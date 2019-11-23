2019-11-23T18:58:22+03:00
Спорт

Шунин отбил пенальти на последней минуте: «Динамо» вырвало победу у «Ростова» в матче с тремя 11-метровыми

Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура РПЛ Динамо – Ростов, который прошел 23 ноября 2019 в Москве.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Филипп был не самым ярким игроком матча, но забил два мяча с пенальти и принес хозяевам победу. Фото: ФК «Динамо» (Москва).Филипп был не самым ярким игроком матча, но забил два мяча с пенальти и принес хозяевам победу. Фото: ФК «Динамо» (Москва).
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Зрители матча «Динамо – «Ростов» увидели сумасшедшую концовку. По ходу встречи москвичи отыгрались с 0:1, а под занавес матча вышли вперед. Оба мяча с пенальти забил Максимилиан Филипп. Но главное чудо сотворил вратарь «динамовцев» Антон Шунин. Представляем вашему вниманию обзор матча 17 тура РПЛ Динамо – Ростов 23 ноября 2019.

«Ростов» с первых минут показал, что он фаворит встречи. И не удивительно, южане перед 17-ым туром шли на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина прибрали инициативу к своим рукам и принялись штурмовать ворота Антона Шунина. «Динамо» играло в открытый футбол, не собиралось запираться в обороне, однако создать действительно опасные моменты у ворот Егора Бабурина хозяева не могли.

«Ростов» превратил свое преимущество в забитый гол на 13-ой минуте. Размашистую комбинацию, в которой поучаствовали Байрамян и Ионов, завершил Ивелин Попов. Болгарину никто не мешал пробить, и он прошил вратаря «Динамо» Антона Шунина.

После забитого мяча подопечные Карпина ринулись удваивать свое преимущество, но получили гол в свои ворота. «Динамо» чуть оклемалось и в одной из атак заработало угловой, который привел к суете в штрафной гостей и падению Заурбека Плиева. Судья указал на точку. Максимилиан Филипп развел Бабурина и мяч по разным углам – 1:1.

Отыгрались «динамовцы» ценой своего игрока. Через несколько минут Плиев покинул поле в сопровождении напарников. Вынужденную замену москвичи провели до перерыва.

«Ростов» вел 1:0, но из-за двух пенальти упустил победу. Фото: ФК «Ростов».

«Ростов» вел 1:0, но из-за двух пенальти упустил победу. Фото: ФК «Ростов».

«Ростов» продолжал выглядеть фаворитом, но забить никак не получалось. Несмотря даже на то, что «Динамо» жестко ошибалось прямо перед своей штрафной и атаковало довольно осторожно. Особенно не везло лидеру гонки бомбардиров РПЛ Элдору Шомуродову. Мяч после его ударов упорно не шел в ворота. А ведь Элдор не забивал в чемпионате России уже очень давно.

Во втором тайме вынужденную замену провел и «Ростов». Данил Глебов получил по ногам, вместо него вышел Бахтиер Зайнутдинов.

Во второй половине матча игра, что касается опасных моментов, совсем успокоилась. «Ростов» почти перестал бить по воротам Шунина. «Динамо» все еще пыталось выйти вперед, но пробить оборону южан не получалось. Зато фолов было все еще много. А в такой морозный московский вечер каждый из них мог превратиться в серьезную травму. «Динамо» пришлось поменять еще Евгеньева. Роман получил по ногам в одном из эпизодов и продолжить встречу не смог.

Наставник москвичей Кирилл Новиков, глядя на то, что происходило на поле, решил выпустить в атаку свежего Н’жи. Он сменил Игбуна.

Судьба матча решилась на последних минутах. Филипп рухнул в штрафной «Ростова», а судья увидел фол после просмотра ВАР. Немецкий форвард сам пошел бить пенальти и снова развел Бабурина и мяч по разным углам. У «Ростова» осталось только дополнительное время, чтобы вырвать ничью в этой встрече, но шести минут, которые добавил судья, команде Карпина не хватило. Даже несмотря на пенальти на последней минуте.

Главным героем встречи стал вратарь «Динамо» Антон Шунин. Он сумел парировать не самый лучший удар Ионова с 11-метровой отметки и принес своей команде такие важные 3 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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