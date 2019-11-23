«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и довел беспроигрышную серию в АПЛ до 30 матчей

«Ливерпуль» не проигрывает в Английской премьер-лиге уже 30 матчей (с января этого года). В эту субботу, 23 ноября, в Лондоне был повержен «Кристал Пэлас» 2:1. До этого до отметки в 30 игр без поражений добирались только три клуба – «Арсенал» (дважды), «Челси» и «Манчестер Сити». Однако обыграть «красных» «Кристал Пэлас» все-таки мог. Представляем вашему вниманию обзор матча 13 тура АПЛ Кристал Пэлас – Ливерпуль, который прошел 23 ноября 2019.

«Ливерпуль», наверно, показал свой худший первый тайм в этом сезоне АПЛ. Беззубые атаки, постоянные провалы в обороне, которыми ловко пользовались игроки «Кристал Пэлас», и ленивая игра. То ли победа над «Манчестер Сити» так расслабила команду Юргена Клоппа, то ли сказалась пауза на игры сборных. Но «Ливерпуль» был не похож сам на себя.

Зато «Кристал Пэлас» был в полнейшем порядке. Оправившись от шока первых минут и осознав, что ливерпульские монстры не такие уж и страшные, «орлы» бросились клевать Алисона Беккера и его защитников. «Ливерпуль» был похож на Прометея, которого приковали к скале: будто на игроках команды Клоппа были тяжелые цепи. А «Кристал Пэлас» то и дело проворачивал хитроумные атаки и все-таки добился своего. На последних минутах первого тайма Джеймс Томкинс переправил мяч головой в ворота «красных» после подачи со штрафного и скидки одного из игроков «Ливерпуля». «Кристал Пэлас» уже успел отпраздновать гол и готовился пойти забивать еще, как арбитр после переговоров с коллегами взятие ворот отменил. Судья усмотрел нарушение правил.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Фото: twitter.com/LFC.

Во втором тайме «Ливерпуль» вспомнил, что он вообще-то «Ливерпуль». И забил. Садио Мане оказался один в центре штрафной «орлов» в окружении четырех защитников. Отбирать мяч у сенегальца никто и не подумал, а тот отправил футбольный снаряд аккуратно мимо вратаря в сетку – 1:0.

«Кристал Пэлас» вообще-то смотрелся очень хорошо. «Орлы» играли смело и быстро. Айю и Миливоевич то и дело терроризировали оборону гостей, время от времени присоединялись к этой вечеринке и Таунсендс с Заа. Причем атаки хозяев были разнообразными: и дальние удары, и быстрые рывки, и позиционные атаки.

«Ливерпуль» тоже не отставал и бомбардировал ворота «Кристал Пэлас» ударами. В итоге матч постепенно превратился в перестрелку. «Красные» хотели сломить хозяев, «Кристал Пэлас» жаждал отыграться. А делать это «орлы» умеют, спросите «Арсенал».

Похоже, поражение не устраивало наставника «орлов» Роя Ходжсона. Опытный тренер сначала бросил в бой Шлуппа, а потом выпустил мощного Бентеке вместо подуставшего Айю. Шлупп даже отметился мощным дальним ударом, похожим на те, которыми в этой встрече осыпал ворота «Ливерпуля» Миливоевич. Но Алисон такие выстрелы щелкает, как семечки.

Бентеке, кстати, тоже засветился. В первой же своей атаке он пробил в падении, но по воротам не попал. А какой был бы гол! Тем более, что вратарь «красных» двигался в другом направлении.

Однако Алисон Беккер был бессилен в эпизоде, когда «Кристал Пэлас» сравнял. На 83 минуте «орлы» провернули быстрый выпад, а экс-игрок «красных» Бентеке обырал Ловрена, выдал отличную передачу, отрезавшую трех защитников, на Таунсенда, а тот нашел в забитой игроками «Ливерпуля» штрафной Уилфрида Заа. Полузащитник завершил красивейшую комбинацию логично – забил.

Рекорд по играм без поражений в АПЛ принадлежит «Арсеналу». «Канониры» не проигрывали в 49 матчах подряд. Фото: twitter.com/LFC.

Впрочем, «Ливерпуль» Юргена Клоппа обладает одним показательным качеством. Он не опускает руки после поражений или пропущенных мячей. Что тут говорить, все помнят сумасшедший камбэк в Лиге чемпионов с «Барселоной». Вот и в этой встрече буквально в следующей атаке «красные» забили. После подачи углового защита «Кристал Пэлас» не смогла внятно вынести мяч, и Фиримино переправил футбольный снаряд в ворота.

«Кристал Пэлас» мог еще сравнять. В добавленное время «Ливерпуль» забыл в своей штрафной Заа. Тот принял мяч у угла вратарской и… пробил выше ворот. В итоге, «красные» отпраздновали победу – 2:1.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. У его ближайшего преследователя «Лестера», который в этом туре тоже добился победы, 29 очков. 26 очков у «Челси», 25 у «Манчестер Сити». Эти команды в рамках 13 тура сыграют друг с другом.