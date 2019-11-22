Зима близко: на Кубке ЕГФ «Ладе» достались датские «единороги», норвежские валькирии и опасные немки

Так вышло, что в этом году во втором по значимости клубном турнире Европы – Кубке Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) – Россию будет представлять только одна команда. Это тольяттинская «Лада». «Кубань», «Астраханочка» и «Звезда» не смогли попасть в групповую стадию. Последнюю, кстати, выбила именно «Лада». Две победы над звенигородской команде позволили тольяттинкам продолжить участие в турнире. В прошлом году «Лада» вылетела как раз перед групповым этапом – в третьем отборочном раунде. Обидчиком тольяттинской команды тогда стал действующий победитель Кубка ЕГФ венгерский «Шиофок».

Стартует групповой этап Кубка ЕГФ в январе следующего года. Фото: ГК «Лада».

Могло повезти и больше

Жеребьевка группового этапа турнира прошла в Вене 21 ноября. В групповую стадию Кубка ЕГФ попали все победители третьего квалификационного раунда, а также четыре команды из Лиги чемпионов, которые заняли четвертые места в своих группах. Все команды разделили на четыре корзины. «Лада» попала в третью.

Тольяттинки оказались в группе D, а их соперниками стали немецкий «Битигхайм», датский «Хернинг-Икаст» и норвежский «Сторхамар».

- В принципе я старался посмотреть все команды из тех, кто мог нам попасться, но полностью это сделать, честно говоря, не удалось, - приводит слова главного тренера «Лады» Алексея Алексеева пресс-служба тольяттинского клуба. - Поэтому четкого представления о наших соперниках у меня нет. Если взять, к примеру, «Битигхайм», то его я совсем его пока не видел, но, думаю, что среди команд, пришедших в Кубок ЕГФ из Лиги чемпионов, это не самый выгодный для нас вариант. Есть клубы и послабее – те же «Люблин» или «Баник-Мост». Предполагаю лишь, что это примерно то же самое, что и «Тюрингер», который выбил «Астраханочку» из третьего раунда Кубка ЕГФ.

«Лада» - единственный представитель России на втором по значимости клубном турнире Европы. Фото: ГК «Лада».

Скандинавки «Ладе» по зубам

Наставник тольяттинок уверен – соперники не подарок, но и с ними можно играть.

- В Норвегии по окончании гегемонии «Ларвика» наблюдается тенденция возвращения «старушек», поигравших в Европе. Правда, это лишь слухи. А Дания – самая гандбольная на клубном уровне страна. В какой-то мере, скандинавки – это хорошо. Во всяком случае, они понятны. Вот Венгрия или Румыния нам совсем не известны. Неясно, чего от них можно было бы ожидать. В том числе в плане судейства в гостях. Да и вообще, пока суждения о силе наших соперников чисто поверхностные. Их еще нам только предстоит детально изучить, - отметил Алексеев.

«Хернинг-Икаст» - четырехкратный чемпион Дании. В последний раз национальное первенство команда, которая представляет сразу два города – собственно, Хернинг и Икаст, выигрывали в 2015 году. В прошлом сезоне клуб из двух городов занял в чемпионате Дании второе место.

Группа D. Фото: ГК «Лада».

Есть в активе «Хенринг-Икаста» и более весомые достижения. В частности, клуб участвовал в финале четырех Лиги чемпионов в 2014 году, выигрывал Кубок ЕГФ (в 2002 и 2011 года) и дважды брал Кубок кубков (в 2004 и 2005). Тогда, правда, команда называлась по-другому. Клуб несколько раз менял название – был и просто «Икастом», и «Мидтьюландом». Нынешнее название команда получила в 2018 году.

Сейчас «Хернинг-Икаст» не такая грозная сила. Это несмотря на то, что в прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала Кубка ЕГФ.

Другой представитель Скандинавии в группе D – норвежский «Сторхамар». Его, как и «Ладу», в прошлом сезоне обидел «Шиофок». Венгерки выбили «Сторхамар» в четвертьфинале. В национальном чемпионате клуб из города Хамар занял второе место. Однако в межсезонье команда прилично изменилась. Сейчас клуб снова удерживает в чемпионате Норвегии вторую строчку.

На Кубке ЕГФ «Лада» стартовала с третьего квалификационного раунда, где обыграла соотечественниц – «Звезду». Фото: ГК «Лада».

Немки оставили «Ладу» без Нового года

Пожалуй, сильнейшим соперником «Лады» по группе будет немецкий клуб «Битигхайм». Чемпион Германии вылетел из Лиги чемпионов и попробует взять, наконец, Кубок ЕГФ. Лучшее достижение «Битигхайма» в этом турнире – серебряные медали в 2017 году. Это, кстати, был дебютный сезон в еврокубках для команды из крохотного городка на юге Германии. Обидчиком «Битигхайма» был еще один российский клуб - «Ростов-Дон». Так что у «Лады» есть хороший пример.

В национальном чемпионате дела у «Битигхайма» тоже в порядке – команда идет на втором месте сразу после дортмундской «Боруссии». При этом у немок подобрался приличный состав, который позволяет бороться за первое место в группе на Кубке ЕГФ.

Кстати, выездной матч с «Битигхаймом» попадает на начало января. Это значит, что Новый год для «Лады» отменяется.

- Новый год, каким его могли представить наши девочки, отменяется. Распускать команду нельзя, ведь уже третьего января, видимо, предстоит в гости к немцам лететь. Будем хороводы вокруг елки у себя в «Олимпе» водить и тренироваться 29-го и 30-го числа. Главное (если хотим чего-то добиться в еврокубке) – как следует подготовиться и чтобы все были в строю, - отметил наставник тольяттинок Алексей Алексеев.

Календарь «Лады» в группе на Кубке ЕГФ

Вечный серебряный призер чемпионата России «Лада» (за шесть последних лет тольяттинки пять раз становили вторыми) начинает очередной европейский поход. Кубок ЕГФ «Лада» выигрывала дважды. В последний раз это происходило пять лет назад – в 2014 году.

Стартует групповая стадия турнира в январе. Календарь «Лады» на Кубке ЕГФ выглядит так: