2019-11-21T23:29:30+03:00
Спорт

Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Мужчины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

22 ноября 2019 года Игнатов, Воронов и Шулепов выйдут на лед против Ханю и Брауна в короткой программе среди мужчин Гран-при Японии по фигурному катанию 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Макар Игнатов - дебютант Гран-при в этом сезонеМакар Игнатов - дебютант Гран-при в этом сезонеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

22 ноября в 13.05 (мск) начнется прокат короткой программы у мужчин на Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Турнир проходит в Саппоро с 22 по 24 ноября.

Россию на этом шестом этапе представят Сергея Воронов, Антон Шулепов и Макар Игнатов. Шансы на то, чтобы отобраться в финал Гран-при есть только у Игнатова, который стал настоящим открытием этапа, который проходил в Москве. Вчерашний юниор парил надо льдом и играючи делал сложные элементы. Ему досталось серебро и восторги зрителей, которые теперь ждут от нового любимчика чудес в Японии. Вот только добиться успеха будет не просто. На этапе выступят Юдзуру Ханю, Джейсон Браун и Кевин Аймо.

Время выхода на лед российских фигуристов на Гран-при Японии. Мужчины.

Антон Шулепов выступит вторым в первой разминке. Макар Игнатов будет пятым. Сергей Воронов попал во вторую группу и выступит восьмым. Сразу за ним будет кататься Аймо, затем Браун и Ханю.

Порядок выступления фигуристов на короткой программе Гран-при Японии (время мск)

Макар Игнатов. Произвольная программа. Rostelecom Cup. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Макар Игнатов становится бронзовым призером домашнего этапа Гран-при в Москве! Произвольный прокат российского спортсмена судьи оценили на 165,33 балла. По итогам двух соревновательных дней его результат составил 252,87 балла.

Первая разминка

1. Роман Садовский (Канада)

2. Антон Шулепов (Россия) – 13.19

3. Конрад Орзел (Канада)

4. Сота Ямамото (Япония)

5. Макар Игнатов (Россия) – 13.39

6. Коширо Шимада (Япония)

Вторая разминка

7. Томоки Хиваташи (США)

8. Сергей Воронов (Россия) – 14.06

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Джейсон Браун (США)

11. Юдзуру Ханю (Япония) – 14.26

12. Алексей Быченко (Израиль)

Прямая видеотрансляция короткой программы, мужчины Гран-При Японии 2019

Соревнования стартуют в 13.05 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно смотреть на сайте 1tv.ru с 13.05. Для пользователей за пределами России видеотрансляция состоится на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев.

Гран-при Японии по фигурному катанию 2019. Мужчины. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ Чемпионата России по футболу
Футбол. Представляем прямую онлайн-трансляцию матча Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019 года в 17 туре РПЛ. Игра в Чемпионате России пройдет на стадионе в Саранске. Составы команд, статистика игроков, результат
Новости 24
Летчик-герой из Сызрани Дамир Юсупов получил награду Героя России из рук Владимира Путина
Жительница Сызрани ищет киллера в социальных сетях
На Московском шоссе в Самаре иномарка перевернулась после столкновения с "Ладой Приорой"
Самарского министра спорта из-за допингового скандала сняли с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики
В Самаре на Московском шоссе иномарка сбила пешехода, очевидцы сделали видео
"Это страшно!": под Самарой парень в белой маске и с топором бросался на машины и ломился в дома
Украинский защитник не перешел в "Крылья Советов" из-за плохих отношений своей страны с Россией
Как самарцам выиграть сертификат в автошколу с помощью смекалки
В Самаре на конечной остановке трамвая № 24 умерла пассажирка
В самарском торговом центре появился уникальный каток под открытым небом
«Молодняк не успел опериться, а взрослые не улетают»: жители Кинель-Черкасс переживают за судьбу трех десятков лебедей
В школу несут пистолет? Охранник в школе имеет право осмотреть сумки всех посетителей