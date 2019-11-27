2019-11-26T14:13:53+03:00
Спорт

Ливерпуль – Наполи 27 ноября 2019: прямая трансляция матча 5 тура Лиги чемпионов 2019/2020

Прямая трансляция игры 5 тура Лиги чемпионов сезона 2019/2020 Ливерпуль – Наполи, которая пройдет 27 ноября 2019 на стадионе «Энфилд».
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Ливерпуль» - действующий победитель Лиги чемпионов. «Красные» сделают все, чтобы защитить свой титул. Фото: facebook.com/LiverpoolFC.«Ливерпуль» - действующий победитель Лиги чемпионов. «Красные» сделают все, чтобы защитить свой титул. Фото: facebook.com/LiverpoolFC.
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В эту среду, 27 ноября, стадион «Энфилд» в Ливерпуле, повидавший на своем веку много славных битв, увидит еще одну. Там сойдутся лидеры группы E Лиги чемпионов – «Ливерпуль» и «Наполи».

Неаполитанцы неожиданно для всех обыграли «красных» в первом круге группового этапы. Однако сделать это снова, тем более в логове зверя, будет очень тяжело.

В Английской премьер-лиге «Ливерпуль» Юргена Клоппа не знает поражений уже 30 матчей подряд. Последний раз одолеть «красных» на Туманном Альбионе удавалось в январе. Это сделал «Манчестер Сити». Только трем клубам, кроме «Ливерпуля», удавалось не проигрывать подряд в АПЛ 30 встреч.

«Наполи» чем-то подобным похвастаться не может. Напротив, в стане неаполитанцев не все гладко. Команда, которая несколько последних лет шла вслед за чемпионом «Ювентусом», в этом сезоне откатилась в середину турнирной таблице Серии А. А президент «Наполи», по информации итальянской прессы, намерен штрафовать игроков из-за плохих результатов. В этом стремлении его уже поддержали многие болельщики.

Статистика личных встреч

«Ливерпуль» и «Наполи» встречались друг с другом 7 раз, из них 5 раз – в официальных турнирах. У каждой команды по 3-и победы. Еще один матч закончился вничью.

С «Энфилда» в официальных играх «Наполи» ни разу не удалось увезти победу или хотя бы ничью.

Прогнозы букмекеров

Здесь все предсказуемо – «Ливерпуль» явный фаворит. Коэффициент на победу «Наполи» – 7.5 – 8.1. На победу хозяев – 1.4. На ничью букмекеры дают 5.-5.1.

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи 27 ноября 2019

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Футбол 1». Смотрите прямую трансляцию игры на сайте kp.ru.

Ливерпуль Наполи 27 ноября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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