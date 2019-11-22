Пивной алкоголизм у мужчин и женщин: кто поможет?

Отдых без пенного – деньги на ветер?

Наркологи бьют тревогу: пивной алкоголизм не менее опасен, чем «водочный». Проанализировав имеющуюся статистику, медики выяснили: подавляющее большинство больных начинали свой «путь» с употребления легких спиртных напитков, главным образом пива. И это одна из причин, почему алкоголизм «молодеет». Люди с зависимостью второй или даже третьей стадии в 24-25 лет – не редкость. А ведь этим совсем юным еще мужчинам и женщинам еще предстоит создавать семьи, растить детей…

- В обществе сложилось устойчивое мнение, что пиво – напиток, без которого невозможно общение с друзьями, прогулка с любимым человеком, выезд на природу, поездка на дачу и любой отдых. Пьющие люди не считают «пивной алкоголизм» такой серьезной болезнью, как «водочный» А зря. Лечить его сложнее, а последствия для организма намного разрушительнее, - уверена директор крупнейшего в Поволжье медицинского центра «Открытие» Наталья Солодкова.

И она знает, о чем говорит: медучреждение специализируется на лечении алкогольной зависимости. И в числе пациентов немало таких, кто разрушили свою жизнь, употребляя именно легкие спиртные напитки.

Со здоровьем не шутят

Поклонники пива часто уверяют, что их любимый напиток не только безвреден, но даже и полезен – с доказательствами, правда, не очень. А вот у наркологов очень много аргументов против пива – это опасный напиток. По словам специалистов, в первую очередь страдает сердце. «Пивное сердце» - это медицинский термин. «Мотор» человека, регулярно употребляющего пенное, в 3-4 раза больше обычного здорового органа.

- При норме потребления 2 литра воды в день, включая супы, соки, чай, кофе, в организм дополнительно поступает 2-3, а иногда и до 5 литров жидкости в виде выпитого пива. Это неизбежно сказывается и на сердце, и на кровяном давлении. Кроме сердца сильно страдает и мозг. Его клетки отмирают, попадают в кровь, фильтруются почками и выводятся, естественным путем. А еще пивным алкоголикам в зависимости от пола, грозят импотенция и бесплодие, - объясняет Наталья Солодкова. И этому есть медцинское обоснование: в результате потребления пива мужчина, сам об этом не подозревая, замещает в собственном организме мужской гормон тестостерон на женский - эстроген. Мужской гормон давал ему активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать. Мужчины-пивоманы постепенно превращаются... в женщин: растет живот и грудь, округляются бедра, а влечение к женщине заменяется влечением к алкоголю.

Пьянство не красит дам

Женщины и совсем юные девушки с баночкой пива – не редкость. И это еще один повод для беспокойства. Женский организм, по данным некоторых исследований, привыкает к пиву в 3-4 раза быстрее, чем к вину или водке.

- Страшно то, что подавляющее большинство пьющих женщин составляют женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Это женщины репродуктивного возраста, которым рожать и рожать. Женский организм работает сложнее и изящнее мужского, в нем каждый месяц гормональный фон существенным образом меняется, и вторжение в этот тонкий механизм введением фитоэстрогенов или других гормональных препаратов грозит серьезными последствиями вплоть до бесплодия и развития рака груди, - говорит Наталья Солодкова.

Выход есть

Наверное, самое опасное заблуждение о пиве – слабоалкогольный напиток не может привести к алкоголизму. Еще как может! У пивного алкоголизма другой тип опьянения: пиво обладает седативным действием, то есть успокаивает нервную систему.

- Похмельем после этого напитка страдают редко, запоев, как при водочном алкоголизме не бывает - человек просто пьет постоянно. При этом лечиться он не собирается, так как видимых проблем нет. Без помощи специалиста тут не обойтись, - считает директор центра «Открытие».

Исследования показали, что алкоголизм от пива развивается в 3-4 раза чаще, чем от крепких напитков. А когда человек задумывается о том, чтобы лечить пивной алкоголизм, обычно состояние его организма уже очень плачевное. Содержащийся в пиве алкоголь тоже является наркотиком - этот факт отмечается в ГОСТ 5964-82 на этанол: «Этиловый спирт... относится к сильнодействующим наркотикам». Пристрастие к пиву формируется незаметнее и быстрее, чем к более крепким напиткам, а избавиться от него сложнее. И лучше, если в этом поможет опытный специалист.

- Выход есть. Мы предлагаем лечение посредством транскраниальной электростимуляции. В 90-х годах прошлого столетия ученые Российской академии наук выяснили, что пристрастие к алкоголю — это следствие нехватки эндорфинов, «гормонов радости». У алкоголика эти важные гормоны поступают в кровь только после очередной рюмки, организм попросту разучился вырабатывать их самостоятельно. Солидные клинические исследования показали, что при воздействии на определенные участки мозга уже через 15 минут в несколько раз повышается концентрация этих гормонов, мозг восстанавливает свою способность вырабатывать собственные эндорфины. За 5-7 сеансов длительностью 40 минут человек теряет свое влечение к алкоголю, он больше не получает удовольствия от алкоголя! Пациент получает мощный антистрессовый и антидепрессивный эффект. Человек не пьет не потому, что закодирован и пить ему нельзя, а потому, что если и выпьет, то удовольствия не получит. Сейчас этот метод применяется в 17 странах мира и абсолютно безопасен, - рассказывает Наталья Солодкова.

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