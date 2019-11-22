"Не школа, а тюрьма": бабушку 9-летнего каратиста из Тольятти не пустили с ним на секцию

"Нам на улице стоять?"

В Тольятти родители школьников пожаловались, что их не пускают в здание учебного заведения вместе с детьми. Речь идет о вечернем посещении кружков и дополнительных занятий. С претензиями обратилась тольяттинка Светлана Гущенскова. Ей не понравилось, что охранник закрыл перед ней дверь, когда она привела внука на занятия секции карате в школу №55.

- Впускали только детей. Причем охранник открывал дверь ключом и также закрывал, не впуская родителей, которые помогают своим детям переодеться, - написала она.

Женщина предложила предъявить паспорт, чтобы подтвердить свою личность, но получила отказ.

- В школу я прорвалась, но с какими нервами! Буквально за 5 минут мы управились с переодеванием, я оставила ребенка и вышла за пределы школы, - говорит она. - Школа передо мной предстала, как тюрьма для несовершеннолетних. Ходить начинают на каратэ с дошкольного возраста. Нам совершенно не кажется, что есть что-то предосудительное в том, если родители будут помогать в холле у раздевалки своим детям готовиться к тренировке. Раньше ведь в журнал для посетителей записывали всех, кто приходил, при предъявлении документа!

Часть родителей в соцсетях поддержали Светлану.

- Не пускает, а мне час ждать в холод на улице ребенка? А если мы с другого района на общественном транспорте едем? – возмущается Антон Колич.

Ваши дети сами раздеться не могут?

Другие, напротив, уверены, что запрет на нахождение в школе помогает обеспечить безопасность детей.

- Я как родитель ребенка, который учится во вторую смену, имею право, чтобы мой ребенок не встречался не пойми с кем в коридорах школы, если они не ученики, и не учителя. Безопасность моего ребенка мне дороже, чем ваша замерзшая попа и сопли вашего ребенка, - пишет Ольга Петрова.

- Почему не сделать пропуск для родителей, хотя бы одного из них? Вечно создают проблемы на пустом месте, а как что случается серьёзное, охрана тупит, - предлагает Ольга Полиневская.

А другие комментаторы ужасаются: мол, карате ребенка научили, а раздеваться самому - нет?

"Она еще и велосипед пыталась в спортзал затащить"

В администрации школы объясняют – они просто не имеют права пустить родителей внутрь.

- Мы действуем в строгом соответствии с законом, - объясняет замдиректора школы №55 Андрей Архипов. – Есть Постановление Правительства РФ №1006 от 2 августа 2019 года, которое регламентирует обеспечение антитеррористической безопасности на территории школы. И пока идет учебный процесс, с 8 до 16.00, мы никого из родителей в школу не пускаем – ни к детям, ни к учителю, ни к кому. Если нужно срочно связаться – есть мобильный телефон. Что касается этого каратиста и его бабушки, то ребенку 9 лет. Какой же он спортсмен, если не может сам одеть кимоно? Кроме того, бабушка пыталась еще и затащить прямо в спортзал его велосипед «чтобы не украли»…

Эксперты говорят, что присутствие родителей на уроках и факультативных занятиях ребенка в школе – вопрос дискуссионный.

- С одной стороны, родители вправе получать информацию об учебных программах и методиках преподавания, они имеют и право присутствия на уроке. Но при этом, с другой стороны, учителя, учащиеся и их родители обязаны соблюдать Устав и другие внутренние документы учебного заведения, а также режим его работы. Также необходимо уважать учителя и школу, не нужно мешать ведению урока в классе, - комментирует генеральный директор ООО «Юридическая компания «Институт права» Сергей Кирилин. - Если у ребенка есть трудности в обучении, родители могут подойти к учителю с просьбой (а не с требованием) поприсутствовать на уроке,не мешая при этом учебному процессу. Но учитель вправе отказать. В случае нарушения администраций учебного заведения законных прав учащихся, их законные представители (родители) вправе обратиться с заявлением в местный отдел образования, а если это не дало результатов, то в суд.

Личный взгляд

Ольга Новикова, специальный корреспондент "КП-Самара"

«И охранники сыты, и бабушки целы»

Любят у нас почему-то у нас категоричные меры и противостояние. Даже в таких ситуациях, когда ситуацию спокойно можно разрешить миром к общему согласию. У меня двое детей, и они каждый день ходят в школу. Нас, родителей, тоже не пускают внутрь учебного заведения, и это правильно – не годится, чтобы по школьным коридорам и кабинетам бесконтрольно разгуливали посторонние. Но если действительно возникает необходимость подойти к учителю или, например, к директору, охранник пустит по паспорту. Запишет данные, идентифицирует и пустит. И ничего страшного в этом нет – это жизнь, и у родителей действительно могут возникать единичные случаи, когда надо зайти в школу. А для родителей, которые провожают и встречают детей, просто огородили барьером с турникетами небольшую зону ожидания в холле. Там стоят лавочки, и бабушка может спокойно подождать драгоценного внука в тепле, не нарушая антитеррористическую безопасность школы.