Парк вместо ямы с навозом и детектив с памятником Ленину: как Павел Мочалов строил Металлург

"Городок металлургов", или попросту Металл. Название этого неофициального района города известно каждому самарцу. Построенный здесь стадион почти полвека был родным домом для футбольных «Крыльев Советов». Новогодний комплекс в 90-х годах был самым большим в городе. А фонтан «Царевна-лебедь», что сторожит озеро в парке Металлургов – один из крупнейших в Самаре.

Но всего бы этого не было без Куйбышевского металлургического завода, первым директором которого был Павел Петрович Мочалов. Эту должность он получил в 1951 году. Вот, что Павел Петрович писал в своих мемуарах, книге под названием «Река моей жизни»:

Не только завод. Как Павел Мочалов построил в Самаре целый город Металлургов 00:00 00:00

Иногда складывается ощущение, что здесь ничего не изменилось за много летФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«Конечно, сам завод и все, так или иначе относящееся к будущему производству, было для нас первостепенным, но тем не менее проектирование, а затем и строительство не неких отдельно стоящих жилых домов, а именно городка Металлургов, никого не могло оставить равнодушным.

Ведь проектировался наш общий дом, причем впервые задумывалось создать целый комплекс: жилье, магазины, стадион, кинотеатр, Дворец культуры».

Первенцами городка Металлургов стали общежития для заводских рабочих. Строились они по типовому проекту на участке между улицами Елизарова и Пугачевской. Но благодаря главному архитектору Куйбышева Андрею Матвееву эти типовые близнецы были интересно украшены.

Для них были придуманы башенки в итальянском стиле, которые местные жители прозвали «пиками». Дом с пиками – до сих пор известный топоним в городке Металлургов.

Стоит сказать, что в начала 1950-х годов Безымянка была по сути отдельным городом. С историческим центром его связывала лишь трамвайная линия. Между тем тогдашний первый секретарь обкома товарищ Пузанов настаивал, чтобы дома для заводчан строились в старом городе. Споры были долгие, но идея Павла Мочалова строить городок Металлургов рядом с заводом одержала верх. Немаловажным фактором было то, что товарищ Пузанов ушел на повышение в Москву.

В дальнейшем застройку городка металлургов взял на себя трест «Металлургстрой», которым также руководил Павел Мочалов. От нынешней площади, носящей его имя, и до улица Алма-Атинской был проложен бульвар, который по обеим сторонам обступили пятиэтажные дома, преимущественно сталинки.

В тогдашних куйбышевских газетах активно освещали застройку нового городского района. Частенько эти заметки содержали подобные пассажи: «На месте пустыря возникли огромные, радующие глаз жилые здания, пролегли прямые широкие улицы». Они правдивы лишь отчасти. К 1950-м годам окрестности нынешнего бульвара на проспекте Металлургов были застроены частными домами.

Узкие дороги - никто ведь не предполагал такого развития автомобилестроенияФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Возведение новых жилых кварталов шло параллельно со строительством Куйбышевского металлургического завода. В марте 1952 года началось строительство его первого цеха – ремонтно-механического. 4 ноября 1955 года был отлит первый алюминиевый слиток. Спустя три года было освоено производство легкосплавных бурильных труб, а на реверсивной клети горячего стана был прокатан первый слиток.

А какие успехи за этот период были достигнуты в социально-культурном строительстве? Нужно сказать большие.

7 ноября 1954 года был открыт клуб «Октябрь». Да именно клуб, кинотеатром он станет спустя несколько лет. Его постройка была вопросом насущным. К этому времени коллектив треста «Металлургстрой» и самого завода насчитывал уже несколько тысяч человек. За неимением подходящего помещения собрания и партактивы проводили в столовой барачного типа около литейного цеха. Высидеть несколько часов в тесном и душном помещении было непростым испытанием.

