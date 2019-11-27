Врачи, которым доверяют пациенты

Клиника была открыта в 2016 году. Об основных направлениях и приоритетах ее работы рассказал заведующий стационаром, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней медицинского университета «Реавиз» Игорь Ишутов.

- Игорь Валерьевич, какова специализация вашего медучреждения?

- Как следует из самого названия клиники – многопрофильная – у нас множество направлений, и не только хирургических, но и терапевтических.Приоритетные хирургические профили – пластическая и общая хирургия, травматология и ортопедия, гинекология, урология, колопроктология, нейрохирургия и оториноларингология. Основные терапевтические направления – терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, эндокринология. В хирургии стараемся работать по принципу Fast Track, что означает «быстрый путь». У наших пациентов, как правило, нет необходимости в длительном нахождении в стационаре – большинство операций относятся к малоинвазивным, с минимальным вмешательством в организм. Это и эндоскопические операции, и лазерные технологии с самыми современными видами обезболивания. Все это в комплексе позволяет человеку уже через несколько часов после хирургического вмешательства вставать на ноги и начинать ходить. А через день-два пациенты отправляются окончательно выздоравливать домой, где, как известно, и стены помогают. В клинику же приходят только на перевязки или консультацию к специалисту.

Заведующий стационаром, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней медицинского университета «Реавиз» Игорь Ишутов.

- Сколько пациентов вы можете принять?

- В стационаре 18 круглосуточных коек и 6 мест в дневном стационаре. Но при этом мы выполняем то же количество операций, что и хирургические отделения на 45-50 коек в любой городской больнице – потому что у нас пациенты не лежат неделями. И, конечно, квалификация врачей является важным фактором. Сегодня в клинике работают 10 докторов наук, 35 кандидатов медицинских наук, а также врачи высшей категории. «Реавиз»- университетская клиника. Это значит, что среди наших практикующих докторов - ученые, профессора, доценты. Например, главный врач многопрофильной клиники «Реавиз» - хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Вардгес Ашотович Бадеян. Заведующий кафедрой хирургических болезней профессор Сергей Анатольевич Столяров –активно оперирующий сердечно-сосудистый хирург. И таких примеров много. В клинике работают врачи с большим опытом и стажем.Моя специализация – заболевания органов брюшной полости. Приоритет –герниология, то есть лечение грыж. Нам здесь есть чем гордиться: в клинике делаются все, в том числе и высокотехнологичные операции, которые применяются в этом разделе хирургии на сегодняшний день. С докладами о своих достижениях мы регулярно выступаем не только на региональных, но и на международных конференциях. В частности, 1-2 ноября состоялся Четвертый Всероссийский съезд герниологов с участием представителей США, Германии, Польши, Индии, Австралии. Наши показатели в плане применения малоинвазивных форм оперативного вмешательства при лечении данной патологии соответствуют требованиям времени. Главный хирург России поставил перед лечебными учреждениями задачу до 80% операций при грыжах выполнять лапароскопически. Показатель в клинике «Реавиз» – 84%.

- Какие, на ваш взгляд, главные преимущества многопрофильной клиники? - Пациента здесь могут посмотреть врачи любой специальности. В сложных случаях собираем консилиум с участием хирургов, гинекологов, урологов, кардиологов и врачей других специальностей. У нас немало успешно прооперированных пациентов старше 80-ти лет – другие учреждения им отказали, например, в эндопротезировании тазобедренных суставов, или очередь была на два-три года вперед. У нас есть все необходимое оснащение: современные операционные, анестезиологическое оборудование, реанимация, эндоскопическое и лазерное оборудование, позволяющее обойтись без традиционных разрезов и меньше травмировать ткани. Есть современные аппараты УЗИ и оборудование для гастро- и колоноскопии.

- В клинике проводятся только плановые операции или и экстренные тоже?

- Уже 3,5 года при клинике работает круглосуточный травмпункт, оснащенный рентгенологическим оборудованием, имеется круглосуточно функционирующий компьютерный томограф экспертного уровня.Это позволяет нам в любое время суток оказывать квалифицированную помощь пациентам по профилю «Травматология и ортопедия», включая высокотехнологичные операции, и выполнять весь перечень экстренных хирургических операций. Так что любой пациент с острым аппендицитом, холециститом, ущемленной грыжей и пр.может обратиться к нам. В клинике проводятся и операции по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия», в том числе и в рамках системы ОМС. Для этого нужно записаться на прием к нашему сердечно-сосудистому хирургу и флебологу профессору С.А. Столярову.

КАК НАС НАЙТИ

Многопрофильная клиника «Реавиз»

Ул. Советской Армии, 243.

Тел. (846) 321-21-21.

https://reaviz.com

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