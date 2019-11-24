2019-11-24T14:47:33+03:00
Происшествия

Хлопок и потом огонь: взрыв газа в жилом доме в Самаре отправил пенсионера в больницу

В результате ЧП 78-летний мужчина получил ожоги руки и лица
Вера ЦЫГАНКОВА
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От взрыва в квартире выбило окна Фото: ГУ МЧС России по Самарской областиОт взрыва в квартире выбило окна Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В воскресенье, 24 ноября, в половине одиннадцатого жильцов дома 11 по улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе Самары встревожил громкий хлопок.

Они сразу сообщили об этом в региональный центр управления кризисных ситуаций.

В 10 часов 31 минуту поступило сообщение о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме на ул. Академика Кузнецова, дом 11. Пожарные прибыли через три минуты, сообщили в главном управлении ГУ МЧС России по Самарской области.

Оказалось причиной хлопка стал взрыв газового баллона объемом 200 мл. Такие используются для портативных газовых приборов, небольших плит. От взрывной волны вылетело окно и на улице оказалось все что было на подоконнике в квартире.

За хлопком последовал пожар. Загорелись домашние вещи на площади с последующем горением домашних вещей 1 квадратный метр.

Местные жители сами справились с огнем до приезда пожарных. Успели во время, огонь не успел распространиться, но не обошлось без пострадавших.

В результате ЧП 78-летний пенсионер получил ожоги руки и лица. Его отправили в больницу имени Пирогова для медицинского осмотра и помощи.

В целом же, этот взрыв газа не поменял воскресные планы остальных жильцов дома. Эвакуация не проводилась, конструкции дома взрыв и огонь не повредил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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