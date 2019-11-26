Черная пятница в Самаре- 2019: список магазинов, когда ловить скидки и как не потерять последние деньги

Скидки, бонусы и глобальные распродажи - черная пятница в Самаре - 2019 каждый год становится настоящим праздником для любителей шопинга. Да и те, кто уже давно задумывался о покупке нужной бытовой техники, компьютера или ноубтука, телефона или удобной шубки, с нетерпением ждут волшебных дней в году. Но если Черная пятница 2019 где-нибудь в Америке - это один день, в который у дверей магазинов выстраиваются огромные очереди, то в Самаре это часто целая неделя скидок и распродаж. Многие магазины просто подгадывают свои акции к последней пятнице ноября.

Журналисты "Комсомолки" выяснили, куда стоит сходить в Черную пятницу-2019 в Самаре, в каких торговых центрах ждут самые "вкусные" распродажи и интересные мероприятия. Для любителей шопинга в магазинах этот день превратят в настоящий праздник с долгожданными покупками и подарками

В этом году Черная пятница состоится 29 ноября. Но во многих торговых центрах скидочные недели начнутся заранее.

Выбираем скидки

В ТЦ "Мега" 29 ноября ждут не только скидки в магазинах, но и вечеринка с бармен-шоу, веселыми конкурсами, фотозоной и развлечениями, а также турниром по поеданию хот-догов.

С 19.00 до 23.00 здесь будет работать бьюти-зона, экспресс-макияж всем сделает блогер Бьюти Тяки.

А в магазинах ТЦ "Мега" покупателей ждут скидки. До 90% можно сэкономить в Gloria Jeans, в Pandora часть ассоримента предложат дешевле на 70%. Зимнюю коллекцию в Respect можно купить за полцены. Такие же скидки будут в Puma, 70% обещают в Palmetta, MAG Jeans, Finn Flare. А в DNS можно присмотреть технику со скидкой в от 30 до 70%.

В ТЦ Аврора Mall скидки начались уже 13 ноября. Например, в Л'Этуаль можно разжиться косметикой со скидкой в 70%. Акция продлится до 30 ноября. В Zenden скидки на обувь достигнут 70%, а в магазине BEAUTY FOR YOU все отдадут по оптовым сценам. Также скидки от 20 до 70% действуют в магазине Funny Mummy. Скидки до 70% обещают в магазине Маши Горячевой и Эгоисте. В Империи Золота и Империи Блеска можно купить украшения за полцены. Ну а присмотреть платья к новому году можно в Zarina. Скидка тоже 50%.

В ТЦ Космопорт неделя скидок с 22 по 29 ноября 2019 года. В пятницу всех гостей комплекса ждет развлекательная программа с подарками. Выступит кавер-группа, парням предложат стрижки от барбершопа Братишка, всем желающим - массаж от СПА-салона "Твой Тай". А любители кофе смогут продегустировать этот напиток. Среди подарков - сертификаты на косметику, подарочные карты в магазины одежды и угощения от Палыча. Конечно же, магазины предложат скидки. Например, 30% скидка на верхнюю одежду в Снежной Королеве. В Rendez-Vous скидки могут достичь 70%.

ТК "Амбар" - место встреч для жителей Южного города, "Волгаря", стошки и других жителей Куйбышевского района. Здесь Черную пятницу праздновать начинают заранее. А 29 августа будет действовать особенно расписание автобусов. Например, в магазине O'Stin скидки до 50% на сотни моделей. На весь ассортимент магазина Пеплос действуют скидки в 10, 20 и 30%, до 70% скинут на украшения в Pandora, в магазине "Лапоток" вся зимняя обувь от 600 рублей. Золотые украшения можно поискать в магазине Московского ювелирного завода. Скидки до 70%.

Расписание автобусов в Черную пятницу

За телефонами - в интернет

А вот покупать технику: компьютерную, бытовую, мобильные телефоны, - лучше всего в режиме онлайн. Посмотреть скидки можно на сайте Черной пятницы - 2019. Сравнить цены можно с помощью различных агрегаторов, к тому же в интернете можно сразу познакомиться и с отзывами на продукцию.

Скидки будут работать и в интернет-магазинах. Например, ЛаМода, АлиЭкспресс, Озон и многие другие.

Как не прогадать со скидками

Конечно, в дни Черной пятницы - 2019 у шопоголиков и просто любителей покупок голову сносит от скидок. Но эксперты рекомендуют быть осторожными. Андрей несколько лет проработал в крупном супермаркете и рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы не купить ненужную вещь по высокой цене.

- Смотрите на срок действия скидок. В черную пятницу все торопятся, сходят с ума. В итоге, нахватав много вещей, они на кассе не замечают, что им пробивают товар по более высокой цене, ссылаясь на то, что скидка уже завершилась. Так что проверяйте чек.

- Для того, чтобы проверить изменение цен, есть специальные мобильные приложения.

- Еще одна хитрость - это акции купи 3 по цене двух. Это заставляет вас зачастую покупать больше, хотя в начале вы, возможно, собирались приобрести только одну кофточку или кофемолку.

- Иногда можно обнаружить много интересного, отлепив яркую наклейку на ценнике. Стоимость может быть ниже.

- Еще один трюк - поставить скидки не на весь ассортимент. Только на определенную категорию: по цвету или размеру.

Комментарий психолога

Анна Валежина, специалист по психологии

- Человеку свойственна вера в чудеса и сказки. Все мы выросли на историях про золотую рыбку, или щуку, исполняющую желания. И сейчас, когда мы видим надписи про огромные скидки, мы кидаемся за ними. Иногда нужно просто остановиться и проанализировать: скидка 70% - это хорошо? Или же это распродажа товара, который вы не купили бы для этого? Иногда скидка в 10% в магазине, в котором вы привыкли покупать одежду, будет интереснее, чем возможность купить ненужную вещь за полцены. Главный совет у меня один: строго ограничьте бюджет, который вы готовы потратить в день скидок и ни в коем случае не берите с собой кредитные карты. Конечно, шопинг позволит получить выброс адреналина и поднять настроение, но пусть это не повлияет на вашу финансовую состоятельность.

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