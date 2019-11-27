Постмундиальный синдром: почему Самара оказалась в хвосте федерального рейтинга качества жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ обнародовал итоги своего традиционного ежегодного исследования качества жизни в российских городах. Исследование проводится с 2014 года в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. Качество жизни определяют просто – спрашивают самих горожан, в каждом городе не менее 600 человек. Мнением просят поделиться сразу по нескольким сторонам жизни мегаполиса – это работа дорожных и коммунальных служб, транспорта и ГИБДД, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилья и благоустройство, работа местных властей, качество медицины и общая оценка положения дел в городе.

В результате опросов выяснилось, что самарцы совсем невысокого мнения о своем городе и о качестве жизни в нем. Самара заняла в рейтинге 71 место из 78, а Тольятти – 73-ю строчку. Хуже нас – только Омск, Волгоград, Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ. В число лидеров традиционно вошли Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург.

Хуже всего самарцы оценили работу местной власти – по этому показателю мы на 72 месте. Немногим лучше обстоят дела с медициной (67 место). А вот состояние дорог и транспорта многие горожане оценили не так уж плохо – Самара занимает 46 место из 78 возможных.

Впрочем, эксперты предупреждают – поскольку за основу исследования бралось личное мнение жителей города, результат мог получиться достаточно субъективным и не отражать реальное положение дел.

- Рейтинг показывает скорее настроения людей, а не реальное качество дорог или жилья, - считает управляющий директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре Антон Ларионов. – Кроме того, имеет большое значение, где именно проводились опросы – ответы в Ленинском районе и на Безымянке могут очень сильно различаться.

Эксперт считает, что апатия среди горожан вызвана «постмундиальным синдромом».

- В прошлом году у нас прошел чемпионат мира по футболу, к которому все долго и активно готовились, прошел очень ярко, на действительно хорошем уровне. А потом он закончился – и все вернулось на круги своя. У горожан появились вопросы, кто будет все это содержать, появился общий пессимизм и разочарование, что по большому счету ничего не изменилось, - говорит Антон Ларионов. - Заметьте, что Волгоград, в котором тоже был чемпионат, занимает еще более низкую строчку рейтинга. Конечно, те города, где экономика уже много лет на подъеме – например, Москва или Краснодар – они в лидерах. А у нас 20 лет было запустение, потом – всплеск, но после него неизбежно пошел спад.

Антон Ларионов считает, что ключевая проблема кроется в недоверии горожан к институту власти.

- Люди видят, что системной работы нет, что что-то делается для видимости, все устали от коррупции, от того, что подрядчик может некачественно сделать работу и исчезнуть, и спросить потом не с кого, - говорит эксперт. – Чтобы ситуация изменилась, нужна системная планомерная работа с прозрачным финансированием и графиком улучшений, нужно, чтобы у людей было понимание, когда и что им сделают и с кого можно спрашивать результат.