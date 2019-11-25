Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: прогноз на матч группового этапа Лиги Чемпионов

Прогноз на игру Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: 2:2 (результативная ничья)

26 ноября стартует очередной тур группового этапа Лиги Чемпионов. В первый же день между собой сыграют два лидера своей группы: испанский Реал Мадрид и французский ПСЖ. Матч группового этапа пройдет на стадионе Сантьяга Бернабеу, начало в 23:00 (время московское).

Сейчас положение команд в группе А Лиги Чемпионов - 2019 вполне предсказуемо. ПСЖ набрал 12 очков, победив во всех четырех играх. Реал Мадрид начал с крупного поражения соперникам из Франции со счетом 3:0. Потом испанцы не смогли взять три очка у Брюгге. В итоге у сливочных всего 7 очков и второе место в таблице.

В итоге ПСЖ себе место в плей-офф уже обеспечил. Королевскому клубу для того же самого нужна победа. Или же придется зависеть от результата матча "Брюгге" и "Галатасарая", что гордым мадридцам точно не понравится.

18.09.2019 ПСЖ - Реал - 3:0. Обзор матча.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_16050/game_1380717518 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото анонса: REUTERS/Benoit Tessier

Букмекеры полагают, что в предстоящем поединке чуть больше шансов на победу у хозяев поля. Но котировки не сильно отличаются: ставку на победу испанцев предлагают в 2,38, а на французов - 3. Да и что говорить, если за испанцев в основном играет фактор своего поля, то у ПСЖ в нападении может сыграть и Кавани, и Икарди, да и Неймар, Ди МАрия, Мбаппе не откажутся от удовольствия пробежаться до ворот, хозяевам можно только посочувствовать.

А вот команда Зидана пока еще не разобралась с местом для каждого новичка. И до идеальной сыгранности еще далеко.

До этого клубы встречались между собой в Лиге Чемпионов пять раз. Реал не проиграл ПСЖ в четырех играх, три раза это были победы испанцев, один раз матч закончился с ничейным результатом.

Интересно, что скорее всего мадридцы останутся на втором месте. И дважды, когда "Реал" выходил со второго места, команда в итоге становилась победителем Лиги Чемпионов.