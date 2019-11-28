Железодефицит: как самарцам избежать развития анемии?

Женщины и дети – в группе риска

По данным Всемирной организации здравоохранения около двух миллиардов человек во всем мире страдают железодефицитной анемией, а каждый третий человек испытывает дефицит железа, даже не подозревая об этом. Большая часть из них - женщины репродуктивного возраста, особенно беременные, и дети до 5 лет. У 40% женщин беременность уже наступает на фоне дефицита железа и далее нарастает по мере роста плода. Недостаток железа может стать причиной многих проблем: от усталости и выпадения волос до анемии и обострения многих хронических заболеваний.

- Проблема дефицита железа актуальна для Самарской области, - говорит к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии СамГМУ, главный гематолог Самары Игорь Куртов. – В нашем регионе, согласно официальным данным Минздрава, на 100 тысяч человек более 1100 граждан испытывают железодефицитную анемию. Пик приходится на детей и женщин, причем с возрастом вероятность заболевания увеличивается. Имеющиеся цифры – верхушка айсберга, потому что часть пациентов уходит в статистику сопутствующих заболеваний. Реальные цифры, вероятно, на порядок выше.

По словам Игоря Валентиновича, лидируют в зоне риска женщины – они вынашивают и вскармливают детей, отдавая им при этом часть железа, ежемесячно теряют кровь во время критических дней и, вдобавок, часто сидят на диетах, едят мало мяса. У мужчин, чаще другие причины – болезни желудочно-кишечного тракта.

Железодефицитные состояния могут заподозрить врачи первичного звена: порой люди обращаются к доктору из-за одышки, подозревая у себя проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако при ближайшем рассмотрении диагнозом может стать анемический синдром. Эти пациенты, при необходимости, направляются на консультацию к гематологу, после чего лечатся участковым терапевтом.

Смогут ли помочь от анемии яблоки?

Яблоки не помогут?

Чем же опасен дефицит железа? Дело в том, что этот элемент входит в состав гемоглобина, отвечающего за доставку кислорода в ткани, и необходим ферментам, участвующим в обменных и энергетических процессах в организме. Недополучая железа, люди чаще болеют, снижается работа головного мозга, физическое здоровье, работоспособность и даже сексуальная функция, а позже развивается железодефицитная анемия.

- Дефицит железа и анемия проявляются симптомами - одышкой, быстрой утомляемостью, резким снижением работоспособности, чувством разбитости, необычными пристрастиями в питании с поеданием мела или земли, учащенном сердцебиении, - перечисляет к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии СамГМУ Раис Хайретдинов. – Латентный дефицит железа больше всего волнует женщин, ведь нехватка этого элемента сразу сказывается бледностью и сухостью кожи, ломкостью ногтей и выпадением волос.

Выявить анемию поможет общий анализ крови, проводимый в любом медицинском учреждении. О содержании железа в эритроцитах расскажут такие показатели, как средний объем эритроцитов, уровень гемоглобина.

Нормой, согласно данным ВОЗ, считается 110 граммов гемоглобина на литр для детей до 5 лет и беременных, 120 граммов – для женщин и подростков, 130 – для мужчин. Причиной железодефицитной анемии могут стать кровопотери или недостаток поступления железа с пищей по различным причинам. Если не устранить причину, то лечение результата не даст.

- Врач по результатам обследований может назначить человеку диету, обеспечивающую поступление гемового железа, - продолжает Раис Кэтдусович. – Оно содержится в мясе, особенно в говядине и говяжьем языке. В растительных продуктах, в гранатовом соке, бобовых, шпинате, из которого усваивается лишь 1 – 4%. Поэтому железодефицит лечат специальными препаратами, которые рекомендует доктор.

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Заболевание имеет несколько стадий, начинается с латентного дефицита железа, и от легкой формы без адекватного лечения может зайти достаточно далеко - до тяжелой железодефицитной анемии. При анемии легкой степени лечение проводится пероральными препаратами железа. Скорого результата ждать не приходится: железодефицитная анемия лечится приёмом лекарств от трех до шести месяцев.

