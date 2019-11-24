2019-11-24T11:26:50+03:00
Происшествия

"Автомобиль всмятку, все горит": страшная авария под Оренбургом унесла жизнь 6-летнего ребенка и 5 взрослых

Минивен Hyundai, где было 8 человек из Узбекистана, просто расплющило о большегруз
Вера ЦЫГАНКОВА
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Передняя часть минивена сложилась от удара Фото: соцсетиПередняя часть минивена сложилась от удара Фото: соцсети
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Страшная авария на 15-м километре трассы Оренбург-Акбулак в эти выходные унесла жизни шести человек, в том числе 6-летнего ребенка.

Все они и еще два человека ехали в минивене Hyundai. Все были гражданами Узбекистана. По неизвестной пока причине — обгон или проблемы с управлением — около села Чистое автомобиль выехал на встречную полосу. Секунда, и он влетел в фуру. Это было в седьмом часу утра.

Большегруз пронесло по дороге на сто метров, минивен улетел в кювет

Большегруз пронесло по дороге на сто метров, минивен улетел в кювет

Местные водители предполагают, что автомобилист за рулем минивена мог не справиться с управлением из-за наледи на трассе. В последние дни в Оренбургской области температура опустилась до -15 - 17 градусов, на дороге образовывалась наледь. Пока неизвестно, был ли минивен оборудован зимними шинами.

Передняя часть минивена просто исчезла, от удара его полностью расплющило. Он остался на обочине и загорелся, а фура, пролетев еще около 100 метров съехала в кювет. Водитель грузового автомобиля не пострадал, но у водителя и пассажиров Hyundai шансов практически не было.

На месте аварии работали спасатели Фото: соцсети

На месте аварии работали спасатели Фото: соцсети

- В аварии погибли шесть человек, средни них был шестилетний ребенок. Еще двое человек в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Водитель фуры жив, - прокомментировали в ГУ МВД России по Оренбургской области.

На месте трагедии работали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автолюбители же считают, что для того, чтобы таких аварий было меньше, дороги должны быть разделены специальными ограждениями, чтобы выскочить на встречку было невозможно.

ДТП на трассе Оренбург-Соль-Илецк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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