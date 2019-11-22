ЦСКА — Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прогноз на матч 17-го тура РПЛ

Прогноз на матч ЦСКА-Крылья Советов 24 ноября 2019 года — 2-1. В гости к ЦСКА на "ВЭБ-Арену" в 17-м туре РПЛ пожалуют самарские "Крылья Советов". Встреча принципиальная хотя бы тем, что москвичи постараются взять реванш за обидное поражение от волжан в первом туре текущего сезона.

У "Крыльев" на тренерском мостике после дисквалификации появится Миодраг Божович, но проблем все равно хватает. Дисквалифицированы Мияйлович и Карпов, Канунников, Комбаров и Паул Антон не тренировались какое-то время из-за проблем со здоровьем. Александр Соболев перестал забивать. В то же время стоит помнить, что бомбардир летом отправил в ворота Акинфеева сразу два мяча и наверняка надеется повторить этот результат.

Армейцы решают совсем другие задачи. Они выше "КС", расположившихся на 12 строчке, на 8 позиций и всего на 6 очков отстают от первого места. Осечки не допустимы, если хочешь бороться за чемпионство. А желания и Гончаренко и компании, думается, именно такие. В последнем туре ЦСКА наконец-то раззабивался, одолел "Сочи" на выезде. В строй вернулся Дзагоев, которого так ждали болельщики. Чалов прервал голевую засуху, в хорошей форме Обляков и традиционно Влашич.

Хозяева явный фаворит. Так считают и букмекеры. Средний коэффициент на ЦСКА - 1,5. На "Крылья Советов" - аж 6,75. На ничью - 4,25. Но опять же - не забываем первый круг - бой гости точно дадут.

Ну а точный исход станет понятен вечером в воскресенье - 24 ноября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20-00 по самарскому времени (19-00 по московскому). Следите за трансляцией на samara.kp.ru.