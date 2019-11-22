2019-11-22T15:12:33+03:00
Спорт

Воронов третий, Макаров - в сильнейшей разминке: фигуристы представили короткие программы на Гран-при Японии - 2019

Антон Шулепов стал только девятым. Юдзуру Ханю лидирует с 109,34 баллами
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сергей Воронов претендует на медали Гран-при ЯпонииСергей Воронов претендует на медали Гран-при ЯпонииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В японском Саппоро закончился прокат короткой программы среди мужчин на Гран-при Японии - 2019 по фигурному катанию. С огромным отрывом от соперников в 18 баллов лидером стал японская легенда Юдзури Ханю. Он заработал 109,34 балла, всего одного балла не хватило до мирового рекорда Нэтана Чена. Чисто исполнил фигурист четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель.

Второе место досталось Кевину Аймозу, который в своей манере исполнил фигурный джаз, снова оживив программу новыми эмоциями. Несмотря на степ-аут на четверном тулупе, он отлично выполнил каскад из тройного тулупа и такого же лутца.

Российский фигурист, который уже 15 лет выступает на профессиональном уровне, Сергей Воронов занял третье место. Он набрал 88,63 балла и вполне может претендовать на бронзу или серебро. В своей программе Сергей отлично выполнил каскад из четверного тулупа и тройного тулупа.

Макар Игнатов, впечатливший зрителей на домашнем этапе Гран-при в Москве в своей программе несколько раз ошибся и сорвался с тройного акселя. За это получил штрафные очки и завершил прокат с 78,47 баллами. Но ошибка одного из лидеров Джейсона Брауна, который показал самое свое неудачное катание за последние годы, позволила ему остаться в сильнейшей разминке.

Произвольную программу мужчины будут демонстрировать в 13.25 по московскому времени 23 ноября.

Полное расписание Гран-при Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ Чемпионата России по футболу
Футбол. Представляем прямую онлайн-трансляцию матча Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019 года в 17 туре РПЛ. Игра в Чемпионате России пройдет на стадионе в Саранске. Составы команд, статистика игроков, результат
Новости 24
Самарский общественник и депутат Аркадий Лазарев посидит в СИЗО еще три месяца
В Кировском районе Самары на 2 месяца закрыли кафе узбекской кухни
В Самаре троллейбус № 6 вновь начал забирать пассажиров с остановки «Ростовский переулок»
Чтобы шли работать в села: в Самарской области предложили начать бесплатно раздавать учителям землю
Жителя Тольятти за истязание и убийство дочери просят посадить на 22 года
ВИЧ-положительная мама из Самары бросила наркотики и родила здорового ребенка
Стало известно, когда в Самаре займутся восстановлением здания бывшего кинотеатра «Юность»
«Ослепило солнце?»: в Самаре возле ЦАВа иномарка запрыгнула на отбойник
Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети 4G
Пришлось нырять в ледяную воду: спасатели показали, как вызволяли затонувшую легковушку в Тольятти
Жителям Крутых Ключей дали советы по поиску работы и рассказали о нюансах декретного отпуска и выплат
В Самарской области «Дорожный пристав» помог «выбить» из должников-автомобилистов более 17 млн рублей
Стало известно, кто возглавит самарское министерство ЖКХ
Назвали Ванечкой: спасенный с обмелевшего озера лебедь осваивается в Самарском зоопарке
Хранил для себя: полицейские нашли в гараже у самарца более 5 кг марихуаны
Чемпионат по поеданию хот-догов и бои на PlayStation: в Самаре в ТЦ МЕГА пройдет «Вечеринка друзей»
Взрыв на Стара-Загоре в Самаре: в больницу с травмами госпитализировали водителя "Газели"
Ни стрессов, ни депрессий: Тольятти попал в число городов, жители которых редко обращаются к психологам
Горожане ждут скидок на одежду и гаджеты в Черную пятницу в Самаре - 2019