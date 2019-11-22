Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Мужчины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция.

22 ноября в 13.05 (мск) начнется прокат короткой программы у мужчин на Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Турнир проходит в Саппоро с 22 по 24 ноября.

Россию на этом шестом этапе представят Сергея Воронов, Антон Шулепов и Макар Игнатов. Шансы на то, чтобы отобраться в финал Гран-при есть только у Игнатова, который стал настоящим открытием этапа, который проходил в Москве. Вчерашний юниор парил надо льдом и играючи делал сложные элементы. Ему досталось серебро и восторги зрителей, которые теперь ждут от нового любимчика чудес в Японии. Вот только добиться успеха будет не просто. На этапе выступят Юдзуру Ханю, Джейсон Браун и Кевин Аймо.

Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-при Японии. Мужчины.

Антон Шулепов выступит вторым в первой разминке. Макар Игнатов будет пятым. Сергей Воронов попал во вторую группу и выступит восьмым. Сразу за ним будет кататься Аймо, затем Браун и Ханю.

Порядок выступления фигуристов на короткой программе Гран-при Японии (время мск)

Макар Игнатов. Произвольная программа. Rostelecom Cup. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Макар Игнатов становится бронзовым призером домашнего этапа Гран-при в Москве! Произвольный прокат российского спортсмена судьи оценили на 165,33 балла. По итогам двух соревновательных дней его результат составил 252,87 балла.

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада)

2. Антон Шулепов (Россия) – 13.19

3. Конрад Орзел (Канада)

4. Сота Ямамото (Япония)

5. Макар Игнатов (Россия) – 13.39

6. Коширо Шимада (Япония)

Вторая разминка

7. Томоки Хиваташи (США)

8. Сергей Воронов (Россия) – 14.06

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Джейсон Браун (США)

11. Юдзуру Ханю (Япония) – 14.26

12. Алексей Быченко (Израиль)

Прямая видеотрансляция короткой программы, мужчины Гран-При Японии 2019

Соревнования стартуют в 13.05 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно смотреть на сайте 1tv.ru с 13.05. Для пользователей за пределами России видеотрансляция состоится на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев.