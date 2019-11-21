«Здесь такие славные люди живут»: бывшая сценаристка КВН рассказала о районе «Кошелев»

Екатерина Васильевна Тикшаева мечтает организовать детский КВН на площадке рядом с домом. Фото: «Волга Ньюс».

- Здесь такой народ. Такие славные люди живут, - берется за сердце и улыбается пенсионерка Екатерина Васильевна Тикшаева. – Я обласкана здесь и старом и младом. А какие здесь дети – самые лучшие дети.

Женщина говорит о своем новом районе – «Кошелеве», куда она переехала три года назад. Все это время она не нарадуется. Особенно нравятся пенсионерке ее соседи. Она говорит о них с теплотой, называет их добрыми и отзывчивыми людьми.

Екатерина Васильевна около 30 лет проработала на заводе. Там же увлеклась КВН. Как оказалось, это любовь на всю жизнь.

- От аплодисментов люстры качались, а от смеха стены вибрировали, - вспоминает пожилая женщина в новом выпуске передачи портала «Волга Ньюс» «Жизнь в стиле К», героиней которого она стала.

Екатерина Васильевна в молодости писала номера для молодых специалистов из команды клуба веселых и находчивых завода, на котором работала. Пенсионерка вспоминает – шутили над всем, в том числе над самими собой и над бытовыми проблемами.

Любовь к КВН у Екатерины Васильевны все еще очень сильна. Пожилая женщина с самого момента переезда в «Кошелев» мечтает организовать детский КВН на площадке рядом с домом.

- Я хочу организовать их досуг, сделать для них приятное и полезное дело: провести с ними игру КВН. У меня все есть: и актеры, и поддержка от соседей, вот только реквизита не хватает, - сетует пожилая женщина.

Однако и это не может остановить сценаристку КВН со стажем. Екатерина Васильевна начала шить реквизит своими руками. Так что в будущем жители района «Кошелев» смогут увидеть выступление самых юных участников клуба веселых и находчивых прямо у себя под окнами.