«Зайцы» убегают огородами, а дамочки подставляют коленки»: откровения водителя сервиса попутчиков

Копеечная цена? Не верьте

О сервисе попутчиков я узнал около десяти лет назад, когда путешествовал по Европе. Тогда мы пытались добраться из Бордо до Бильбао, и оказалось, что поезда между Францией и Испанией ходят очень плохо. А вот попутчика мы нашли очень быстро и домчались с ветерком в желтом пежо, заодно прокачивая скилл общения на английском. Через два года уже в России я собирался ехать в Казань на машине. Друг сказал: а поищи попутчиков, сэкономишь заодно. Я сначала покрутил пальцем у виска, еще чего незнакомых людей сажать, потом вспомнил Францию и согласился. Сейчас я уже амбассадор, два года назад, когда под Питером убили женщину, тоже взявшую себе пассажира, чуть не бросил. Но в итоге теперь просто лучше фильтрую попутчиков уже по своим правилам. Хотя и пассажиров тоже понимаю: им тоже есть чем рисковать, среди водителей и дураков, и хамов не меньше.

Раньше трава была зеленее, мороженое вкуснее, а сервис попутчиков бескорыстнее. Сейчас внутри очень много коммерции, таксистов, даже маршруток, которые шифруются под обычных водителей. Их, конечно, можно отличить. Самый неприятный тип водителей – кидалы. Они специально регистрируются, ставят цену ниже общего потока, а потом скидывают пассажиров в последний момент. И те вынуждены идти к их «коллегам» по безумным ценам выше средней. Я советую осторожно относиться к таким демпингующим элементам: если в среднем у всех цена 200 рублей за поездку, то за 120 вас точно не повезут, не надейтесь.

Пассажиры стараются отдать деньги в конце поездкиФото: "КП" Архив

Еще один ужасный тип водителей – политические ораторы. Им просто не хватает слушателей в обычной жизни и они берут пассажиров, чтобы им присесть на уши. Пережить такую поездку сложно. Однажды я сам попал в такую ситуацию и по глупости начал спорить с водителем про власть: сказал противоположное мнение. Он меня высадил посреди дороги!

И, конечно же, хватает искателей приключений. В основном, это непризнанные Казановы, которым до любой юбки есть дело. Я бы девчонкам и женщинам рекомендовал в такие поездки одеваться по-походному. Я не считаю, что кто-то сам виноват в изнасилованиях или кражах, но в этом случае лучше на самом деле повода не давать.

Этикет сервисов попутчиков

Мне до ее коленок дела не было

За 8 лет свой работы в сервисе я повидал всяких попутчиков. И если в начале это были на самом деле люди на волне, то сейчас все чаще тебя воспринимают как такси. Молча плюхаются на сиденье, хорошо, если поздороваются, включают наушники. Меня это раздражает. Я не сильно нуждаюсь, ставлю предложения, чтобы немного отбить бензин и хорошо провести время в дороге. Однажды рядом со мной на переднее сиденье села девушка и включила сериал на планшете. Прекрасно! Я уставился на дорогу, она в экран, все это мелькает у меня на периферии зрения. Все же в основном водители хотят общения, да, это не автостоп, когда вы за поездку развлекаете своего визави, но все равно у меня цена всегда ниже автобуса или поезда по тому же направлению.

От непорядочных пассажиров застраховаться довольно сложно. Мне воспитание не позволяет деньги вперед требовать. В итоге всякое бывало. Однажды вез девушку, ей до Кинеля. Не доехали где-то полтора километра, завернул на заправку. Девушка попросилась в туалет. Ну не проблема. Пошел пока в кассу, заплатил, возвращаюсь. А девица уже через поле и грязь чешет от заправки. И главное, цена вопроса-то - 100 рублей. Та сказала бы, если вдруг так вышло, что денег нет. Я, конечно, рукой на нее махнул.

Была и другая дамочка. Она села на переднее сиденье в очень короткой юбке. И когда я потянулся к ручнику в какой-то момент, начала обвинять меня, что я хотел ее коленку потрогать. Настроение испортила напрочь. Предложил ей перебраться назад и помолчать, так она мне еще и судом грозила.

А однажды ко мне приставала уже попутчица. Причем так, что я даже не понял. Я вез ее в город, холодно было и слякотно, вот я и предложил подкинуть домой. Доехали – она мне заявляет, что денег в кошельке нет, мол, давай поднимемся, заплачу. А мне смешно – она когда садилась убирала в сумочку сдачу какую-то, там несколько соток точно было. Отказался, в общем. Дома жена – не поймет.

Самая неприятная история произошла со мной в поездке до Москвы. Взял с собой парня-студента. Грамотная речь, вообщене подумаешь ничего плохого. А на посту ДПС нас остановили и в сумке нашли какие-то пакетики. Мне тогда очень много пришлось по участкам помотаться. Друзья рассказывали случай, когда подобное на границе случилось и пассажир успел пакетик кинуть под сиденье. Там чудом человек на свободе остался.

А во время ЧМ-2019 я гонял в Ростов и подобрал двух парнишек мексиканцев на обратном пути. Вот это была поездка счастья, они меня по дороге угощали, разговаривать не переставали вообще (говорили на английском). А когда у меня по дороге колесо спустило, выскочили первые помогать.

Женщины стараются брать пассажирок своего полаФото: "КП" Архив

Курс доллара обсудишь дома

Поговорить в поездке я люблю, но считаю, что темы нужно подбирать со вкусом. Мне всегда интересно узнать о работе человека, о путешествиях, о местах, где он был. Однажды познакомились с парнем, он только что с Эльбруса вернулся. Я его час слушал, так загорелся, что через год сам туда рванул.

Я для себя некий этикет разработал: например, о политике не говорить, Киркорова и Тимати не включать. По умолчанию – только какое-нибудь радио мегаполис или джаз, на средней громкости. Остальное – обсуждаем с попутчиками. Но и пассажиру могу сделать замечание, если он не вынимает наушники, когда садится, или сумку только с пола плюхает на сиденье. Еще для меня просто убийство, когда женщины садятся, только что облившись флаконом духов. Моя машина – нейтральные запахи. Я и сам не буду в ней курить, вешать «вонючки» или же поливаться одеколоном.

А еще я не люблю, когда за моим сидением садится какой-нибудь амбал. Скорее всего, попрошу его выйти. Получить по голове как-то не хочется.

Если водитель ведет себя неадекватно, лучше отказаться от поездкиФото: "КП" Архив

БДИ!

С кем никогда не стоит садиться в машину

К сожалению, этот сервис не такой безопасный, как хотелось бы. В декабре 2018 года москвичка взяла с собой попутчика, и погибла от его руки. Вместе с водителем составили список маркеров, которые сигналят об опасности:

- «Сырая» страничка водителя без фото, отзывов, минимального описания. Высока вероятность нарваться на странного персонажа

- Нежелание водителя брать трубку, чтобы договориться о поездке.

- Плохие отзывы или наоборот слишком много хороших отзывов, причем написанных друг за другом

- Хорошее пособие – страничка в социальных сетях. Можно найти водителя по фамилии – фотографии, посмотреть, что за человек

- Первое впечатление – самое важное. Если водитель нарушает правила, подъезжая к вам, останавливается не в разрешенном месте – остерегитесь поездки

- Не стесняйтесь попросить документы, если вам кажется подозрительной ситуация. Не скрываясь, позвоните домой, родным, близким, назовите номер машины. Нормальному человеку это не покажется странным.

- Держите под рукой средства самозащиты. Пусть они не лежат на дне сумки, а будут где-то рядом. Впрочем, водитель тоже рискует.