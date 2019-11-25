Ливерпуль – Наполи 27 ноября 2019: прогноз на матч 5 тура Лиги чемпионов 2019/2020

Прогноз на матч 5 тура Лиги чемпионов 2019/2020 Ливерпуль – Наполи 27 ноября 2019 – 2:1.

В очередном туре Лиги чемпионов в группе E встретятся лидеры квартета – «Ливерпуль» и «Наполи». «Красные» опережают неаполитанцев на одно очко. В этом матче команды разыграют первое место.

«Ливерпуль» полным ходом идет к своему первому за 30 лет чемпионству в Англии. В АПЛ у команды Юргена Клоппа все замечательно – 30 матчей без поражений подряд (серия тянется еще с середины прошлого сезона), первое место в турнирной таблице и отрыв в 8 очков от ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» потерпел только одно поражение – как раз от «Наполи».

Неаполитанцы опережают идущий на третьем месте «Зальцбург» на четыре очка, австрийцы еще могут догнать команду Карло Анчелотти в случае двух осечек «Наполи». Однако друг с другом команды уже оба матча сыграли (ничья и победа итальянцев).

В чемпионате Италии дела у неаполитанцев идут не лучшим образом. Если в последние годы «Наполи» стабильно шел вслед за «Ювентусом», то теперь после 13 туров команда находится на 7-ом месте.

Оптимизма фанатам «Наполи» не добавляет и серия без побед, которая достигла 6-ти матчей. В последний раз подопечные Анчелотти побеждали 23 октября. Как раз в Лиге чемпионов – «Наполи» не без труда обыграл «Зальцбург». «Ливерпуль» - не лучший соперник, чтобы попытаться прервать неудачную серию.

К тому же «Ливерпуль», судя по всему, выйдет на игру в боевом составе. Юрген Клопп уже объявил, что в матче с «Наполи» сыграет Мохаммед Салах, который не вышел на игру с «Кристал Пэлас», потому что восстанавливался после отъезда в сборную.

«Ливерпуль» серьезно настроен не только взять чемпионство в Англии, но и попробовать защитить титул в Лиге чемпионов. А для этого надо выходить из группы. Так что матч для «Наполи» получится тяжелым. Вряд ли команда Карло Анчелотти сможет снова взять верх над «красными», тем более в месте силы «Ливерпуля» - на «Энфилде». Скорее всего, подопечные Юргена Клоппа победят с разницей в 1-2 мяча.