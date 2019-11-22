2019-11-22T21:33:59+03:00
Спорт

Голевая феерия и тормозной офсайд: "Тамбов" проиграл "Локомотиву", забив дважды

В игре 17 тура РПЛ Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019 было забито пять голов, а спорный офсайд и медлительность судей будут обсуждать еще долго
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ФК "Локомотив" в первом тайме был уверен, что все идет по плануФК "Локомотив" в первом тайме был уверен, что все идет по плану
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В 17 туре РПЛ Тамбов уступл в домашнем матче "Локомотиву" в очень жесткой и злой борьбе. Игра закончилась со счетом 2:3, и до последнего "волки" могли сравнять счет.

Первый тайм начинался довольно спокойно. Но уже на 29 минуте "Локомотив" все-таки смог добраться до ворот соперника и пробить стену защиты, которую выстроил "Тамбов". По левому флангу к штрафной прорвался Рыбусь, он сделал подачу в центр на Крыховяка и тот отправил мяч в ворота под руками Шелии.

Гол Гжегожа Крыховяка в ворота Локомотива. Тамбов - Локомотив. 0:1. Российская Премьер-Лига, 17 тур 22.11.2019.Локомотив открывает счет в матче

Уже через пять минут гости увеличили разрыв в счете. На 34 минуте минуте Миранчук подавал на дальнюю штангу, там уже этот мяч ждал Крыховяк, но в ворота мяч влетает от Ойеволе - гол в свои ворота, практически.

Казалось, что с таким счетом команды и уйдут на перерыв. Но на 40 минуте Ойеволе решил реабилитироваться. Он выполнил подачу в штрафную и тут Обухов перепрыгнул Рыбуса и отправил головой мяч в ворота Гильерме.

Ойяволе забивает в свои ворота. Гол с участием Гжегшожа Крыховяка .Тамбов - Локомотив. 0:2., Российская Премьер-Лига, 17 тур 22.11.2019.Дубль Гжегожа Крыховяка

Гол Владимира Обухова с навеса Ойяволе. Тамбов - Локомотив. 1:2. Российская Премьер-Лига, 17 тур 22.11.2019.Тамбов отыгрывает один мяч

Второй тайм в качестве доминирующей стороны начал Тамбов. Уже на 48 минуте ошибся Мурило, упустив Обухова вблизи своей штрафной. Игрок Тамбова выполнил передачу на Костюкова и тот с ближней дистанции положил мяч в ворота.

Но на 56 минуте железнодорожники все же выходят вперед. И это был уже третий гол Крыховяка. В этот раз подача пришла от Алексея Миранчука, мяч отскочил на Гжегожа и тот отправил сферу в дальний угол. Теперь у Крыховяка восемь голов на счету и он почти догнал Дзюбу, у которого забитых мячей 9.

На 67 минуте чуть не сравняли счет хозяева. Хозяева забили мяч, начали праздновать и только через паузу после споров "Локо" судья показал флажок офсайда.

В конце матча Тамбову не везло на офсайды, в которые неизбежно забирались с мячом игроки хозяев. Острый момент был у "Тамбова" практически под завязку матча, на 89 минуте. Рыбин несколько раз бил по воротам с ближней дистанции, но Кверквелия справился.

Не удалось дожать гостей хозяевам поля. Увезли три очка домой железнодорожники и теперь они обгоняют пусть и ненадолго "Зенит". Теперь "Тамбов" отправится в Краснодар 2 декабря, а "Локомотив" сначала 26 ноября встретится с Байером, а потом 1 декабря сыграет в Москве с "Динамо".

Обзор матча Тамбов - Локомотив 22 ноября 2019

Счет: (1:2)

Состав Тамбова: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Тетрашвили, Карасев, Рыбин, Костюков, Чуперка, Килин, Обухов

Состав Локомотива: Гилерме, Хеведес, Мурило, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук Алексей, Миранчук Антон, Коломейцев, Эдер

Желтые карточки: Костюков - Баринов

Удары в створ: 5-3

Угловые: 1-3

Офсайды: 6-1

Нарушения: 9-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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