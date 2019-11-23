2019-11-22T12:03:38+03:00
Спорт

Динамо – Ростов 23 ноября 2019: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ

Футбол, матч Динамо – Ростов. Прямая трансляция игры 17 тура Российской премьер-лиги, которая пройдет 23 ноября в Москве. Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом круге ростовчане обыграли «Динамо» 3:0. Фото: ФК «Ростов».В первом круге ростовчане обыграли «Динамо» 3:0. Фото: ФК «Ростов».
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Московское «Динамо» и «Ростов» откроют второй круг встречей друг с другом. В первой половине чемпионата сильнее оказались южане. На «Ростов Арене» подопечные Валерий Карпина обыграли «динамовцев» 3:0.

После мощного старта «Ростова» в чемпионате страны холодным душем для болельщиков желто-синих стали новости о финансовых проблемах команды. Причем все настолько серьезно, что в зимнюю паузу клуб могут покинуть несколько ведущих игроков и главный тренер Валерий Карпин.

Не добавляют радости и результаты. В позапрошлом туре «Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром», пропустив два в добавленное время. А в прошлом туре и вовсе уступил одному из аутсайдеров – «Тамбову». Однако подопечные Карпина продолжают идти в лидерах РПЛ. Они вместе с ЦСКА и «Краснодаром» делят 3-5 места.

У «Динамо» ситуация в турнирной таблице противоположная. Москвичи в одном очке от зоны стыковых матчей и в трех от зоны вылета. Сейчас «динамовцы» делят 10-12 места с «Уфой» и «Крыльями Советов».

Статистика личных встреч

Между собой клубы встречались 51 раз. В 22 матчах сильнее были сегодняшние хозяева, в 12 играх побеждал «Ростов». Еще 17 встреч завершились вничью.

В первом круге этого сезона «Ростов» добился самой крупной победы над «Динамо» - 3:0. В прошлом году оба матча этих команд завершились вничью 0:0.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают, что фаворит в этой игре – «Динамо». Коэффициент на победу хозяев – 2.3 – 2.4. На победу гостей – 3.4 – 3.5, а на ничью – 3.2 – 3.3.

Прямая трансляция матча Динамо – Ростов 23 ноября 2019, где посмотреть

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Смотрите прямую трансляцию встречи на сайте kp.ru.

Динамо Ростов 23 ноября 2019: прямая трансляция матча, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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