Клиника эстетической медицины «Эликсир».

В клинике эстетической медицины «Эликсир» вам помогут не только сохранить молодость, но и продлить здоровье. В арсенале специалистов клиники прогрессивная anti-age косметология, дерматология и трихология, лазерная эпиляция, уход за телом, эстетическая гинекология, генетическое тестирование, а также альтернативная медицина: компьютерная диагностика организма, рефлексотерапия и натуропатия. Красота изнутри - философия клиники.

Свыше 10 тысяч благодарных клиентов называют клинику «Эликсир» резиденцией красоты и долголетия. Здесь каждый сможет получить индивидуальную программу омоложения и всестороннего восстановления организма.

Клиника «Эликсир» это:

- более 20 высококвалифицированных специалистов;

- 6 медицинских направлений;

- 5 лазеров для решения сотни эстетических и лечебных задач, 3 из них для эпиляции;

- 5 программ для похудения и 7 для лечения волос;

-5 аппаратов для коррекции фигуры;

- 3 вида диагностики организма;

- все категории клиентов.

«Эликсир» - это также известная в городе Школа косметологов. Основатель клиники и одноименной школы – кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, член Общества антивозрастной медицины, автор антивозрастных программ клиники, MBA, сертифицированный тренер IPSEN, Teoxane Светлана Борисовна Романова. В учебном центре представлены курсы по трем основным направлениям: подготовка врачей-косметологов и трихологов, обучение медицинских сестер и подготовка эстетистов, а также дистанционное обучение.

Основатель и главный врач, а также специалисты клиники регулярно посещают профессиональные конгрессы по всему миру. Высокая квалификация сотрудников способствует увеличению числа довольных пациентов. Так, в октябре 2019 Романова Светлана Борисовна вновь доказала свой профессионализм, получив в Москве звание сертицифированного тренера по филлерам компании Teoxane, чья знаменитая лаборатория и штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария.

Как найти:

Сайт: www.elixe-samara.ru

Instagram: @elixir63

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая,139, секция 6, этаж 3.

Тел.: +7 (846) 270-30-60