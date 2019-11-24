В жутком ДТП с горящим нефтевозом под Самарой погибли три человека

В воскресенье, 24 ноября, на трассе «Ульяновск — Димитровград — Самара» произошло страшное ДТП, которое унесло жизни троих человек.

Около 4 часов утра на 59 км автодороги в районе поселка Жареный Бугор столкнулись легковой автомобиль «КИА» и большегруз Scania. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, это произошло по вине водителя легковой иномарки. 35-летний мужчина выехал на встречную полосу, где прямиком угодил под колеса груженной нефтью фуры. Она перевозила 22 тонны сырья.

Киа превратилась в железное месиво Фото: ГУ МВД России по Самарской области

После удара иномарка превратилась в железное месиво, а большегруз съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся. Огонь уничтожил машину почти полностью, цистерна с нефтью неразгерметизировалась. Машина полыхала около получаса. На тушение прибыли 46 пожарных и 29 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в 4.29.

В результате ДТП погибли 3 человека: водитель и пассажир автомобиля «КИА» и 38-летний водитель «Скании», который сгорел в кабине своего авто. Все они скончались на месте ДТП.