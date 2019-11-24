"Они даже разговаривать не умели, а у нас - запели": истории трех самарских мам, воспитывающих "солнечных" детишек

24 ноября в России отмечают день мамы, главного человека в жизни каждого ребенка. Именно мама первый раз рассказывает нам о мире, в который мы попали, учит дружбе, любви, пониманию. Дарит свое тепло и ласку, не задумываясь о нашей заслуге. И для мамы не важно, что думают об ее ребенке окружающие, какие ярлыки навешивает ему общество. Настоящая мама не сдается, даже если ее самому любимому малышу врачи ставят пугающие диагнозы. "КП-Самара" в проекте "Солнечные дети" рассказывает о мамах, которые не только смогли справиться с шоком, узнав о лишней хромосоме своего ребенка, но и сделали все, чтобы помогать ему - и таким же детишкам - социализироваться и найти свое место в этом мире. И сегодня в честь праздника мы расскажем истории трех мам, которые выбрали целью своей жизни помощь таким особенным ребятам.

Татьяна Гурова, педагог по вокалу: "Каждую песню мы учим полгода:

- Моя дочь Сашенька родилась с лишней хромосомой. С самого рождения я пела ей: колыбельные, просто песни. И в какой-то момент я поняла, что она активно повторяет за мной, все что слышит. И через песни развивается ее речь. Я никогда не заставляла повторять ее что-то, она все делала сама - такой уж она у меня целеустремленный и усидчивый человечек.

Когда она подросла, мы пошли в музыкальную школу, начали заниматься в детской школе искусств. Признаюсь честно, я боялась: даже обычным детям сложно учиться в "музыкалке", им надоедает, когда что-то не получается. Но у Саши все получилось по-другому, она очень целеустремленно занимается. И то, что она играет двумя руками, говорит об уже совсем другом развитии мышления.

Я сама работаю в этой школе искусств, где занимается Саша, и в какой-то момент я поняла, что не смогу остаться в стороне, что хочу еще кому-то помочь. Так у нас появилась идея хора "Солнечных детей".

Сейчас мы занимаемся один раз в неделю. Сначала я приглашала детей из вокального ансамбля из класса Саши в музыкальную школу и ставила их вместе с особенными детишками, чтобы они слышали, как надо петь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/745704" frameborder="0"></iframe> Хор "Самарских солнышек".

Сложнее всего было справиться с интонированием. Мне нужно было найти для них эталон, ведь нужно было, чтобы каждый ребенок слышал его. И я придумала решение: посадила мам позади детей, у нас два ряда получилось исполнителей. И мамы стали неким камертоном, который помогает настраиваться детям.

Ребята начинают уверенно чувствовать себя на сцене

К нам приходят очень разные дети, некоторые вообще не говорят. И когда после занятий они начинают произносить звуки, пытаться говорить слова - это огромный повод для радости. Я всегда рассказываю об этом их родителям.

Сейчас мы занимаемся уже полтора года. Первые полгода ушли на то, чтобы выучить одну песню. И тогда одна мама сказала, что мы обязательно должны где-то выступить. И уже через полгода мы спели на "солнечной" елке, потом - на празднике человека с синдромом Дауна. А потом наши ребята выступали на фестивале инклюзивного творчества, перед обычными ребятами.

Подбирать песни сложно. Хочется, чтобы композиция была красивой, но ребятам не все доступно. Это очень кропотливый труд, мы по полгода учим одну песню. Надеемся, что к новому году наш репертуар пополнится.

Конечно, сейчас помещение у нас небольшое, и сцены нет. Школа нас поддерживает, но у них ситуация не лучше. Я не знаю, как у нас будут дальше проходить занятия, будут ли они чаще. Но жизнь длинная и пределов совершенству нет.

