Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ Чемпионата России по футболу

Матч Тамбов - Локомотив 22 ноября откроет 17 тур РПЛ Чемпионата России после небольшого перерыва на игры сборных. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе в Саранске, который в этом году использует дебютант премьер-лиги в качестве домашнего. "КП" расскажет о главных моментах игры, составах команд на матч 17 тура РПЛ, голах и их авторах. Прямая онлайн-трансляция позволит не упустить значимые моменты матча.

Кажется, что результат игры, в которой аутсайдер (а "Тамбов" сейчас занимает лишь 14 строчку) едет в гости к лидеру (Локомотив - в тройке сильнейших), предсказуем. Но не тут-то было. "Тамбов" в этом сезоне команда-сюрприз, в том числе и для сильных, самоуверенных противников. В 16 туре победу над "волками" на своем поле упустил "Ростов", до этого без очков остались "Сочи" и "Уфа". После отставки тренера Григоряна под руководством Первушина, уже избавившегося от приставки врио, клуб одержал три победы подряд. хотя эксперты и поговаривают, что серьезных изменений в схеме игры не произошло и все движется по накатанной.

"Локомотив" же в последнем туре проиграл "Уфе" со счетом 0:2, до этого сгоняв вничью с "Краснодаром". Обидное поражение и нерезультативна ничья - это явно не уровень игры топ-клуба. После перерыва железнодорожники явно смогут показать свой лучший футбол и, возможно, стоит только посочувствовать клубу, который встанет на их пути.

Прогноз на матч Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019

Тамбову очень нужны очки, хотя бы 1 - за ничью. Это позволило бы - при неудаче окружающих клубов - выйти из зоны вылета. За этот шанс "Волки" наверняка будут отчаянно сражаться. "Локомотив" давно не выигрывал и сейчас должен показать свой лучший футбол. Скорее всего, гости победят, но и хозяева забьют.

Интересно, что 7 из 16 игр в РПЛ "Тамбов" сыграл со счетом 2:1 (в разные стороны). В 9 из 16 игр у "Локомотива" разница в счете была в 1 мяч.

Кто не сыграет?

У "Тамбова" под вопросом Мелкадзе, Гелоян, Дворяшин, Усман. У "Локомотива" на поле могут не появиться Джорджевич, Фарфан, Крыховяк и Рибус, а также Жемалетдинов и Роотенберг.

Тамбов - Локомотив. Статистика личных встреч

Команды встречались лишь однажды в первом круге РПЛ сезна 2019/2020. Игра в Москве закончилась со счетом 2:1. Команде, которую тогда еще возглавлял Григорян, удалось забить именитым столичным соперникам. Но и дружина Семина не подвела и на домашнем поле смогла вырвать победу. Голами отметились Эдер и Игнатьев у москвичей и Костюков у гостей

Тамбов - Локомотив. Где смотреть прямую онлайн-трансляцию