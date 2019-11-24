«Самовлюбленный наглец!»: татуировщик из Тольятти разозлил ведущего «Битвы экстрасенсов»

Уже несколько месяцев за победу в «Битве экстрасенсов» на телеканале ТНТ борется тату-мастер из Тольятти Дмитрий Матвеев. Самый молодой участник 20-го сезона, ему всего 22-года, проходит испытания с переменным успехом и порой слишком эмоционально на них реагирует. Тем не менее, он перешел экватор проекта, остался в числе семи претендентов на главный приз и начинает завоевывать репутацию покорителя женских сердец.

Однако, когда испытание ведут мужчины, обаяние Дмитрию не помогает.

В 9 серии 20 сезона, которая вышла в эфир 23 ноября, Матвеев капитально разозлил Сергея Сафронова.

Участникам «Битвы» приготовили сложную задачу — среди 5 людей найти человека с положительным ВИЧ-статусом.

С заданием фактически не справился никто. Все были разочарованы, но только Дмитрий сразу заявил, что испытание глупое.

- Такой человек ничем не отличается от другого, - сказал тольяттинский экстрасенс и сразу получил достаточно грубый ответ от Сергея Сафронова.

- Дмитрий, я вам скажу следующее. Вы - самоуверенный наглец, вы мне не нравитесь, - откровенно признался ведущий. Испытание не глупое. На самом деле оно важное и страшное.

И как бы участники эксперимента не пытались заступиться за молодого человека, мол наоборот, Дмитрий не хотел обидеть, Сафронов был непреклонен.

- Как можно сказать, что человек как мы. Каждый день пить таблетки, чтобы жить. Это смертельно опасное заболевание. Есть рак, есть СПИД, которые приводят в ужас только от самого названия.

Зато героиню второго испытания и ее родственников тольяттинец покорил фото : скриншот с видео

Названия проблем героини второго испытания 18-летней Алины Кирилловой в современных реалиях не менее страшны — булимия и анорексия.

Но их из-за ширмы Дмитрий Матвеев также не разглядел. Зато с точностью описал внешность девушки, да даже так, что сам засмущался.

- Такое чувство странное. Энергия очень располагающая у человека. Как будто в клубе встречаешь девушку, какую представлял себе и о которой мечтал. Такое волнение сейчас. Она очень сексуальная и красивая: аккуратные черты лица, губы такие тоненькие, темные волосы и карие выразительные глаза, в которых видно интеллект и душу. Очаровывающая такая. Я немного стесняюсь, - признавался Дмитрий.

Попал Дмитрий в точку и сказав о том, что у девушки нет ни любимого человека, ни друзей, а затем поделился личной историей.

- У меня была девушка, она болела тем же самым. Мы ее вытянули из этого состояния. Сейчас она здорова.

Только способ излечения от булимии и анорексии Дмитрий Матвеев предложил совсем не магический.

- Главное, что тебе надо — иметь рядом человека. Иногда любимый мужчина может сделать больше чем экстрасенс.

А родные Алины решили, почему не может быть два в одном, и записали Дмитрий в зятья.

Только Вера Сотникова напомнила, что сейчас тольяттинец закрутил роман с другой участницей «Битвы» китаянкой Астрид. При этом, в прошлой серии шоу выяснилось, что молодой человек еще не может забыть свою бывшую девушку.

А пока вокруг Дмитрия кипят сердечные страсти, его путь на проекта чуть не закончился. Против него предсказуемо отдал свой голос Сергей Сафронов. К счастью, у тольяттинца нашлись заступники, в итоге Дмитрий, как и все его соперники, остался в проекте, и еще поборется за звание лучшего экстрасенса станы.