Ветераны нефтепереработки в Самарской области остаются в строю

Перемены к лучшему

На Новокуйбышевский НПЗ в 1992 году Зинаида Личагина пришла не молодым специалистом, как это заведено сейчас, а будучи опытным инженером. После 20 лет в НИИ органического синтеза младшему научному сотруднику, как и всему коллективу, пришлось искать новую работу - институт закрылся. «Благодаря» этому обстоятельству в лаборатории Новокуйбышевского НПЗ появилась новая сотрудница.

- Мы занимались экологическим контролем заводских установок, - вспоминает Зинаида Егоровна. - Я работала инженером в хроматографической группе - делали замеры, анализировали пробы, давали рекомендации. Завод отправил меня в Екатеринбург на курсы повышения квалификации, где я получила свидетельство, дающее право аккредитации. Вернувшись, взялась за дело, и вскоре наша структура была впервые аккредитована как лаборатория охраны окружающей среды.

Работы, по словам ветерана, хватало, и интересной. Да и жизнь на заводе была такой, что не заскучаешь, особенно, если активно участвовать в общественной жизни предприятия. Зинаида Егоровна много лет возглавляла цеховой комитет цеха №48 - активная жизненная позиция требовала. А когда в 2000 году подошел момент выхода на пенсию, на заслуженный отдых спешить не стала: еще четыре года трудилась, пока не решила дать дорогу молодым. Правда, совсем терять из виду активную заводчанку профком оказался не готов: Зинаиде Личагиной предложили работу в совете ветеранов НК НПЗ.

- Совет ветеранов в то время возглавляла Галина Александровна Кадетова - какая была замечательная женщина, - улыбается Зинаида Егоровна. - Редко в жизни доводится встречать таких открытых, умных от природы людей. Она многому меня научила, и, честно говоря, я очень рассчитывала на ее помощь на посту председателя, но… через месяц ее не стало. Пришлось налаживать работу «с колес», а ведь в то время в городе было 4200 заводских ветеранов!

Не для себя, а для людей

Сегодня ветеранский коллектив почти в два раза меньше - после реорганизации из состава НК НПЗ вышли завод масел и присадок, сервисные подразделения, соответственно, и заводских ветеранов стало меньше. Хотя и 2,5 тысячи - цифра не маленькая: за каждой единицей стоит человек, которому нужно помочь, посодействовать, поздравить с юбилеем, организовать отдых в санатории-профилактории или билет на концерт. Зинаида Личагина возглавляла совет ветеранов 14 лет. За это время удалось сделать немало. Например, организовать корпоративную надбавку к пенсии ветеранам, уволившимся с предприятия до 2007 года.

- Помог председатель профсоюзной организации завода Анатолий Николаевич Жеребцов - и советом, и действием, - рассказала экс-председатель совета ветеранов. - Мне сначала не совсем привычно было просить, а он сказал: «Помни: не себе просишь, за тобой стоят люди». В итоге все ветераны предприятия стали получать корпоративную надбавку. У нас на заводе вообще коллективный договор - один из лучших в городе. Предусмотрены различные социальные льготы для ветеранов, которые практически не отличаются от льгот действующих заводчан.

Ветеранские заезды в санаторий-профилакторий, материальная помощь на покупку лекарств, компенсация от завода на лечение в коммерческих клиниках, не говоря уже о разнообразных досуговых мероприятиях для старшей смены, - все это Зинаида Личагина отмечает за заводом как самые что ни на есть главные признаки социально ответственного предприятия.

- Каждый год завод организовывает для ветеранов экскурсии, и одна из самых любимых - по предприятию, - вспоминает ветеран. - После осмотра объектов едем в столовую и за «семейным» обедом общаемся с новой сменой - действующие заводчане рассказывают, отвечают на вопросы. Видели бы вы современную производственную лабораторию! Да что там говорить - сейчас на заводе красота, порядок. Делается все для комфорта и удобства заводчан.

Сейчас Зинаида Егоровна отошла от дел. Конечно, она старается посещать все мероприятия, на которые приглашают ее коллеги, но уже не в качестве организатора, а в числе других ветеранов. Годы идут, здоровье уже не то, да и правнучки подрастают: одна - в Самаре, другая - в Одессе. Хочется и им уделить побольше времени, которое долгие годы щедро расходовалось на другую - заводскую семью.

- Часто вспоминаю свою ветеранскую «бригаду»: Ольгу Васильевну Белову, Валентину Ивановну Шубину, Антонину Дмитриевну Курбанову, Марию Николаевну Устимову, Тамару Васильевну Кузьмину. И большое спасибо всем, кто нам помогал! Большое дело можно вершить только вместе, и коллектив НК НПЗ это умеет.