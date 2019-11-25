Современные возможности лечения рака легких в Германии
Так, лучше всего поддается лечению рак легких на начальных стадиях. Однако даже при более поздних стадиях заболевания шансы на выздоровление есть при условии получения эффективного лечения.
Симптомы заболевания
Рак легких — это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальной ткани бронхов. Причины рака легких многообразны. Однако ведущую роль в развитии заболевания играет вдыхание канцерогенов, в частности табачного дыма, асбеста, тяжелых металлов.
К сожалению, на начальных стадиях рак легких протекает скрытно. Одним из способов ранней диагностики рака легких является ежегодное прохождение профилактической рентгенографии грудной клетки.
Симптомами рака легких являются:
- Длительный кашель;
- Кровохарканье;
- Одышка;
- Боль в груди;
- Общая слабость;
- Беспричинный подъем температуры;
- Похудение.
При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо обратиться к врачу. Для выявления рака легких пациенту проводят целый спектр исследований: рентгенографию и компьютерную томографию органов грудной клетки, бронхоскопию и биопсию ткани легкого.
Методы лечения рака легких
В борьбе с раком легких применяют хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Лечебная стратегия зависит от гистологического типа опухоли, ее локализации и размеров, стадии заболевания, наличия/отсутствия метастазов, общего состояния здоровья пациента.
Хирургическое лечение
В большинстве случаев в борьбе с раком легких прибегают к хирургическому лечению. При этом оперативное вмешательство наиболее эффективно на начальных стадиях рака легких и практически не применяется при запущенной форме заболевания. Объем хирургического вмешательства во многом зависит от размера опухоли и функционального состояния легких.
При раке легкого проводят такие виды операций:
- Пневмонэктомия — удаление всего легкого;
- Лобэктомия — удаление одной доли легкого;
- Билобэктомия — удаление двух долей легкого;
- Сегментэктомия — удаление сегмента легкого.
Задачей хирурга является максимально полное удаление опухолевых тканей из легкого. В рамках операции удаляют и регионарные лимфоузлы. В большинстве случаев врачи отдают предпочтение лобэктомии и пневмонэктомии.
Сегментэктомия проводится гораздо реже. Этот вид операции не обеспечивает радикальный результат и может приводить к возникновению рецидивов болезни. Сегментэктомия может рассматриваться в качестве паллиативного лечения у ослабленных пациентов, которым противопоказаны более радикальные операции.
Лучевая терапия
Лучевая терапия играет большую роль в борьбе с раком легких. Лучевая терапия как правило применяется в комплексе с хирургическим вмешательством. Однако при запущенных формах рака может выступать и в качестве основного метода лечения.
Суть лучевой терапии заключается в использовании ионизирующего излучения, которое подавляет жизнедеятельность злокачественных клеток. При раке легкого используют дистанционное облучение, когда источник излучения находится на расстоянии от тела человека.
В Германии при раке легкого применяют 3d конформную лучевую терапию. Этот передовой метод лучевой терапии позволяет максимально точно определить месторасположение опухоли и затем сфокусировать на нее поток ионизирующего излучения. Применение такой технологии также позволяет оградить здоровые ткани от попадания излучения.
Зачастую лучевую терапию проводят 5 раз в неделю, один сеанс длится 15-20 минут. Весь курс лечения занимает несколько недель.
Химиотерапия
Химиотерапия предполагает использование лекарств, которые оказывают угнетающее и разрушающее действие на злокачественные клетки. В лечении рака легкого используют сразу несколько химиопрепаратов с различными механизмами действия. Химиотерапия может применяться совместно с другими методами лечения или в качестве основного метода лечения у пациентов с запущенной формой рака легких.
Химиотерапию проводят курсами, зачастую назначают 4-6 курсов. Между курсами делают интервалы в несколько недель, чтобы дать возможность организму восстановиться.
В Германии при лечении рака легкого врачи все чаще добавляют к химиотерапии таргетные препараты. Это новейшие лекарства, которые воздействуют на молекулярные механизмы развития рака. Применение таргетной терапии позволяет улучшить результаты лечения и увеличить продолжительность жизни пациента.
Преимущества лечения рака легких в Германии
Лечение рака легких в Германии — это возможность получить доступ к передовым методам лечения и шанс на спасение. Немецким врачам удается добиться длительной ремиссии и увеличения продолжительности жизни у большинства пациентов с раком легких.
Как же попасть на лечение в Германию? В этом поможет компания Bookinghealth, которая специализируется на организации лечения за границей. В наши услуги входят:
- выбор подходящей больницы Германии;
- организация лечения в выбранном медицинском учреждении;
- оформление необходимых документов;
- бронирование отелей и трансфера;
- сопровождение переводчика.
Мы организуем лечение в Германии в кратчайшие сроки и сделаем поездку максимально комфортной.
Реклама