Депозит кошелек защитит: как самарцам преумножить свои сбережения

Ставки ниже, вкладов больше

Очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 п.п. ожидаемо привело к понижению ставок по банковским вкладам. Эксперты считают, что эта тенденция будет продолжена, однако на популярности вкладов это не скажется – в банках по-прежнему отмечают увеличение объемов депозитов на счетах

- Мы ожидаем, что в целом по рынку ставки по рублевым вкладам снизятся до конца года еще на 0,5-0,7 п.п., а ставки по долларовым вкладам – на 0,2-0,3 п.п. По ставкам депозитов в евро лимит для снижения фактически исчерпан – ставки практически «на нуле», дальше только отрицательные значения. С высокой долей вероятности ставки по депозитам сохранятся на этом уровне и до конца первого квартала 2020 года. Наметившийся тренд на снижение ставок по валютным вкладам привел к увеличению популярности вкладов в рублях. Так, за 10 месяцев 2019 года у Абсолют Банка объем привлеченных средств вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказала замруководителя «Абсолют Банка» в Самаре Оксана Ерофеева.

Замруководителя «Абсолют Банка» в Самаре Оксана Ерофеева

А управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что с начала года объем средств на счетах и депозитах частных клиентов банка в регионе превысил 71,4 млрд рублей, увеличившись на 9%.

- В банке «Открытие» на данный момент ставки по вкладам достигают 6,55%. В условиях ожидаемого снижения ключевой ставки до 6,25%, средние ставки по ипотеке к концу года могут составить 8,5%-9% против 10,4% которые наблюдались летом, - говорит управляющий банком «Открытие» в Самаре Зарина Плукчи.

Эксперты говорят, что при выборе вклада самарцы отдают предпочтение высоким процентным ставкам. Так, например, в «Абсолют банке» наибольшей популярностью пользуется классический депозит «Абсолютный максимум+» - 70% от объема привлеченных денежных средств.

- Его выбирают клиенты, которые хотят зафиксировать максимально высокий процент и готовы «забыть» о вложениях на полгода или даже на несколько лет. Чаще всего во вклад «Абсолютный максимум+» размещают суммы от 500 тысяч рублей. Однако доля вкладчиков с суммами от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей тоже значительна, - объясняет Оксана Ерофеева. - На втором месте по популярности – «Растивклад», его выбирает почти каждый пятый вкладчик Абсолют Банка. Ставка по нему ниже, чем по вкладу «Абсолютный максимум+», но зато это вклад с ежедневной капитализацией процентов, его можно закрыть досрочно, и при этом проценты не обнулятся. Этот депозит неизменно пользуется высоким спросом среди наших ипотечных клиентов. Покупатели недвижимости в преддверии сделки размещают первоначальный взнос на депозит и зарабатывают на нем проценты. Нередко суммы с процентов как раз хватает, чтобы оплатить страховку или частично – услуги риэлтора. Продавцы после сделки тоже размещают деньги на такой депозит и спокойно определяются, как ими распорядиться в дальнейшем. Замыкает депозитный топ-3 вклад «Пенсионный». Он хорош тем, что его можно постоянно пополнять и частично снимать денежные средства. А валютные депозиты все чаще используют, как способ сохранить деньги для отпуска или для защиты своих сбережений от курсовых изменений.

Управляющий банком «Открытие» в Самаре Зарина Плукчи.

Стремясь привлечь клиентов выгодными условиями, банки предлагают специальные промо-вклады. Так, Максим Папков рассказал, что ВТБ помимо основной линейки вкладов предлагает промо-вклад «Время роста» на улучшенных условиях с максимальной доходностью 7,5% годовых с учетом капитализации процентов и использованием опции «Сбережения».

- Конкурентные ставки конечно привлекают внимание, но сегодня все больше вкладчиков, особенно таких, у кого сумма вклада выше 1,4 млн рублей (сумма, застрахованная АСВ), делают ставку на надежность банка, его репутацию, наличие акционеров, близких к госструктурам, - считает Оксана Ерофеева. - Немаловажное значение – уровень сервиса. Наш опыт показывает: для клиентов он в первую очередь означает возможность управлять вкладом дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение, а также оперативно получать ответы на интересующие вопросы не только по телефону, но и в онлайн-чате.

Альтернатива - есть

Максим Папков отмечает значительный рост интереса клиентов к накопительным счетам – за октябрь их портфель в региональном отделении ВТБ увеличился на 9,8%.

