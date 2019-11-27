«Мы надеялись, что нас снесут»: Что сейчас происходит с Фрунзенским мостом в Самаре и как живется рядом со «стройкой века»

Вот уже четыре года, с осени 2015-го, на южной окраине Самары кипит грандиозная стройка. Изначально сообщалось, что Фрунзенский мост должны достроить до 1 декабря 2018 года, но даже год спустя после заявленного срока он до сих пор не сдан. Со стороны кажется, что масштабное сооружение уже готово, пролет соединил берега, металлические конструкции залили бетоном и уложили сверху асфальт. Однако сдавать долгожданную переправу в эксплуатацию и открывать движение пока что не торопятся. Журналисты «Комсомольской правды - Самара» отправились на мост, чтобы выяснить, что происходит на стройплощадке, а заодно узнать, как живется простым людям рядом со «стройкой века».

Мост уже практически готов, остались только мелкие штрихиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Открыть мост не дают болты?

Прогулка через Самарку по Фрунзенскому мосту неторопливым шагом занимает 10,5 минут. Все заборы давно убрали, и местные жители уже спокойно здесь гуляют, переправляясь через реку по своим делам. Никаких работ на самом мосту и съездах уже практически не ведется, только кое-где работает экскаватор, вычерпывая землю с обочин, да рабочие неспешно устанавливают блоки шумоизоляции. Время от времени по мосту проезжают «Камазы» и служебные «Газели» дорожников, да проходят редкие рабочие.

Вокруг новых дорог активно строят шумозащитные заборыФото: Альберт ДЗЕНЬ

А вот на левом берегу Самарки, на ул.Шоссейной, шумно и суетно. Рабочие круглые сутки гремят, сверлят, стучат – устанавливают длиннющий коридор шумоизоляционного забора. Он должен защитить жителей окрестных домов от беспрерывного гула трассы, но в качестве неизбежной ложки дегтя – полностью закроет вид на речку. Впрочем, вместо речки все равно пришлось бы любоваться только на серые асфальтовые развязки да мелькающие автомобили. Запутанные кольца развязок на левом берегу, к слову, уже полностью построены и ждут начала движения.

На месте бывшего бездорожья появилась запутанная транспортная развязкаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Рабочие говорят – все практически готово, мост собирались было сдать еще в ноябре, но помешал «один нюанс». Якобы не выдержали многотонной нагрузки болты на шпренгелях – это та самая поднимающаяся ввысь треугольная конструкция, которая придает пролету моста дополнительную прочность и жесткость.

- Болты не выдержали, и сейчас три тысячи болтов меняют, ставят побольше, усиливают, - рассказывают рабочие. – Вот как поменяют, так и сдадут.

Впрочем, в АО «Стройтрансгаз» (компании, которая строит мост), эту информацию опровергли.

Мост уже практически готов, остались только мелкие штрихиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Чушь, никаких болтов мы не меняем! Да, осталось еще много мелкой работы, в основном по переустройству коммуникаций и шумоизоляции, но о замене болтов речи не идет, - рассказал представитель компании. В Управлении корпоративных коммуникаций АО "Стройтрансгаз" заявили, что мост планово готовят к испытаниям, которые «планируется начать в скором времени», а также последующему за ними пуску движения. - Ведется подготовка к монтажу архитектурно-художественного освещения, установки навигационной сигнализации и аэросигнализации, - пояснили в пресс-службе. - На развязке на ул. Шоссейной завершаем укрепление откосов насыпи, установку шумозащитных экранов, дорожных знаков. Заканчиваем работы по основному ходу развязки на ул. Фрунзе. Бетонные работы, переустройство подземных коммуникаций, устройство насыпи земляного полотна и дорожной одежды на других съездах будут завершены в 2020 году.

Тем не менее, сейчас на стальных конструкциях шпренгелей в местах около болтов установлены металлические строительные леса.

Остановку убрали, выезда нет

Жители Засамарской Слободки на левом берегу реки, прямо напротив стройки, к постоянно стучащим и сверлящим строителям за четыре года уже привыкли, равно как и смирились с тем, что теперь вместо зелени и речных пейзажей им придется видеть только шумоизоляционные заборы.

