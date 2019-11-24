2019-11-24T12:30:51+03:00
Происшествия

В жутком ДТП с горящим нефтевозом под Самарой погибли три человека

Большегруз перевозил 22 тонны сырой нефти и под него влетела выскочившая на встречку легковушка
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Огонь почти полностью уничтожил нефтевоз Фото: ГУ МЧС России по Самарской областиОгонь почти полностью уничтожил нефтевоз Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, на трассе «УльяновскДимитровградСамара» произошло страшное ДТП, которое унесло жизни троих человек.

Около 4 часов утра на 59 км автодороги в районе поселка Жареный Бугор столкнулись легковой автомобиль «КИА» и большегруз Scania. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, это произошло по вине водителя легковой иномарки. 35-летний мужчина выехал на встречную полосу, где прямиком угодил под колеса груженной нефтью фуры. Она перевозила 22 тонны сырья.

Киа превратилась в железное месиво Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Киа превратилась в железное месиво Фото: ГУ МВД России по Самарской области

После удара иномарка превратилась в железное месиво, а большегруз съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся. Огонь уничтожил машину почти полностью, цистерна с нефтью неразгерметизировалась. Машина полыхала около получаса. На тушение прибыли 46 пожарных и 29 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в 4.29.

В результате ДТП погибли 3 человека: водитель и пассажир автомобиля «КИА» и 38-летний водитель «Скании», который сгорел в кабине своего авто. Все они скончались на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В лесопарке под Сызранью нашли взрывоопасные боевые снаряды
Искра в камышах: пожар вдоль дороги Сызрань — Шигоны тушили несколько часов
Правительство региона поможет талантливому фрезеровщику Михаилу Воронцову купить квартиру в Самаре
У площади Мочалова в Самаре появилась пешеходная зона
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стал замсекретаря генсовета «Единой России»
Необычный приплод: в Самарском зоопарке родились малыши глазчатого хвостокола
Пора закупаться?: за неделю в Самаре цены на гречку серьезно выросли
В Самаре престижную BMW тушили канализационными стоками, есть видео
Не поделили дорогу: на перекрестке XXII Партсъезда и Ново-Садовой в Самаре столкнулись две иномарки
Министр спорта Самарской области Шляхтин больше не глава Всероссийской федерации легкой атлетики
Тольяттинский АвтоВАЗ оказался одним из лучших мест для работы в России
Холод без снега задержится в Самаре на несколько дней
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС потерпели поражение от пензенского «Дизеля»
В Самаре приговорили к огромному штрафу сотрудницу Роспотребнадзора, которая за деньги не проводила проверки
Неизвестные хулиганы устроили погром на новой спортплощадке в самарском сквере Фадеева
Лихой гопник показал тольяттинцу нож и забрал у него смартфон
Стала известна судьба 12-летней девочки из Сызрани, которая ушла из дома и не вернулась
В Самарской области за ночь в одном месте сгорели три автомобиля
Приходил из гостей не с пустыми руками: в Самарской области парень крал у знакомых драгоценности
«Все готово к открытию»: памятник Павлу Мочалову в Самаре откроют 25 ноября
В Сызрани родители ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в серой куртке и кроссовках
Самарцы пытаются привлечь внимание властей к пыльным улицам с помощью лайков
В Самаре привели в порядок территорию у озера Леснуха
«Повода для тревоги нет»: Кинель-Черкасские лебеди улетели на юг
Новый окрасочно-сушильный комплекс Электрощит Самара на 95% снизит количество вредных выбросов
Стали известны новые подробности в деле о крышевании фотографов в самарских роддомах
«Пилила» за частые пьянки: жителю Чапаевска дали 9 лет «строгача» за смертельное избиение супруги