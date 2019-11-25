"От него нет улыбки на лице": Ольга Бузова отказала самарскому бизнесмену Денису Воронко

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает поиски своей второй половинки на проекте "План Б" на телеканале ТНТ. В список кандидатов на ее сердце до недавнего времени входил 28-летний самарец Денис Воронко.

На прошлой неделе он выиграл свидание с Бузовой, победив своих соперников в гонке на картине. Романтика зашкаливала: пляж на Бали, где снимается проект, пикник и запуск воздушных змеев. Ольга Бузова явно была довольна свиданием и назвала самарца очень милым.

Несмотря на такую сдержанность телеведущей, Денис Воронко был уверен, между ним и телеведущей проскочила искра.

- Чувство умиления ...нет не думаю ...отговорка ....Сама говорит об открытых чувствах и хочет же этого ...честно ...не хочу расписывать пост ..как другие ребята ...главное что мы поговорили и мне этого достаточно...бегать однозначно не собираюсь ... Разговора у нас было достаточно, не все показали, - написал самарец в своем Instagram.

Однако до второго свидания с Ольгой у Дениса не дошло. В новой серии от 24 ноября, он не прошел испытания силой. Парням надо было как можно дольше держать на руках девушек - претенденток на сердце Тимура Батрутдинова. Свою ношу он отпустил вторым.

denis_voronko_ Свидание Ольги Бузовой и бизнесмена из Самары

Денис сумел достойно уйти с шоуФото: Кадр видео

- Проиграл я, обидно, конечно, печально, - признался Денис, но был уверен возможность остаться наедине с Ольгой Бузовой у него еще будет. - Ощущения, что я сегодня уйду у меня нет, но все может поменяться в одно мгновение.

Так и произошло.

- Мне было очень приятно сходить с тобой на свидание, мы гуляли, смеялись. Все было легко и непринужденно. Но когда я думаю о тебе у меня нет улыбки на лице. А я хочу, чтобы от мысли о моем мужчине меня бросало в дрожь. И я просто не хочу тратить ни свое, ни твое время. Я не хочу давать шансы, если я уже понимаю, что я не вижу нас вместе. Сегодня я скажу тебе нет, - объяснила свое решение Бузова и позже за кадром уточнила. - Он хороший парень, с ним весело, у него прекрасное чувство юмора, но это не мой человек.

Денис принял отказ с достоинством.

- Ты абсолютно права. Если ты так чувствуешь, так и надо.

А вот Ольга считает, что от мысли об этом мужчине ее не бросает в дрожьФото: кадр с видео

И Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, отметили, что Денис Воронко ушел с проекта как настоящий мужчина.

- Я по натуре такой человек. Если она сказала «нет», значит не хочет, не видит будущего. Ради Бога. Может кого-то из ребят она с собой рядом увидит. За остальных очень сильно рад, что они остались. Всем желаю удачи, и совет - проявляйте себя лучше, - сказал в финале самарец.

Никаких комментариев в своем Instagram Денис Воронко не оставил, зато его поддержали подписчики.

- На фиг Оля ! Лучше будет.... Самый нормальный уход самого адекватного... Самый настоящий и достойный из всех, но достоин лучшего, - уверены подписчики Дениса.