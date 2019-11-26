Не платишь за квартиру? Жди «гостей»!

Квитанции остаются без внимания

Жители дома №491 на проспекте Карла Маркса задолжали управляющей компании «Жилуниверсал» около полутора миллионов рублей. А ведь именно собираемость платежей сегодня является ключевым фактором в повышении качества обслуживания самарцев со стороны управляющих компаний. Поэтому коммунальщики и судебные приставы проводят совместные рейды, посещая неплательщиков на дому. В списке несколько квартир. Сумма долга - от 30 тысяч рублей и выше до 100 тысяч рублей. И это - на момент вынесения судебного решения. Оплачивать счета необязательные граждане не спешат, и долг неуклонно растет. В одной из квартир проживают два брата, ведущие не очень здоровый образ жизни. Соседи говорят, что застать их дома, особенно в трезвом виде, непросто. В другой квартире владельцы не живут - переехали в другой город. Площадь сдают, получая стабильный доход. Но, видимо, у них есть более важные статьи расходов, чем коммунальные услуги.

- Мы исправно оплачиваем аренду. Не знаем, откуда долг, - утверждают квартиранты. И нет оснований не верить им.

Соседи сложившейся ситуацией недовольны.

- Я всегда аккуратно плачу. Принесла почтальон пенсию, я тут же ей отдаю за квартиру: сейчас удобно стало, никуда ходить не надо, оплачиваем через мобильный терминал. А почему они не платят? И водой, и отоплением, и электричеством они пользуются, - возмущается проходящая мимо пожилая женщина. А, правда, почему? Ответа нет.

Не платите за коммунальные услуги? Рано или поздно к вам в дверь постучаться судебные приставы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И счета арестуют, и за границу не поедете

Исполнитель отдела судебных приставов Кировского района Александра Морозова оставляет неплательщикам повестки: они должны явиться к ней для выяснения обстоятельств. Если повестка останется без внимания, на нарушителя наложат весомый штраф. А это значит, что ему придется заплатить еще больше.

- Наши действия направлены на исполнение решения суда. Если у человека имеется задолженность, мы делаем запрос во все регистрационные органы, чтобы узнать его имущественное положение. Ограничиваем выезд за рубеж. Выезжаем на дом, описываем и арестовываем имущество, которое может пойти в счет оплаты долга. Могут быть арестованы и банковские карты, и счета неплательщика, в том числе и кредитные. В результате будет расти долг не только перед управляющей компанией, но и перед финансовыми структурами. Поэтому лучше платить своевременно, - объясняет Александра Морозова.

Попасть в сферу внимания приставов несложно. Необязательно копить долги годами - достаточно не платить пару месяцев. Всю информацию о своих долгах можно получить на сайте госуслуг, в личном кабинете или на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Исполнитель отдела судебных приставов Кировского района Александра Морозова оставляет неплательщикам повесткиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нет денег - нет ремонта

На сегодняшний день долг самарцев перед УК «Жилуниверсал» составляет более 500 миллионов рублей. На эти средства можно было бы отремонтировать десятки крыш, подъездов, фасадов и тротуаров.

- У всех бывают сложные ситуации, - рассуждает председатель совета дома Светлана Лусис. - У нас должников немало, но эти люди не платят из года в год. А результат - мы постоянно откладываем запланированные работы. Первый и второй подъезды отремонтировали, а третий и четвертый - не можем. Крыша течет, есть проблемы с выходом канализации. А денег нет. Очень надеемся, что когда-нибудь у неплательщиков проснется совесть.

Впрочем, ждать можно долго. А пока управляющая компания вынуждена предпринимать целый комплекс мер в отношении необязательных самарцев.

- Серьезные финансовые проблемы имеют менее 10% должников, - говорит заместитель генерального директора УК «Жилуниверсал» Андрей Борисов. - С ними, при наличии подтверждающих документов, мы заключаем соглашение о рассрочке. Большинство должников могут платить, но не делают этого по тем или иным причинам. Сотрудничаем в этом направлении не только с судебными приставами, но и с ресурсоснабжающими организациями. Совместно с самарскими городскими электрическими сетями будем ограничивать должникам электроэнергию. Самовольное подключение грозит административным штрафом и новыми расходами. Надо понимать, рано или поздно платить все равно придется. Может быть, стоит войти в новый 2020 год без долгов?