Самый умелый: в Самаре выбрали лучшего электромонтера холдинга «Т Плюс»

Два дня, пять этапов

В Самаре подвели итоги корпоративного конкурса профмастерства ПАО «Т Плюс». За чемпионский титул сразились лучшие дежурные электромонтеры из всех филиалов компании от Екатеринбурга до Владимира, от Саратова до республики Коми. Все они уже стали победителями региональных этапов соревнований.

- Наш город уже стал традиционным местом для проведения конкурса профмастерства компании. Здесь находится самарский учебно-курсовой комбинат, в котором сосредоточена не только база тренажерной подготовки, но и учебная база для всего ПАО «Т Плюс». Соревнования электромонтеров проводятся уже в третий раз, в преддверии Дня энергетика. Для нас это знаковое мероприятие: мы не просто выбираем лучшего специалиста в своей отрасли, но и повышаем уровень знаний и квалификации персонала, - рассказывает руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс», главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

В течение двух дней электромонтеры преодолели пять этапов оценки профессиональной подготовки, как теоретических, так и практических. Судьи оценивали, как знания нормативно-технической документации и правил допуска рабочих для производства ремонтных работ, так и умения производить оперативные переключения в распределительных устройствах ТЭС, контролировать состояние релейной защиты, параметров сетей ТЭС.

«Отличников» стало больше

Конкурсанты успешно справились со всеми испытаниями. Судьи отмечают: уровень участников растет год от года.

- Особенно нас порадовало, как электромонтеры справились с теоретическим этапом, продемонстрировав отличное знание нормативно-технической документации – а ее у нас очень много, как и правил, и базовых знаний и навыков, которыми должен владеть каждый. Уровень сотрудников по сравнению с 2017 годом очень вырос. В прошлом году только один участник набрал на этом этапе максимальное количество баллов, а в этом году – трое из 13-ти, - говорит Вячеслав Страхов.

Электромонтеры также соревновались в умении ликвидировать аварийные ситуации. И даже если этот навык никогда не пригодится им в работе, они должны четко знать, как действовать в нештатной обстановке, что делать, чтобы свести к минимуму угрозу для окружающих. А одним из самых сложных этапов стал конкурс по оказанию первой медицинской помощи. В этом году организаторы постарались и выстроили испытание необычным образом. Впервые в роли статистов выступили студенты Самарского энергетического колледжа - ребята помогали максимально воссоздать реальные условия, когда внешние факторы мешают или отвлекают от выполнения ответственного задания. Такие ситуации, когда случайные прохожие или коллеги наперебой пытаются предложить свою помощь, происходили, наверное, с каждым. Но такая помощь не всегда приносит пользу, а иногда может даже навредить.

- Было очень неожиданно, когда статисты пытались полить тренажер Гошу, который мы «оживляли» водой, - улыбается представитель филиала «Пермский», ПАО «Т Плюс» Сергей Гусаров. – Или когда человек падал рядом с Гошей , а участникам надо было оперативно оценить, кому из двух пострадавших нужно первому оказать помощь. Это испытание сделали очень близко к реальным жизненным ситуациям, никто такого не ожидал. Было очень интересно. Этот этап запомнился больше всего.

Победил сам – помоги победить другому

Лучшим из лучших в конкурсе профмастерства стал Сергей Гусаров из Перми. Он работает в компании «Т Плюс» уже третий год и профессию выбрал осознанно – пошел по стопам отца.

- Можно сказать, что я потомственный теплоэнергетик, - признается Сергей. – К конкурсу готовился долго, старался, тренировался, задавал вопросы более опытным коллегам. Кстати, мне в этом плане повезло – представитель филиала «Пермский» стал победителем первого корпоративного корпуса, в прошлом году наш делегат вошел в тройку сильнейших. Так что готовили меня бывалые бойцы. Но они не могли предусмотреть, что здесь будет – в этом году, по сравнению с прошлым, многое поменялось. Но тем интереснее. Главное – желание соревноваться и побеждать. Если этого нет – ты ничего не добьешься.

Сергей Гусаров обещает: участника от Перми на следующий год будет готовить лично. А его самого уже в ближайшие дни ожидает еще более серьезное испытание. Участники, занявшие первое и второе места в соревнованиях, представят «Т Плюс» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров уже 26 ноября. В этом году там будут не только лучшие электромонтеры со всей России, но и представители Казахстана. А это значит, что соревнования уже по праву могут считаться международными.

- В Москве буду стараться попасть в число победителей. Конечно, времени на подготовку почти не осталось, но мы чувствуем в себе нужные силы, - уверен дежурный электромонтер филиала «Оренбургский», серебряный призер конкурса профмастерства «Т Плюс» Никита Московцев.

Пожелаем энергетикам удачи!