Как компаниям с ограниченным бюджетом защитить данные

Всегда актуально

Международная конференция «Код информационной безопасности» ежегодно проходит в 23 городах и пяти странах. Уже седьмой раз площадкой для форума выступает Самара. Тема для встречи: «Информационная безопасность без бюджета». Эксперты рассказали руководителям крупных промышленных предприятий региона, а также представителям малого и среднего бизнеса о том, как защитить свое дело или производство от хакеров в условиях ограниченного финансирования.

На конференцию приехали более 200 участников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Популярность конференции растет: в этом году она собрала более 200 участников, - рассказывает руководитель диджитал-направления компании «Экспо-Линк» Наталья Акилова. – Это актуально: практически ежедневно в новостной ленте мы видим сообщения об утечке персональных данных у крупных корпораций, банков. И это структуры, которые не экономят на цифровых технологиях. А малые и средние предприятия еще более уязвимы. Не случайно вопросы информационной безопасности решаются на государственном уровне.

Дискуссия получилась оживлённой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый подход

Экспертом на конференции выступил директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Алексей Богданов. Он рассказал о принципиально новом комплексном подходе к информационной безопасности по сервисной модели.

- Подход универсален, и он интересен как коммерческим, так государственным структурам, которые так или иначе сталкиваются с проблемой безопасности в сфере IT. Мы предлагаем заказчику полностью передать «Ростелекому» функцию обеспечения безопасности данных и инфраструктуры в целом: наша компания гарантирует ее круглосуточную защиту», - говорит Алексей Богданов.

По его словам, сервисная модель в первую очередь подходит бизнес-компаниям с высокой степенью цифровизации.

Вопросы кибербезопасности актуальны и для предпринимателей, и для руководителей крупных промышленных предприятий.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоит довериться профессионалам

Как обычно осуществляется защита информации на предприятии? Закупается дорогостоящее оборудование, набирается штат сотрудников. Со временем оборудование устаревает, требует апгрейда, и, как следствие, дополнительных вложений. Да и зарплату сотрудникам нужно платить ежемесячно. Подход, который предлагает «Ростелеком», действительно позволяет сэкономить.

- Можно привести простой пример: вы прибрели автомобиль. Вас ждут крупные расходы на старте, а потом техобслуживание, заправка, ремонт, обеспечение безопасности от угона и порчи. Если вы выбираете сервисную модель, то вы платите только за функцию – за свой переезд из точки А в точку В. И тут можно воспользоваться, например, такси. Водитель вас гарантированно довезет в условиях комфорта и с соблюдением сроков. Такой же подход мы предлагаем и в сфере информационной безопасности. Выбрав услуги «Ростелекома», вы получаете результат при минимуме затрат. К тому же вы избавляетесь от большого объема ежедневной рутинной работы, - объясняет Алексей Богданов.

Крупнейший российский провайдер «Ростелеком» располагает необходимыми технологиями и мощностями для обеспечения информационной безопасности на любом, даже самом крупном предприятии. У компании есть собственные центры хранения и обработки данных. Это позволяет по мере необходимости менять набор важных для клиента функций: убирать ненужные, добавлять актуальные.

Вопросов к представителям Ростелеком у участников конференции немало.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полная открытость

Качество услуг сервисного провайдера «Ростелеком» гарантируется SLA – соглашением об уровне сервиса. В документе прописываются все нюансы бесперебойной работы систем защиты. Полная информация о работе сервиса и количестве отраженных DDoS-атак клиенту доступна в любой момент в личном кабинете.

- Предложение «Ростелекома» уникально на российском рынке, но именно по этому пути развивается информационная безопасность во всем мире. Я думаю, уже в ближайшее время у отечественных предприятий и бизнесменов появится возможность выбора из нескольких операторов на рынке информбезопасности. При этом ключевым фактором оценки будет не перечень средств защиты, а то, как распоряжается этими средствами сервисный провайдер, - говорит Алексей Богданов. По его мнению, заказчики будут обращаться в первую очередь к своему поставщику цифровых услуг. В результате клиент получит в одном пакете и доступ к всемирной паутине, и комплекс мер по обеспечению безопасности этого доступа.