Диабет убивает тихо: больше половины больных до последнего не знают о своем диагнозе

Болезнь есть, симптомов нет

Лишний вес и малоподвижный образ жизни могут быть спусковыми механизмами для развития сахарного диабета 2 типа, который давно стал глобальной эпидемией наравне с раком, сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями. Хотя о его развитии многие заболевшие даже не подозревали. Симптомы коварного недуга часто почти не выражены.

СПРАВКА КП

Диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем первого. Обычно он поражает взрослых людей. Ткани организма становятся менее чувствительны к инсулину, поджелудочная железа вырабатывает его слишком много, истощается и наступает недостаток инсулина в организме.

Согласно последним исследованиям одной российской крупной лаборатории, более 70% людей с диабетом второго типа не подозревают о своем заболевании. А это значит, что буквально каждый день приближает их к серьезным осложнениям. Врачи отмечают, что высокий уровень сахара в крови, который не снижается долгое время, может привести к болезням глаз, воспалениям десен, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезням почек, невропатии, ампутации ног.

Кому нужна помощь

Сдача анализов крови на глюкозу помогают выявить отклонения от нормы, если они есть. Стоит помнить, что болезнь часто развивается без симптомов и по-другому отследить ее практически невозможно. Делать анализы специалисты рекомендуют не реже раза в год. Кроме того, заботиться об этом стоит, если у вас есть лишний вес или вы понимаете, что ваше питание далеко от здорового.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктория Самохвалова, жительница Самары:

- Я никогда не контролировала уровень сахара в крови. Но в последний год меня стала мучать усталость и постоянная сухость кожи. Я купила увлажнитель воздуха, использовала увлажняющие крема, но ничего не помогало. И как-то раз подруга сказала мне про риск диабета. Я, честно говоря, испугалась и еще месяц просто не решалась пойти к врачу. Представляла себе этот страшный диагноз, боялась, что не смогу нормально работать. А потом я решила, что нужно получить хоть какой-то ответ. Я долго читала в интернете статьи с симптомами, советами, страшилками. И в одной нашла адрес приложения SmartMed, где совет врача можно получить дистанционно. Мы очень хорошо поговорили с медиком, и ей действительно удалось меня успокоить. Я сдала анализы, они показали повышенный уровень сахара. Мне посоветовали диету и я уже с рекомендациями пошла к хорошему эндокринологу. И самое главное, сейчас мое качество жизни не изменилось, пожалуй, даже улучшилось. Я похудела и стала выглядеть здоровее. Так что поверьте, с любыми знаниями о своем здоровье лучше не тянуть.

Умный смартфон становится помощником тех, кто беспокоится о своем здоровьеФото: Архив "КП"

Как получить консультацию

Современные технологии позволяют даже не выходить из дома, чтобы получить первую консультацию врача и разобраться в ситуации. Например, через мобильное приложение SmartMed, созданное компанией МТС совместно с сетью клиник «МЕДСИ», можно поговорить со специалистом, реально работающим в клинике, просто . Врач ответит на вопросы, направит на необходимые исследования, поможет не паниковать, а действовать разумно.

- Например, по телефону, в чате или по видеозвонку врач сможет расшифровать результаты анализов.Их можно сдать в любой частной лаборатории, а результаты загрузить в SmartMed и отправить доктору во время консультации. Это особенно помогает пациентам, которым трудно найти свободную минуту, чтобы доехать до клиники, записаться на прием, отстоять очередь и потом дождаться очереди на анализы. В приложении, кстати, сохраняются все загруженные медицинские документы и рекомендации врача по результатам консультации. Если понадобятся, их можно будет легко найти в дальнейшем рассказывает Анна Фофанова, руководитель направления eHealth компании МТС.

Что же делать?

Всемирная организация здравоохранения называет простыми и эффективными средствами нормализации сахара в крови отказ от сладкого и здоровое питание, занятия спортом и отказ от курения. Очень важно достичь здорового веса тела и поддерживать его.

- Здоровое питание это употребление натуральных продуктов, отказ от фастфуда и полуфабрикатов, сладостей и сладких напитков (соков, газировки). Рекомендуется включить в рацион фрукты, овощи, крупы, хлеб грубого помола.

- Больше двигайться, гулять до и после работы, ходить в спортзал, заниматься плаванием и йогой. Активно двигаться 25 минут в день, как рекомендуют врачи ВОЗ, уже достаточно, чтобы снизить риск неинфекционных заболеваний.

- Худеть. Излишний вес это фактор риска для множества заболеваний. Распрощайтесь с лишними килограммами и ваше сердце, почки и другие органы обязательно скажут вам "спасибо".

- Отказаться от алкоголя и курения.

- Сдавать анализы не реже раза в год. Проходить диспансеризацию и обращаться за консультациями к специалистам.

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