«Мама, папа, мы»: на СНПЗ чествуют многодетных родителей

На Сызранском НПЗ компании «Роснефть» к институту семьи особое отношение - бережное, уважительное. Заводчане знают: в любой ситуации они могут рассчитывать на поддержку предприятия и родного коллектива. Если же семья многодетная, и поддержка будет крепче, ведь здесь понимают: даже одного хорошего человека вырастить не так уж просто, а если их несколько - помощь точно не помешает. Поддержка семей занимает значительное место в заводской социальной политике, льготам и гарантиям для данной категории работников посвящен не один пункт колдоговора. В ноябре самых выдающихся родителей поздравляют с Днем матери и Днем отца.

Пятикратная мама

Оператор Наталья Столярова в следующем году отметит 30-летие трудового стажа. И все это время - на одном заводе, на одной установке. За этот срок Наталья Валентиновна изучила газофракционирующую установку как свои пять пальцев, поэтому принимала активное участие в реконструкции объекта - вводе в эксплуатацию блока очистки сырья моноэтаноламином, замене внутренних устройств колонн, переобвязке трубопроводов. Опытный оператор пользуется заслуженным авторитетом наставника, передавая знания все новым поколениям молодых нефтепереработчиков. Как же не помочь молодежи, когда коллектив - одна большая семья? Однако на СНПЗ несколько лет трудятся уже и кровные родственники Натальи Валентиновны. Сын Валерий работает оператором установки компрессии, абсорбции и стабилизации, дочь Кристина - неоднократный победитель и призер региональных научно-технических конференций - лаборантом химического анализа. А всего многодетная мама Наталья Столярова воспитала пятерых детей: троих родила сама, двоих племянников вырастила после трагической гибели сестры. И, можно сказать, все пошли по трудовым стопам мамы: дочери-отличницы Анастасия и Анна тоже трудятся на промышленных предприятиях после окончания вузов. Младшая, Лиза, еще учится в школе, но твердости характера ей не занимать: за четыре года занятий тхэквондо девочка завоевала титул чемпионки Самарской области. В чем же секрет воспитания, спросите вы. - Любить своих детей. Они каждую минуту должны знать, что ты придешь им на помощь в любой ситуации, - просто отвечает Наталья Валентиновна.

- Мы с мужем никогда не ругали ребят за неудачные оценки. Что-то не ладится - можно позаниматься дополнительно, найти другие способы. Но, честно говоря, мне просто очень повезло с детьми. А еще с предприятием - благодаря заводским путевкам ребята ездили в Москву, отдыхали в Анапе. Завод поддерживал меня всегда!

Наталья Столярова воспитала пятерых детей.Фото: Личный архив героя публикации

Папа на все руки

Коллега Натальи Столяровой - Сергей Лебедев - разменял на заводе второй десяток лет, пройдя трудовой путь от экономиста до начальника отдела по документационному обеспечению и работе с локальными нормативными документами. Но заводчане знают Сергея Евгеньевича не только как чуткого и грамотного руководителя, но и как заботливого отца троих детей. Старший, Илья, учится в Аэрокосе и параллельно работает по своей специализации - программистом в международной компании. Виктория, окончив «Роснефть-класс» с золотой медалью, тоже с легкостью поступила в этот университет. Младший, Никита, еще школьник, дома не сидит: юноша серьезно увлечен спортом - в составе сборной Самарской области по хоккею на траве ездил на всероссийские соревнования, участвовал в шахматных турнирах Приволжского федерального округа. Никита - один из сильнейших шахматистов среди школьников Сызрани, в прошлом году даже сыграл с чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным. Отец во всем своих детей поддерживает, а они отвечают ему взаимностью.

- Любимое время нашей семьи - вечер, - улыбается Сергей Лебедев. - Когда вся семья собирается за большим столом на ужин, во время которого обсуждаем все дела и новости дня. У меня есть даже собственное коронное блюдо - плов. Поскольку это блюдо мужское, во время его приготовления жена и дочь отдыхают, на подхвате - мальчишки.

Передаю опыт!

В семье Лебедевых много увлечений: все обожают семейные просмотры фильмов - и домашние, и походы в кинотеатр с последующими обсуждениями. В летние выходные дни любят велосипедные прогулки, кататься на лодке, удить рыбу. И как вы думаете, кто заводила? Отец!