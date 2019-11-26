Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов

26 сентября 2019 года в 23.00 (мск) начнется один из самых интересных матчей 5 тура Лиги Чемпионов.

В сентябре Реал Мадрид стартовал в Лиге Чемпионов с обидного поражения от ПСЖ в гостях. Сейчас испанский клуб под руководством Зинедина Зидана на своем поле постарается взять реванш. Это будет нелегкой задачей, но на стороне королевского клуба сыграет тот факт, что ПСЖ сейчас уже обеспечил себе путевку в плей-офф. А для королевского клуба победа стала теперь делом чести. Для них это не только матч, который позволит выйти в плей-офф, это матч, который важен для мотивации команды.

На стороне испанцев и статистика: в последних 9 играх на домашнем поле клуб не проигрывал. Это шесть побед и три ничейных результат.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - ПСЖ

Между собой команды встречались 10 раз. Самый результативный матч закончился со счетом 4:1, выиграл Реал Мадрид. В пяти матчах в Лиге Чемпионов трижды сильнее оказались сливочные, однажды сильнее были французы, это случилось в этом сентябре. А два раза клубы играли в Лиге Европы. В 2018 году оба матча заполнились победой клуба из Мадрида.

Состав команд на матч Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019

18.09.2019 ПСЖ - Реал - 3:0. Обзор матча.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/stats/turnir_16050/game_1380717518 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ! КЛУБ: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото анонса: REUTERS/Benoit Tessier

Лидеры "Реала" находятся в хорошей форме. Эден Азар прошел адаптацию и по словам Зинедина Зидана прибавляет каждый день. Раскрылся и Карим Бензема, который забил в последних трех играх пять мячей.

Отнюдь не слабее и ПСЖ. Возвращается Неймар, который из-за травмы не сыграл первый матч с мадридцами. Зато на поле не выйдет левый защитник Левен Курзава.

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019

Чуть большие шансы букмекеры оставляют хозяевам поля. У них готовы сыграть Иско, Асенсион и Менди, а глубина состава и возможности на поле помогут команде не робеть перед французами. Еще одна неплохая ставка - тотал голово больше 2 и тот факт, что обе команды с высокой степенью вероятности забьют.

Время начала матча Реал - Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019

Игра на стадионе "Сантьяга Бернабеу" начнется в 23.00 по московскому времени, это произойдет во вторник 26 ноября 2019.

Где смотреть матч Реал - Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019

Игру 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов покажут по каналу Матч Премьер.Трансляция онлайн начнется 26 ноября 2019 года в 23.00 (мск)

Текстовая трансляция матча Реал - Мадрид - ПСЖ 26 ноября 2019

Следить за игрой в режиме оналйн, узнавать обо всех поворотах матча и забитых голах можно в текстовой трансляции на сайте kp.ru.