- Это связано со стратегической задачей банка в части развития цифровизации - в октябре открытие накопительного счета «Копилка» стало доступно в мобильном приложении и web-версии ВТБ-Онлайн, - пояснил Максим Папков. - В наших планах к 2020 году обеспечить доступность 100% продуктов для всех клиентов без визита в отделение. Также банк расширил предложение пользующихся стабильным спросом инвестиционных продуктов: классических процентных облигаций и структурных продуктов. Все зависит от целей, которые вкладчик хочет достичь. Сегодня наши клиенты наряду с классическими депозитами выбирают небанковские формы сбережений. К ним относятся инвестиционные финансовые инструменты: классическое брокерское обслуживание на фондовом и валютном рынках и готовые решения – структурные продукты, ПИФы, доверительное управление. Данные инструменты позволяют получить более высокий доход, чем по банковским депозитам. Большой интерес клиенты проявляют к продукту индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это особый брокерский счёт, по которому вы сможете дополнительно к основному доходу получать ежегодно до 52 тысяч рублей от государства, благодаря возврату налога на доходы физических лиц.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков

В банке «Открытие» также считают, что из-за снижения ставок по депозитам внимание клиентов все больше будет смещаться в сторону альтернативных инструментов – более рисковых, но потенциально более доходных - инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, ИИС, НСЖ, ИСЖ и др.

- Тренд на диверсификацию инвестиционных портфелей будет иметь продолжение, несмотря на то, что доходность по инвестпродуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фона, - считают в банке. - Банк «Открытие» предлагает своим клиентам инвестиционные продукты преимущественно со 100% защитой капитала (возврата средств), потому речи о высоких аппетитах к рискам здесь не идет. Их потенциальная инвестиционная доходность - от 11% до 16% годовых, и это без учета дохода инвестора от налогового вычета в размере 13%, который гарантирован государством по большинству наших инвестиционных продуктов. Как правило, высокие риски возникают при использовании отдельных инструментов самостоятельного инвестирования на различных торговых площадках (брокерские операции). В основном наши клиенты выбирают консервативные стратегии в структуру которых входят инструменты с фиксированных доходом.

Не забывайте про вклад

При выборе депозита эксперты советуют помнить несколько важных правил. Во-первых, надо помнить: очень часто ставка зависит от суммы вклада – чем больше сумма, тем выше ставка.

- Разница может достигать 0,1-0,2 п.п. Поэтому в случае с классическим депозитом на длительный срок лучше сразу внести максимальную сумму денег. Дробить накопления на несколько вкладов в разных банках тоже невыгодно – совокупный доход окажется меньше, - говорит Оксана Ерофеева. - Во-вторых, при открытии вклада онлайн – через интернет-банк или мобильное приложение – некоторые банки предлагают специальные условия, например, повышенный процент. Так, в Абсолют Банке надбавка при открытии вклада онлайн составляет 0,15 п.п к действующей ставке.

Кроме того, эксперт призывает самарцев не забывать, когда заканчивается срок действия вклада. - Вовремя принимайте решение о дальнейшей судьбе своих денег. По условиям некоторых программ вклады автоматически пролонгируются. Но в других случаях деньги после окончания срока депозита перечисляются на текущий счет – и тогда просто «лежат без дела», вместо того, чтобы работать и приносить вам процент, - предупреждает Оксана Ерофеева.

- К выбору финансового помощника необходимо отнестись предельно серьезно. В первую очередь необходимо убедиться в том, что все вклады размером до 1,4 млн рублей застрахованы в АСВ. При заключении договора всегда обращайте внимание на итоговую процентную ставку по депозиту, порядок начисления процентов, возможность пополнения и досрочного снятия средств. Эта информация должна соответствовать условиям выбранного вами депозитного продукта. С действующими параметрами и ставками по вкладам ВТБ всегда можно ознакомиться на сайте банка или проконсультироваться со специалистом по телефону горячей линии, - говорит Максим Папков. - Хранилища индивидуальных банковских сейфов ВТБ оборудованы современными техническими средствами, обеспечивающими полную неприкосновенность содержимого ячеек. «Принцип двух ключей» (ключ банка и ключ клиента) обеспечивает максимальную безопасность содержимого ячейки: никто, кроме клиента или его доверенного лица, не сможет получить доступ к ней. Также банк берёт на себя ответственность за сохранность и неприкосновенность сейфа, и гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте.