2019-11-23T10:27:43+03:00
Общество

"Обнаженными девушками уже никого не удивишь": главный редактор журнала MAXIM в Самаре рассказал о том, чего хотят мужчины сегодня

Александр Маленков - о синдроме гинеколога, накрутках в голосованиях от красоток и эротических фото
Вера ЦЫГАНКОВА
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Редактор мужского журнала побывал в Самаре с презентацией своей книгиРедактор мужского журнала побывал в Самаре с презентацией своей книгиФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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Как сегодня изменилась "мужская" журналистика, куда ведет читателей прогресс и почему на одних эротических фото рейтинг не сделаешь? Главный редактор журнала MAXIM, писатель Александр Маленков презентовал в Самаре свою книгу и поделился секретами профессии.

- Визитной карточкой журнал MAXIM является контент с элементами эротики, откровенные фотографии звезд и просто красивых девушек. Дижитал трансформация на этом отразилась?

- Можно сказать, мы последние, кто еще снимает звезд в этом жанре. Но все это категорически не понравилось посредникам: поисковикам. Яндекс.Дзену, Facebook. Нам пришлось ориентироваться на них, мы стали писать больше новостей, разбавляя эти "чипсы" "полезными" красивыми материалами. При этом обнаженными девушками сейчас никого не удивишь. В интернете столько этого сейчас во всех проявлениях, что за таким контентом обращаются на другие сайты.

- Вы сами за годы работы не устали от эротики?

- Будучи мужчиной, я не устал от женской красоты. Синдрома гинеколога у меня нет, я вижу две - три фотосессии в месяц, это не так много. И поверьте, это гораздо меньше, чем многие потребляют по вечерам дома, вполне добровольно, даже не за зарплату.

- На что идут участницы конкурса мисс MAXIM ради победы?

- Мы постоянно сталкивались с накрутками голосов на сайте. Девушки агитировали за себя, все это переходило в соревнования фан-групп. Потом мы усложнили и сделали голосование после регистрации на сайте. Это никого не остановило. Тогда мы добавили необходимость ввода своего телефона и рассылали смс-сообщения с кодом, кстати, за свой счет. Большинство это препятствие не преодолели, но я увидел трех девушек, у которых число голосов просто рвануло вверх. Мне объяснили, что в переходах можно купить сколько угодно сим-карт по 50 рублей. А на кону тогда стоял автомобиль. Видимо звезды, которые в ладах с арифметикой посчитали, что им проще купить гору сим-карт, посадить человека, который будет наколачивать голоса и выиграть авто за 40 тысяч долларов. Но сейчас так не получится, мы еще усложнили алгоритм и создали два рейтинга - читателей и мужчин-знаменитостей.

- Но ведь эротические фото, это не весь журнал MAXIM, некая приманка?

- Я бы назвал это фантиком. Важно сегодня давать полезную информацию, вплоть до того как пожарить рыбу на двигателе автомобиля, погладить рубашку без утюга или быстро уложить ребенка спать. И нужно давать информацию легко, лучше с юмором. Нас за него, кстати, всегда хвалят. Без чувства юмора в редакции MAXIM делать нечего.

- Как вы считаете, где сейчас люди привыкли получать информацию?

- Думаю, что абсолютный лидер - YouTube. Там люди ищут нужную им информацию, толпы блогеров делают деньги. Причем уследить за трендами на этой площадке тяжело, они меняются со скоростью света. И это признает даже молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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