Жители Засамарской слободы к шуму привыкли. Вот только на остановку ходить далековатоФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Ну, работают, шумят, куда деваться, - пожимает плечами местная жительница Елена, усаживая сына Мишу с ранцем в салон старенькой отечественной легковушки: пора ехать в школу. – Неудобства, как возле любой большой стройки, но все переносимо. Мы привыкли – возле дороги всю жизнь живем, все время мимо едут и шумят, уже не замечаем. Только вот выезжать теперь из поселка неудобно. Раньше могли повернуть налево и быстро доехать к посту ГИБДД и дальше на старый мост. А сейчас все перегородили, оставили только один выезд направо – а там до разворота еще ехать и ехать. Так и придется выезжать через поселок на ул.Народную и опять на старый мост. Так что Фрунзенский нам, получается, и не пригодится. Наверное, те, кто в Волгаре и Южном городе живут, по нему будут ездить, но нам он не особо и нужен.

Дорожные рабочие шумят под окнами днем и ночьюФото: Альберт ДЗЕНЬ

Затягивающаяся стройка доставляет неизбежные неудобства и пешеходам. Местная жительница Людмила сетует – автобусную остановку, которая была рядом с поселком, убрали еще летом, и теперь люди вынуждены ходить на соседнюю, к посту ГИБДД. Там же и переходят дорогу на другую сторону. Дорога от дома до остановки у взрослого здорового человека занимает минут 15.

- А ведь и старенькие бабушки и дедушки с палочками тоже так ходят! – сокрушается Людмила. – Остановку обещают вернуть, но когда это будет сделано – пока неизвестно.

Новая дорога подошла вплотную к дому по ул.Фрунзе,1Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Натиск цивилизации

На другой стороне моста, в старом центре Самары, пусто, тихо и ветрено. Все деревья и кусты вдоль реки вырубили, и теперь здесь вольготно гуляют сквозняки. Работы тут практически не ведутся – только глубоко под мостом экскаваторы копают новую трассу будущей развязки. Чернеет свежим асфальтом новая дорога вдоль берега – местами она подходит совсем вплотную к домам. Контраст между ультрасовременными конструкциями моста и столетними ветхими одно-двухэтажными домиками режет глаз. Местные жители с положением дел смирились – привыкли.

- Ой, мне все равно уже, - машет рукой Любовь Федоровна, жительница дома на ул.Фрунзе, 1, расположенного ближе всего к Фрунзенскому мосту. – Сначала стучали круглые сутки, тряслось все, аж шарики с люстры падали, но мы привыкли. И так как негры живем, воды нет, удобства во дворе, печку дровами топим. Колонка раньше рядом была, но из-за стройки убрали, приходится теперь вон туда, за две сотни метров ходить.

Рядом с современным мостом - ветхие домики с печным отоплением и удобствами на улицеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Оказавшись во дворике дома на Фрунзе,1, будто переносишься в позапрошлый век. Старые скрипучие деревянные лестницы, покосившиеся туалетные кабинки и сараи, забитые фанерой и скомканными газетами окнами. Когда началась стройка, жители воспрянули было духом – неужели дом снесут, а их расселят? Но чуда не произошло.

- Вы нам не мешаете, - заявили строители, завесили невзрачный забор желтеньким фальшфасадом, убрали колонку – и провели дорогу впритык к воротам.

Соседку Катерину стройка под боком ни капельки не смущает: живем, говорит, и дальше жить будем. Зато тротуар сделают и вообще – все красиво будет.

На улице Чапаевской строители раскопали большую яму. Местные жители говорят – перекладывают коммуникации, но не торопятся, есть деньги – работают, нет – прервутся на неделю-две. А яма – да что яма? Пусть люди по краешку обходят.

На Чапаевской жителям уже несколько недель приходится обходить огромную ямуФото: Альберт ДЗЕНЬ

Сильнее всего неудобства от стройки люди почувствовали на себе летом, когда строители вбивали сваи.

