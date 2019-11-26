Празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»: когда будет, где пройдет, как попасть

В этом году исполнилось 15 лет с момента главного успеха «Крыльев Советов» - бронзовых медалей чемпионата России. В честь этого события футбольный клуб решил провести праздник для своих болельщиков. «КП-Самара» рассказывает, как это будет выглядеть, кто приедет, где и когда пройдет, а также, как туда попасть.

Где и когда пройдет празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»

Праздник состоится после заключительной игры 2019 года – 8 декабря. В этот день «Крылья Советов» на «Самара Арене» примут «Урал». Сам матч начнется в 15:00 по местному времени, а празднование – в 19:30.

Мероприятие пройдет в ресторане «Максимилианс» в Самаре (Московское шоссе, 4, корпус 15).

- Всех гостей ждет яркая развлекательная программа: конкурсы, аукционы, автограф-сессия и живое общение с героями вечера, - рассказали в пресс-службе «КС». - Ведущий мероприятия – Андрей Миронов. Каждый болельщик от организаторов получит кружку пенного и угощение в подарок. Стоит отметить, что подобная встреча пройдет впервые, кроме празднования 15-летия «бронзы», на ней будут подведены итоги первой части сезона 2019/20.

Фото перед игрой «КС» с «Ротором» на «Металлурге».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Как попасть на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»

Попасть на праздник смогут не все. Отметить 15-летие бронзовых медалей ЧР приглашают только тех болельщиков, у которых есть абонементы на этот сезон.

Однако прийти и показать абонемент – мало. Необходимо заранее отправить заявку на участие в празднике на электронную почту: v.zimnukov@ks-samara.com. Сделать это нужно до 12:00 3 декабря.

- В заявке следует указать Ф.И.О., контактный телефон и номер сезонного абонемента (сектор, ряд, место). Количество мест ограничено. Пригласительные не действуют. Вход для владельцев абонементов бесплатный, - уточнили в пресс-службе самарского клуба.

В волжском дерби («Крылья» - «Ротор») в 2004 году самарские футболисты отблагодарили болельщиков вот такими футболками.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Кто приедет?

Отметить 15 лет третьего места в чемпионате страны приедут игроки и тренеры того самого «бронзового» состава «Крыльев Советов». Свое участие в мероприятии уже подтвердили Гаджи Гаджиев, Александр Анюков, Алексей Поляков, Карен Дохоян, Омари Тетрадзе, Дмитрий Кудряшов, Огнен Короман, Антон Бобер, Сергей Виноградов, Робертас Пошкус. Они, кстати, будут и на «Самара Арене» во время игры «КС» с «Уралом».

Мероприятие пройдет 8 декабря.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Считаю, что мы могли добиться и большего в том сезоне, - приводит слова одного из участников праздника, экс-вратаря «Крыльев Советов» Алексея Полякова пресс-служба футбольного клуба. - Не проиграй мы дома «Шиннику» и «Зениту», то могли бы и на второе место рассчитывать. Помню домашний матч с казанским «Рубином», который стал одним из решающих. Гости сравняли счет в игре и получили право бить пенальти. Перед одиннадцатиметровым ударом я краем глаза увидел, как наши болельщики спускаются с трибун «Металлурга» вниз по ступеням. И тут я отбиваю пенальти, потом удар на добивании, а следом Каряка забивает решающий гол – мы побеждаем. Я побежал к болельщикам и кричал им – «Ну куда же вы пошли, родные наши?» Вы знаете, поддержка трибун всегда важна и тот успех был нашим общим. Поэтому я хотел бы вновь увидеть наших болельщиков, приглашаю их на встречу, а также поддержать свою команду в игре с «Уралом». Ну а для меня будет здорово побывать на новом стадионе «Самара Арена» и увидеться со старыми знакомыми. Всегда приятно возвращаться в Самару. Этот город с теплом встречает бывших игроков «Крыльев».