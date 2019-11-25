Лечение эндометриоза в Самаре: почему нельзя игнорировать боли при менструации?

Далеко не все серьезные заболевания громко заявляют о себе букетом очевидных симптом. Эндометриоз один из тех недугов, что протекают почти незаметно, но могут привести к страшным последствиям. Что такое эндометриоз, кто в зоне риска и как протекает лечение эндометриоза в Самаре, рассказала врач акушер-гинеколог, маммолог высшей категории федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Наталья Суюндукова.

- Эндометриоз это дисгормональное иммунозависимое и генетически обусловленное заболевание. Оно характеризуется доброкачественным разрастанием ткани, схожей по морфологическому строению и функциям с тканью эндометрия, внутреннего слоя матки, который отторгается ежемесячно в дни менструального кровотечения. Но, в отличие от эндометрия, эти ткани находится не в полости матки, они развиваются в стенках матки или в другом месте, и как итог отторгнуть не могут, - отмечает Наталья Суюндукова.

Очаги эндометриоза также разбухают, сдавливая окружающие ткани, образуются кровоизлияния, что приводит к хроническим болям, спайкам, бесплодию и множеству других проблем.

Акушер-гинеколог, маммолог высшей категории федеральной сети медицинских центров «МЛЦ» Наталья Суюндукова .Фото: Андрей КУРОЧКИН

Долгие месячные и низкий гемоглобин

Симптомов эндометриоза более 50. Как отмечает врач, чаще всего болезнь поражает женщин 35-50 лет, но сейчас эндометриоз молодеет и все чаще этим недугом страдают молодые женщины.

- Среди симптомов этого заболевания синдром хронической тазовой боли - это когда женщины начинают чувствовать менструацию за неделю, а то и больше. Еще один симптом - это болезненные длительные (7-10 дней) обильные менструации, со сгустками крови.В результате эндометриоза матка не может полноценно сокращаться, потому что в межмышечных слоях матки находятся очаги заболевания, что еще больше усугубляет болезненность. Еще один важный признак - боли при половом акте. Иногда неприятные ощущения могут концентрироваться не внизу живота, а выше. Часто женщины даже не связывают эти боли с маткой или малым тазом, - констатирует врач медицинского центра «МЛЦ» Наталья Суюндукова. - Появление долгих мажущих выделений шоколадного цвета до менструации и после тоже должны насторожить и побудить обратиться к врачу.

Самое страшное, считают медики, что к этим симптомам многие женщины привыкают и даже не подозревают, что нужно срочно бежать к врачу. Постоянная ноющая боль притупляет чувствительность. Длительные менструации становятся привычными. А быструю утомляемость и низкий гемоглобин, которые присутствуют при эндометриозе, женщины списывают на стресс и нагрузки на работе.

Обнаружить эндометриоз поможет УЗИ , МРТ и консультация опытного акушера-гинекологаФото: Андрей КУРОЧКИН

Как диагностируется эндометриоз в Самаре

Самостоятельно диагностировать это заболевание женщина не сможет. Точный диагноз можно поставить только после гистологического исследования.

- Заподозрить эндометриоз поможет УЗИ, МРТ и консультация опытного акушера-гинеколога, - отмечает Наталья Суюндукова. - Подробное исследование можно пройти в медицинском центре «МЛЦ».

«МЛЦ» является мощной диагностической базой Самарской области. Здесь доступны следующие виды диагностики: магнитно-резонансная-томография, компьютерная томография, цифровая рентгенография, ультразвуковые исследования и функциональная диагностика (электромиография и электроэнцефалография). Диагностика проводится на оборудовании высокого и экспертного класса.

Причины возникновения эндометриоза

Наталья Суюндукова отмечает, эндометриоз - заболевание весьма распространенное. В зоне риска женщины, у которых были внутриматочные вмешательства и те, чьи мамы и бабушки сталкивались с этим заболеванием.

- Аборты, роды, диагностические выскабливания, операции - любые внутриматочные вмешательства могут спровоцировать распространения эндометрия вне полости матки. Все это факторы риска. Важно отметить, что одна из причин этого заболевания - наследственность. Мы рождаемся с эндометриозом, оно генетически обусловленное, - предупреждает врач акушер-гинеколог.

Эндометриоз поражает женщин в активном репродуктивном возрасте. В зоне риска и те представительницы прекрасной половины человечества, у которых были воспалительные процессы. При минимальном наборе симптомов визит к врачу лучше не откладывать.

В «МЛЦ» разработаны комплексные программы для женщинФото: Андрей КУРОЧКИН

Чем опасен эндометриоз

С момента возникновения первых симптомов до постановки верного диагноза может пройти от 5 до 8 лет. Все это время эндометриоз может развиваться, снижать качество жизни женщины. Увы, часто прекрасные дамы бьют тревогу поздно.

- Последствия эндометриоза могут быть печальными: в 87% это обильные маточные кровотечения; это нарушение цикла, появление сгустков в менструальных выделениях, вздутие живота перед менструацией, слабость, быстрая утомляемость; в 50% случаев бесплодие. Если очаги эндометриоза прорастают в ректо-вагинальную перегородку или в сторону мочевого пузыря может появиться кровь в моче и кале. Запущенные варианты лечатся оперативным путем. Однако, далеко не всегда эндометриоз на запущенной стадии операбелен, - предупреждает врач. - Чем раньше начать лечение, тем будет лучше для здоровья гинекологических органов, тем легче женщине преодолеть это заболевание.

Лечение эндометриоза в Самаре

К сожалению, полностью избавиться от эндометриоза невозможно, но современная медицина нашла способы борьбы с его симптомами. Благодаря этому сотни женщин, страдающих этим недугом, все же могут жить полноценной жизнью и даже ощутить радость материнства.

- Женщинам с этим заболеванием приходится принимать лечение до наступления менопаузы. Необходимо комплексное симптоматическое лечение, длительное и многогранное. У каждой пациентки болезнь протекает по своему, поэтому и одного способа лечения нет – предупреждает Наталья Суюндукова. - Если причина бесплодия у женщины эндометриоз, лечение поможет наступлению беременности, а после родов терапию придется продолжить.

Самостоятельное лечение не поможет. Без профессиональной медицинской помощи не справиться.

- В многопрофильном медицинском центре «МЛЦ» можно пройти не только полный курс лечения, но и подробную диагностику. Диагностика — это наша специАлизация! В помощь нашим профессионалам есть лучевая терапия, поэтому наши врачи могут достаточно верно поставить диагноз, степень распространенности очагов эндометриоза. У нас же можно провести хирургическое лечение на ранней стадии, - приглашает в медицинский центр «МЛЦ» Наталья Суюндукова.

Берегите себя!

Снизить риск развития эндометриоза поможет профилактика.

- Избегайте абортов и нарушений менструального цикла. Если цикл нарушен - обратитесь к врачу для поиска причины и корректировки. Избегайте воспалительных процессов. На здоровье женщины отражается и образ жизни. Застой в малом тазу - к хорошему не приводит. Поэтому для здоровья необходима зарядка и правильное питание.

Врач акушер-гинеколог, маммолог высшей категории Наталья Суюндукова предупреждает, что даже если вы чувствуете себя совершенно здоровой женщиной, чтобы не пропустить опасное заболевание к врачу все же стоит зайти.

- Я рекомендую женщинам не реже раза в год посещать гинеколога, чтобы пройти комплексное обследование. Минимальный набор исследований: мазок, онко-мазок, УЗИ молочных желез и органов малого таза. Дополнительные исследования, при необходимости, может назначить врач, - отмечает Наталья Суюндукова.

Не стоит опасаться, что визит к врачу отнимет у вас много времени и средств, лучше позаботиться о себе сегодня, чем решать опасные для жизни проблемы завтра.

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