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Вера Ковальчук, руководитель организации "Самарские Солнышки": "Дети, с которыми в садик ходила Милана, вырастут настоящими людьми"

- "Солнечный ребенок" - это проверка родителей на милосердие, понимание, доброту. Миланочка у меня второй ребенок. Когда я забеременела третьим, у меня был страх. Но сейчас у нас большая семья. Мальчишки любят Милану, провожают в школу, обнимаются, заботятся о ней, сами тянутся к общению. Сейчас девочка учится в коррекционной школе, но в садик мы ходили в обычный. И я считают, что этим детям повезло, ведь они открыли сердца, они вырастут добрыми, настоящими людьми, не будут себя с кем-то сравнивать.

Сейчас Милане восемь лет. Мы ходим на художественную гимнастику, поем в хоре. Пытаемся везде участвовать. Конечно, маме на воспитание "особенного" ребенка нужно много сил и времени, нужен энтузиазм. Но это все имеет такую большую отдачу!

Современная система образования пока несовершенна. Для детишек с синдромом Дауна нет специальных школ, а включаться в коллективы нормотипичных детей им сложно. Это работает только на творческих занятиях, на спортивных секциях. У нас на базе лицея "Спутник" был такой опыт, когда открывалась художественная гимнастика мы приглашали обычных детей, чтобы "солнышки" понимали, какой пример поведения нужно повторять.

Вера Ковальчук со своей семьей

Чем раньше начать развивающие занятия с солнечным ребенком, тем лучше будет результат, тем легче будет ему ожить в современном мире. И потому важно чтобы все дети с лишней хромосомой были окружены заботой внимаем с самого рождения, а это возможно только в семье.

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Я очень радуюсь, когда нам в организацию звонят родители, но грущу, когда узнаю, что их ребенку уже 1,5 года, ведь это значит, что много времени упущено.

Одно из направлений работы организации Самарские солнышки – массовые мероприятия для детей с синдромом дауна, их родителей и для привлечения внимания к проблемам. И в этом году у нас прошло грандиозное спортивное благотворительное мероприятие. Мы призываем, чтобы у каждой спортивной цели был смысл. Забег "Спорт во благо" прошел у "Самара Арены". Это уже пятое подобное мероприятие. в этом году на забег зарегистрировались 300 участников. И мы были рады, что участники смогли прийти, захотели пробежать и познакомились с нашими детьми, и поняли, какие они у нас добрые и отзывчивые.

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- Я узнала о диагнозе Артема уже после рождения. Во время беременности мне врачи ничего не говорили. Обычно дети с синдромом рождаются больные, недоношенные. А я родила в срок, «богатыря» весом 4 кг. Потом узнала о болезни. Никаких других отклонений в здоровье Темы нет. Только лишняя хромосома. В молодости я была известной танцовщицей. Вместе с театром "Варьете" она объездила полмира. Потом вышла замуж, родила сына Георгия, а потом второго — Артема. Конечно, известие о его диагнозе стало непростым испытанием. Я начала думать, как жить дальше. Тогда нашими детьми в Самаре мало кто занимался. Мне нужно было найти себе применение. Я хотела открыть свою студию, но что это будет и когда — понятия не имела. Тема указал мне путь. Я общалась с другими родителями, поняла, что детям нашим некуда идти. Я не знала, получится у меня или нет, но хотела сделать все возможное.

"Солнечные" детишки становятся настоящими актерамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас у нас есть "Театр без границ". Конечно, работать с юными актерами не просто. Они не разговаривают, а значит, нужно искать другие пути выражения эмоций. За четыре года мы поставили в театре четыре спектакля.

Дети очень своеобразные. Они не каждому доверятся. Я не строю из себя ни добрую, ни злую, ни суперпедагога. Я такая, какая я есть. И такая же остаюсь на занятиях. Если я ругаюсь, то ругаюсь по-настоящему, они видят мои глаза. Если я улыбаюсь, я улыбаюсь по-настоящему. Они сразу чувствуют притворство и педагогу нужно быть искренним, настоящим.

Артем у меня тоже в театре занимался, но не пошло. Сейчас он занимается плаванием, у него больше тело развито под этот вид спорта. Но я ничуть не жалею, мне приятно, что я нужна другим детям.