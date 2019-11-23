2019-11-23T12:59:45+03:00
Спорт

Косторная с золотом Гран-при, Загитова - в финале чемпионской серии

Алена Косторная набрала исторические 240 баллов на Гран-при в Японии без четверных, Загитова стала третьей и попала в финал чемпионской серии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алена Косторная получила 240 баллов на этапе Гран-при Японии - 2019Алена Косторная получила 240 баллов на этапе Гран-при Японии - 2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершился прокат произвольной программы на Гран-при Японии - 2019 в Саппото среди фигуристок. Россиянка Алена Косторная, которая с мировым рекордом откатала короткую программу, получив 85, 07 баллов, выиграла золотую медаль этапа. Она получила больше 240 баллов по итогам двух программ, это второй случай за мировую историю, когда фигуристки набирают так много баллов. За произвольную она получила на 5 баллов меньше, чем во Франции - судьи отняли очки за степ-аут на акселе, но для девушки это все равно идеальный результат.

Алина Загитова вышла в финал Гран-при Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина Загитова вышла в финал Гран-приФото: GLOBAL LOOK PRESS

Алина Загитова заняла по итогам соревнований третье место, пропустив вперед только Рику Кихиру. Спортсменка идеально исполнила свою произвольную, у Клеопатры все получилось: и фирменный каскад лутц-риттбергер, и сольные лутц и флип. Даже без акселя она не сильно отстала от Кихиры, так что впереди у олимпийской чемпионки просторы для совершенствования. Кстати, эта бронза дает Загитовой возможность отправиться в финал Гран-при.

В финале также и Алена Косторная, а также две ее коллеги по занятиям у Тутберидзе - Щурбакова и Трусова. Все шесть этапов Гран-при в этом сезоне выиграли российские фигуристки.

Рика Кихира набрала в произвольной 151 балл. Фигуристка каталась на сумасшедших скоростях, выполнила все элементы, но обещанный четверной в программу добавить не рискнула, ограничилась тройным сальховом в начале программы. Это второй результат и тоже место в финале Гран-при.

Алена Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом!.Алена Косторная лидирует по итогам коротких прокатов на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. За свой прокат российская фигуристка получила от судей 85,04 балла, установив новый мировой рекорд в короткой программе! Второе место на счету японки Рики Кихиры (79,89 балла), американка Карен Чен на промежуточной третьей позиции (67,21 балла). Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила первый день соревнований с четвертым результатом, получив за свой прокат 66,84 балла. Софья Самодурова расположилась на седьмом месте, в ее активе 63,85 балла.

А вот для американки Карен Чен, которая была третьей по итогам короткой программы, произвольная закончилась ужасно. Она посрывала все элементы и в итоге стала только 11 в произвольной.

Результаты произвольной программы в Японии

Результаты произвольной программы в Японии

Сегодня соревнования продолжат мужчины. Они покажут свою произвольную программу в 13.25. На победу претендует Сергей Воронов, который по итогам короткой программы занял третье место.

В парах Мишина и Галлямов уже взяли бронзу, а в танцах второе место заняли Степанова и Букин, фигуристы вышли в Финал Гран-при - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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