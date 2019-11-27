2019-11-27T16:05:52+03:00
Общество

Постмундиальный синдром: почему Самара оказалась в хвосте федерального рейтинга качества жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал итоги ежегодного исследования. Самара заняла в рейтинге городов неутешительное 71 место из 78, Тольятти – на 73 позиции
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Горожане считают, что общественный транспорт в Самаре работает неплохо, а вот по остальным критериям ситуация хужеГорожане считают, что общественный транспорт в Самаре работает неплохо, а вот по остальным критериям ситуация хужеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Финансовый университет при Правительстве РФ обнародовал итоги своего традиционного ежегодного исследования качества жизни в российских городах. Исследование проводится с 2014 года в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Качество жизни определяют просто – спрашивают самих горожан, в каждом городе не менее 600 человек. Мнением просят поделиться сразу по нескольким сторонам жизни мегаполиса – это работа дорожных и коммунальных служб, транспорта и ГИБДД, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилья и благоустройство, работа местных властей, качество медицины и общая оценка положения дел в городе.

В результате опросов выяснилось, что самарцы совсем невысокого мнения о своем городе и о качестве жизни в нем. Самара заняла в рейтинге 71 место из 78, а Тольятти – 73-ю строчку. Хуже нас – только Омск, Волгоград, Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ. В число лидеров традиционно вошли Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Хуже всего самарцы оценили работу местной власти – по этому показателю мы на 72 месте. Немногим лучше обстоят дела с медициной (67 место). А вот состояние дорог и транспорта многие горожане оценили не так уж плохо – Самара занимает 46 место из 78 возможных.

Впрочем, эксперты предупреждают – поскольку за основу исследования бралось личное мнение жителей города, результат мог получиться достаточно субъективным и не отражать реальное положение дел.

- Рейтинг показывает скорее настроения людей, а не реальное качество дорог или жилья, - считает управляющий директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре Антон Ларионов. – Кроме того, имеет большое значение, где именно проводились опросы – ответы в Ленинском районе и на Безымянке могут очень сильно различаться.

Эксперт считает, что апатия среди горожан вызвана «постмундиальным синдромом».

- В прошлом году у нас прошел чемпионат мира по футболу, к которому все долго и активно готовились, прошел очень ярко, на действительно хорошем уровне. А потом он закончился – и все вернулось на круги своя. У горожан появились вопросы, кто будет все это содержать, появился общий пессимизм и разочарование, что по большому счету ничего не изменилось, - говорит Антон Ларионов. - Заметьте, что Волгоград, в котором тоже был чемпионат, занимает еще более низкую строчку рейтинга. Конечно, те города, где экономика уже много лет на подъеме – например, Москва или Краснодар – они в лидерах. А у нас 20 лет было запустение, потом – всплеск, но после него неизбежно пошел спад.

Антон Ларионов считает, что ключевая проблема кроется в недоверии горожан к институту власти.

- Люди видят, что системной работы нет, что что-то делается для видимости, все устали от коррупции, от того, что подрядчик может некачественно сделать работу и исчезнуть, и спросить потом не с кого, - говорит эксперт. – Чтобы ситуация изменилась, нужна системная планомерная работа с прозрачным финансированием и графиком улучшений, нужно, чтобы у людей было понимание, когда и что им сделают и с кого можно спрашивать результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы надеялись, что нас снесут»: Что сейчас происходит с Фрунзенским мостом в Самаре и как живется рядом со «стройкой века»
Журналист и фотограф «КП-Самара» прогулялись по Фрунзенскому мосту и пообщались с жителями покосившихся деревянных домов, мимо которых теперь будут мчаться современные автомобили
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24
В Самаре суд арестовал хозяйку кооператива «Вкусно и сытно», обманувшего людей на 400 млн рублей
В Чапаевске педофил затащил в квартиру 7-летнюю девочку и продержал несколько часов, угрожая ножом
В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей
В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество
В Самаре владелец снесенного рынка на улице Авроры подал в суд на пристава
Самарцы могут стать Дедами Морозами для бездомных кошек и собак
В Самарской области пустят с молотка заложенные должниками квартиры и дома
«Яблоки на снегу» и «бокал с шампанским»: как Самару украшают к Новому году
В Самаре в театре оперы и балета перед спектаклями будут проводить «елки» для детей
Гонялся за медсестрой с протезом ноги и воровал еду: в Самаре инвалид довел до истерики медиков клиники
Сахалин «взят»: баскетбольная «Самара» впервые обыграла «Восток-65»
Волжский проспект в Самаре включили в границы исторического поселения
В Самаре на остановке нашли мужчину с проломленной головой
Под Самарой преступник убил человека и поджег его квартиру
Без синтетических удобрений и добавок: в Самарской области могут построить органические молочные фермы
Самарцы пожаловались на вырубку деревьев в районе 5-ой просеки
В Тольятти пенсионер на Kalina не пропустил на "зебре" 10-летнего мальчика и сбил его
И никакого выгорания: в «СамГЭС» тренинги для персонала проводят, заботясь о клиентах
Жители 5-ой просеки в Самаре пригрозили выйти на акцию протеста из-за строительства школы на 600 мест
На самарский аквапарк «Виктория», где пострадали три ребенка, возбудили уголовное дело
Спаси дерево! Самарцам предлагают получать электронные платежки за свет
В Самаре в районе Кировского рынка снесут 50 незаконных павильонов и кафе
В Самаре ветаптека торговала контрафактными препаратами для лечения пчел
В воздухе Сызрани обнаружили превышение концентрации опасного вещества