При среднем и тяжелом состоянии, когда необходимо очень быстро, в течение нескольких дней, компенсировать дефицит внутривенными препаратами железа. Решение о выборе лечения принимает только врач.

- Легкая анемия лечится амбулаторно, тогда как средняя и тяжелая – в стационаре, под контролем врача. Случаются и экстренные переливание крови, в критических состояниях по жизненным показаниям, - говорит д.м.н., заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков. – Люди часто не обращают внимания на свое здоровье, пока гемоглобин не упадет до низких показателей или дело не дойдет до «Скорой помощи». Хочу отметить, что железодефицит – это не синоним анемии. Железодефицит может развиваться постепенно, по мере истощения запасов железа в печени. Железодефицитная анемия – это уже его следствие, более тяжелое, с развернутой клиникой. Порядка 30% пациентов страдают дефицитом железа. Девушке, которая в рекламе шампуня жалуется на ломкость и безжизненность волос, нужно не средство ухода менять, а идти к лечащему врачу за диагностикой дефицита железа и дальнейшим лечением.

Как защитить себя и ребенка? Как вовремя выявить дефицит железа и предотвратить развитие более тяжелого состояния – железодефицитной анемии? Ответ на этот вопрос дал главный гематолог Игорь Валентинович.

- Необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови не только на гемоглобин, но и на ферритин сыворотки, который является «золотым стандартом» оценки запасов железа в организме, а также на сывороточное железо. Эти показатели сигнализируют о железодефицитном состоянии, которое, в зависимости от тяжести, также требует лечения.

Выявить анемию поможет анализ крови.

Как не дать анемии шанса

Традиционное мнение врачей «легче предотвратить, чем лечить», конечно, подходит и к анемии. Эксперты утверждают: если следить за своим здоровьем и обеспечивать организм всеми необходимыми микроэлементами, не придется сталкиваться с неприятными симптомами.

- Дефицит железа, анемия – полисимптомные состояния, которые могут проявляться как угодно – от головокружения до аномалий вкусовых пристрастий, - говорит к.м.н., главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. – Организм – сложная саморегулируемая система, и, если появились симптомы, собственный компенсаторный механизм уже нарушен. Не нужно ждать проявлений, нужна профилактика. Граждане с 18 лет имеют право на ежегодные медицинские осмотры, с 18 до 40 лет – на диспансеризацию каждые три года, с 40 лет – на ежегодную диспансеризацию. Ответственный человек, которому небезразлично собственное здоровье, этими возможностями должен пользоваться.

Александр Владимирович уверен: дефицит железа легко заработать в результате неграмотных диет – многие, особенно девочки-подростки, заполучают полидефицит всех необходимых элементов. Избыточный вес, вызванный нарушением обмена веществ, только вырастет, если разрушить ферментные системы, лишив их десятков микроэлементов. При этом страдают желудок, кишечник и весь организм в целом. По словам врача, быть здоровым и красивым можно только при сбалансированном питании, обеспечивающим поступление всех классов необходимых веществ. Формула хорошего самочувствия – это правильный рацион, прием поливитаминов, своевременные медицинские обследования и выполнение рекомендаций врача. Будьте здоровы!

В День борьбы с дефицитом железа, 26 ноября, в пресс-центре «Комсомолки» эксперты обсудили актуальность проблемы для жителей Самарской губернии.Фото: Елена СБОРНОВА

НАША СПРАВКА

О дефиците железа в организме могут свидетельствовать:

- Чувство разбитости

- Умственная усталость

- Выпадение волос

- Ломкость ногтей

- Бледность

- Быстрое возникновение синяков

- Снижение памяти

- Гастрономический интерес к малосъедобным и несъедобным вещам, запахам

- «Синдром беспокойных ног» (потребность в постоянной перемене их положения)

- Непереносимость холода

- Одышка

- Восприимчивость к инфекциям

- Головная боль

- Снижение сексуальной функции

Более подробную информацию по симптомам, а также причинам возникновения железодефицита и последствиям, вы можете узнать на сайте: https://ru.irondeficiencyday.com/