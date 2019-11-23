2019-11-22T11:59:50+03:00
Спорт

Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019: прямая трансляция матча 13 тура АПЛ

Футбол, матч Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прямая трансляция игры 13 тура Английской премьер-лиги, которая пройдет 23 ноября в Лондоне. Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Фото: twitter.com/lfc.Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Фото: twitter.com/lfc.
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«Ливерпуль» не проигрывает в Английской премьер-лиге уже 29 матчей – с января этого года. В прошлом туре подопечные Юргена Клоппа уверенно обыграли, пожалуй, единственную команду, которая могла остановить победную поступь «красных» - «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. На таком кураже «Ливерпуль» едет в Лондон встречаться с далеко не самой сильной столичной командой – «Кристал Пэлас».

«Стекольщики» идут на 12-ом месте в турнирной таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. За предыдущие четыре игры «Кристал Пэлас», которым руководит небезызвестный Рой Ходжсон, набрал только одно очко. Но и соперники у «орлов» были не сахар – «Лестер», Ман Сити», «Челси» и «Арсенал». С последним «Кристал Пэлас» и сыграл вничью.

«Ливерпуль» же идет на первом месте, отрыв от ближайших преследователей - «Лестера», «Челси» и «Манчестер Сити» - 8 очков.

Статистика личных встреч

В чемпионате Англии «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» встречались 38 раз. 22 матча закончились победами «красных», 9 – победами лондонцев. Еще в 7-ми играх команды поделили очки.

Прогнозы букмекеров

«Ливерпуль» - безоговорочный фаворит встречи. Букмекеры дают на победу «Кристал Пэлас» 8.0, а на ничью – 5.0. Коэффициент на победу подопечных Юргена Клопа - 1.5.

Прямая трансляция матча Кристал Пэлас – Ливерпуль 23 ноября 2019, где посмотреть

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko спорт». Трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.

Кристал Пэлас Ливерпуль 23 ноября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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