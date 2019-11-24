Поздравления мамам и фантастический гол Влашича: ЦСКА с трудом переиграл самарские "Крылья Советов"

Матч 17 тура РПЛ ЦСКА - "Крылья Советов", состоявший 24 ноября на "ВЭБ-Арене", начался с приятной акции. Футболисты вышли на поле в майках, посвященных матерям, чей день сегодня отмечается, а первое касание по мячу сделала мама нападающего хозяев Федора Чалова.

На поле же было все не так дружно. Команды бились за три очка, потому что обеим они необходимы как воздух. Армейцы владели инициативой, но гости могли первыми открыть счет. На 5-й минуте Радоньич после розыгрыша углового головой пробил мимо из выгоднейшей позиции.

У хозяев опасно атаковали Влашич и Сигурдссон, но Рыжиков оба раза оказался на месте. Игрок сборной Хорватии мог отличиться и на 23 минуте, отлично прорвался в штрафной, пробил метров с 13-ти, но Сергей снова спас. С близкой дистанции бил Обляков - голкипер волжан зафиксировал мяч. Та же участь ждала круглого после удара Кучаева.

Команды провели акцию, посвященную Дню материФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Самарцы практически не владели мячом в первой половине. Контрвыпады не получались. В то же время ближе к концу тайма зелено-бело-синие отодвинули соперника от своих ворот - моментов у ЦСКА стало поменьше.

Вторые 45 минут начались с острой атаки москвичей. Обляков ворвался в штрафную, пробил, но Рыжиков отбил мяч.

Следом Соболев откликнулся на передачу и упал в штрафной Акинфеева. Судья Владислав Безбородов пенальти не поставил, зато достал желтую карточку. Из-за перебора последних следующий матч с "Уфой" главный бомбардир "КС" пропустит.

Александр пытался реабилитироваться, пробил с линии штрафной на 53 минуте, мяч через рикошет летел в ворота, Акинфеев отразил его ногой, почти как на ЧМ-2018.

На 57-й минуте Сигурдссон мог открывать счет, бил примерно с 11-метровой отметки, получил хороший пас от Фернандеса, но Рыжиков был на месте. Сразу после этого исландца заменил Дзагоев.

Во втором тайме "Крылья" чаще атаковали, даже доводили дело до ударов. Правда, Игорь Акинфеев показывал свой класс. А на 74 минуте трибуны взорвались. Влашич с дальней дистанции выстрелил с правой ноги, у него поехала нога, но мяч залетел в девятку. Гол-красавец - 1-0!

"Крылья" сразу хотели отыграться. Хороший шанс был у Тимофеева, но его удар блокировали защитники. Армейцы перешли на игру в контратаки и создали несколько неприятных подходов к чужим воротам, впрочем, им всегда чего-то не хватало в концовке.

ЦСКА - Крылья Советов. 1:0. Никола Влашич, Российская Премьер-Лига, 17 тур 24.11.2019.ЦСКА - Крылья Советов. 1:0. Никола Влашич

Финального штурма "Крылья Советов" сделать не смогли. Момент на 89-й минуте создал себе Голенков, вышедший на замену вместо Соболева, но пробил Егор точно в руки Акинфееву.

Именно Игоря эксперты "Матч ТВ" и признали лучшим игроком встречи. Логично - он так и не пропустил. ЦСКА одержал трудную, но важную победу - 1-0. Коллектив Гончаренко продолжает погоню за медалями, а "КС" ведут борьбу за выживание.

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