если объединиться для достижения общей цели, правда восторжествует.

«Скажи, в чем сила? Сила в правде!»

Тематика для проекта по наружной рекламе выбрана не случайно. На протяжении 20 лет компания втянута в корпоративный конфликт, который сопровождается черным пиаром. Рекламная кампанию под слоганом «Сила в правде!» стала ответом и на обвинения недоброжелателей, и на просьбы заводчан среагировать на них.

- Не стоит верить всему, что говорят о предприятии. Наши сотрудники гордятся тем, что делают, и, конечно подобные заявления их задевают. Но мы команда, одна большая семья, и можем преодолеть любые, тем более надуманные, трудности, - говорит Юлия Петренко.

Презентация на VOLGABRAND.

Коллектив предприятия выступает в его поддержку единым фронтом. На любых мероприятиях, а их Тольяттиазот проводит немало, химики появляются в фирменных футболках с надписью «СИЛА В ПРАВДЕ» - в знак солидарности с политикой завода. Футбольный матч? Болельщики в корпоративных рекламных майках. Хоккейный турнир? Коллектив в футболках с говорящим девизом на трибунах. Химики верят: если объединиться для достижения общей цели, правда восторжествует.

Получив за честность и креатив две премии, тоазовцы уже строят планы на будущее: творческих идей у компании много, многие воплотятся уже в следующем году. Одна из них - создать сувенирную продукцию с местным музеем.