Воронов третий, Макаров - в сильнейшей разминке: фигуристы представили короткие программы на Гран-при Японии - 2019

В японском Саппоро закончился прокат короткой программы среди мужчин на Гран-при Японии - 2019 по фигурному катанию. С огромным отрывом от соперников в 18 баллов лидером стал японская легенда Юдзури Ханю. Он заработал 109,34 балла, всего одного балла не хватило до мирового рекорда Нэтана Чена. Чисто исполнил фигурист четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель.

Второе место досталось Кевину Аймозу, который в своей манере исполнил фигурный джаз, снова оживив программу новыми эмоциями. Несмотря на степ-аут на четверном тулупе, он отлично выполнил каскад из тройного тулупа и такого же лутца.

Российский фигурист, который уже 15 лет выступает на профессиональном уровне, Сергей Воронов занял третье место. Он набрал 88,63 балла и вполне может претендовать на бронзу или серебро. В своей программе Сергей отлично выполнил каскад из четверного тулупа и тройного тулупа.

Макар Игнатов, впечатливший зрителей на домашнем этапе Гран-при в Москве в своей программе несколько раз ошибся и сорвался с тройного акселя. За это получил штрафные очки и завершил прокат с 78,47 баллами. Но ошибка одного из лидеров Джейсона Брауна, который показал самое свое неудачное катание за последние годы, позволила ему остаться в сильнейшей разминке.

Произвольную программу мужчины будут демонстрировать в 13.25 по московскому времени 23 ноября.

Полное расписание Гран-при Японии.