"Хоть последние штаны снимай": самарцы дерутся и падают в обмороки в очередях за справкой на права в наркодиспансеры

Плати в шесть раз больше!

21 ноября в наркологических больницах Самарской области стал чуть ли не судным днем. Таких очередей врачи еще никогда не видели. В узких коридорах невозможно протолкнуться и нечем дышать, атмосфера накалена до предела. Даже крохотная комнатка между дверьми забита людьми – на улице никто не стоит, холодно слишком. Внутрь помещения не прорвешься, даже с волшебными словами: «я не за справкой».

Водителей проверят на хронический алкоголизм. В Самаре образовались гигантские очереди к наркологам из-за новых правил получения медицинской справки 00:00 00:00

С 22 ноября в силу вступает закон, по которому все желающие получить права обязаны пройти тестирование на хронический алкоголизм и анализ на 10 наркотиков. Вроде как это делается для того, чтобы обезопасить участников дорожного движения, на деле же о прекрасной инициативе широко стало известно буквально на днях. И тут же выяснилось: новые правила значительно поднимут цены на справку. Если сейчас получить заветную бумажку в наркодипансере можно было за 700 рублей, то, как сказали в регистратуре областного заведения, завтра это будет стоить уже 5700 рублей.

- Я тут с 6 утра стою. И ничего даже не сдвинулось практически, - житель Самары Юрий разговаривает неохотно. – Я работаю водителем, менять права надо будет через три месяца, я не хотел сейчас торопиться, думал спокойно в январе сделаю, как раз работы меньше будет. А тут решил, что нечего тянуть. У меня, знаете, зарплата – не миллионы.

В очередях в обмороки падают

Окружающие начинают недовольно шикать: в этой очереди будущие и действующие водители не слишком хотят общаться. Да и обстановка не располагает. Большинство сюда пришли именно из-за страха высокой переплаты: официальной информации об этом нет, зато в социальных сетях появились пугающие картинки с будущими ценами в 7500-8000 рублей. Сейчас полностью справка обходится в 2000!

Медики настроены не лучше. Я пытаюсь выяснить у медсестры, как же вырастут цены завтра на самом деле?

- Видите, очередь какая? Уходите со своими вопросами или вон в конец очереди идите, - раздраженно реагирует она. И тут же уже тише говорит: все равно всех сегодня не примем.

Посетители оживляются и даже обещают меня побить.

- Ничего, здесь женщина в обморок упала недавно, ей быстро помогли сами врачи. Здесь же все хорошо, медики - рядом, - философски говорит мой сосед с бородой.

В наркодиспансере на Партизанской ситуация не лучше. Люди занимали очередь с 9 утра. Их просят приходить завтра, но про цены говорят неуверенно. Принимает только один человек – к такому наплыву посетителей здесь явно не были готовы.

В частной клинике по телефону тоже просят приходить поскорее – мол, сегодня 2300, а завтра уже ничего не обещаем.

Анализ сделают только в трех больницах

Сами медики пока скептически настроены к этой инициативе. Заместитель главного врача Самарского областного наркологического диспансера Александр Волынкин говорит, что оборудования, позволяющего проводить этот тест, в госучреждениях Самарской области всего три штуки. Ехать сдавать анализ нужно будет в Самаре, Тольятти и Сызрани.

- Время проведения одного анализа - четыре часа. Делать справку будут где-то три дня. Тем, кто проходит исследование на хронический алкоголизм, нужно быть осторожнее. Чтобы тест не показал результат, нужно не пить от 2 до 4 недель вообще. Из районов людям придется ездить в крупные города за тестированием, - говорит он.

В минздраве Самарской области журналисту КП-Самара оказались не готовы рассказать, сколько теперь будут стоить справки и как будут их получать. Но пока люди сходили с ума в километровых очередях, информационное сообщение распространил минздрав РФ. Здесь уточнили: Вероника Скворцова приняла решение отложить введение закона. Это произошло благодаря недовольству граждан. В министерстве решили все еще раз уточнить и изучить особенности ценообразования на справки нового образца.