- Очень сильно трясло, в доме на другой стороне стены начали трескаться, а у нас просела и покосилась крыша, шифер начал разъезжаться, мы в управляющую компанию пожаловались, но реакции никакой. Теперь со страхом ждем - что будет, когда выпадет снег? - рассказывает жительница дома №12 по ул.Чапаевской Лидия Федоровна. – И зачем нам этот мост, жили тут и жили, а теперь из тихой улочки, где дети прямо на проезжей части могли в футбол играть, превращаемся в оживленную трассу. Где детям теперь гулять? Площадок-то никаких в нашем районе и не было никогда.

Милой, почти деревенской обстановке этой окраины Самары, похоже, действительно приходит конец. Лидия Федоровна и ее дочка Ольга сокрушаются – строители разрушили палисадники с цветами и велели жителям убрать с улицы все огороды, которые местное население активно разводило под окнами. Но от активно наступающей цивилизации уже никуда не деться.

Вместо тихой улицы, на которой гоняли мяч дети, на Чапаевской теперь будет современная магистральФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Она на нас наступает семимильными шагами, да мы особо и не протестуем, - философски говорит старожил дома №10 по Чапаевской Надежда Степанова. – Вот строители нам окна поменяли, которые на улицу выходили. У нас, конечно, и так такие же почти были, пластиковые, но они все равно поменяли. Шумели, да, но что ж – работать им надо, деньги зарабатывать. Вид вот на мост у нас зато будет красивый. За палисадники только свои переживаем, стараемся, сажаем, красоту наводим, а их убирают…

Зато местная молодежь новый мост уже оценила.

- Гуляем по мосту уже вовсю, нам не запрещают, - делится старшеклассница Розанна из 7-го дома по ул.Фрунзе. - Ходим в гости к друзьям на другой берег. Раньше объезжать по старому мосту приходилось, а сейчас 15 минут – и ты на месте. Удобно!

Пока еще можно полюбоваться на прекрасные пейзажи под мостом, но скоро их закроют шумозащитной стенойФото: Альберт ДЗЕНЬ

Все зависит от машин

Эксперты уверены, что Фрунзенский мост по-разному повлияет на рынок недвижимости на двух берегах Самарки. В историческом центре Самары жилье может еще больше обесцениться.

- Все зависит от того, как будут распределены транспортные потоки, - говорит главный редактор журнала «Недвижимость.Rent&Sale» Олег Никитенко. – Если все машины будут магистральным потоком пущены по одной-двум улицам, то это отрицательно скажется на развитии этой части Самары. Здесь никто не будет останавливаться, все поедут мимо, а недвижимость еще больше упадет в цене. Если же грамотно распределить поток автомобилей хотя бы на четыре и более улицы, то это наполнит район новой жизнью, даст толчок к развитию стрит-ритейла, каких-то ресторанов, кафе. Тем более если здесь появится набережная – тогда это место станет ближайшей точкой исторического центра для жителей Южного города, Волгаря, 116-го километра.

Прежде чем заехать на сам Фрунзенский мост, придется пересечь озеро БанноеФото: Альберт ДЗЕНЬ

О многоэтажной застройке этих кварталов, уверен эксперт, думать пока рано. Во-первых, это вопрос инженерных коммуникаций, точнее их отсутствия. А во-вторых, район попадает в границы исторического поселения и многочисленных охранных зон исторических памятников. Так что небоскребы рядом с Фрунзенским мостом самарцам вроде бы пока не грозят.

А вот на другом берегу Самарки, уверен эксперт, недвижимость однозначно подорожает. Новые микрорайоны будут активно расти, а частный сектор окончательно превратится в элитный коттеджный поселок.

Эксперты уверены, что шесть полос Фрунзенского моста - слишком большая нагрузка на дорожную сеть старого центра СамарыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Архитектор Виталий Стадников уверен, что движение автомобилей по Фрунзенскому мосту нужно ограничить двумя полосами в каждую сторону, а третью полосу отдать под общественный транспорт. В противном случае и сам мост, и историческая часть города рискуют наглухо встать в пробках.

- Пропускная способность моста слишком велика для улиц старого центра. Если не ограничить ее, то они встанут в пробках. А если расширять эти улицы, убирать трамвай с ул.Фрунзе, то это убьет исторический центр. Трамвай и общественный транспорт обязательно нужно оставлять – они перевозят гораздо больше людей, чем автомобили, - уверен эксперт.