Здание кинотеатра "Октябрь" сейчас не в лучшей кондицииФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Руководство завода обратилось в Москву с просьбой дать разрешение быстрыми темпами построить типовой кинотеатр на 700 мест. Пока не будет построен полноценный Дворец культуры он использовался бы как клуб. Ровно за шесть отведенных на строительство месяцев, день в день здание было построено и сдано в эксплуатацию.

В 90-х годах кинотеатр «Октябрь» был закрыт, а в его здании появился одноименный торговый центр. Внешний его вид удручает... Но вернемся на 65 лет назад.

В 1955 году Металлургический завод открыл свой пионерлагерь. Первоначально он располагался в Студеном овраге, недалеко от Лысой горы. Через 20 лет он переехал на берега реки Кондурчи. Думаю многие жители Металлурга хорошо знают пионерлагерь имени Циакловского.

Но самые масштабные «приобретения» городок Металлургов получил в 1959 году. Во-первых, 25 августа был открыт Дворец культуры металлургов. Он был возведен по проекту архитектора Константина Барташевича. Проект тоже был типовым, но и ему придали дополнительную выразительность благодаря скульптурам установленным на фасаде. Автор скульптур – самарский зодчий Алексей Фролов, самая известная работа которого – Змей Горыныч на углу улиц Красноармейской и Чапаевской.

Что любопытно, первое театральное представление во Дворце культуры состоялось еще до его официального открытия 19 июля. Выступали артисты ленинградской Александринки.

Все эти дома строились для рабочихФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Помимо Дворца культуры в 1959 году на заводском стадионе был принят в эксплуатацию спортивный корпус №1. В советское время спорт, был чем-то большим, чем полезным время припровождением. Поэтому стадион строился тоже одновременно с заводом. Копались гигантские котлованы под фундаменты цехов, а вынутый грунт свозили туда, где сейчас стоит Восточная трибуна. Так появилась земляная трибуна, на которую установили деревянные сиденья. Так началась история стадиона «Металлург», о которой мы обязательно расскажем отдельно.

А пока напомним, что помимо футбольного поля были организованы волейбольная, баскетбольная и городошная площадки, а также два теннисных корта. Потом к ним добавился бассейн «Нептун» и гимнастический корпус.

Многие объекты спортивного комплекса, увы, не пережили лихих 90-х и сытых нулевых. Зато буквально в прошлом году привели в порядок территория парка Металлургов. Вот как описывает первое знакомство с ним Павел Мочалов:

А вот и то самое озеро в парке металлурговФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

«Как-то с группой работников, обходя нашу территорию, подошли мы на северной ее окраине к разрушенному свинарнику. Возле него – яма с навозом, превращенная в районную свалку. Зловоние, тучи мух, в общем, картина удручающая. По генеральному плану поселка эта площадь отводилась под парк.

А что если на месте свалки, предложил я, выбрать котлован и заполнить его водой? Получится большое озеро, которое украсит парк. Мои спутники поддержали меня, и проектный отдел завода, не откладывая в долгий ящик, выдал необходимую документацию».

Здесь Павел Петрович немного лукавит. Озеро в парке Металлургов, называемое Песчаным существовало еще в 19 веке, что зафиксировано на картах города. Но глубина его, судя по старым фотографиям была не более метра. Поэтому для наполнения озера была пробурена артезианская скважина, а берега укреплены железобетонными плитами. Уже в 80-х годах озеро было украшено фонтаном Царевна-лебедь.

Работал завод, открылись стадион и дворец культуры, но не произошло главного – предприятие не было официально принято в эксплуатацию специальной госкомиссией. Это произошло 5 июля 1960 года. А на следующий день на предзаводской площади был открыт памятник Владимиру Ленину, чье имя и получил Куйбышевский металлургический завод.

В старых домах новые удобства: пластиковые окна, напримерФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Автором памятника был именитый советский скульптор Николай Томский, на счету которого, например, памятники Ломоносову и Кутузову в Москве. История установки Ильича в городке Металлургов была почти детективная. Вот, как ее вспоминал об этом Павел Мочалов:

«Вряд ли с уверенностью можно сказать, кому пришла мысль об установке памятника Ленину. Видимо, одновременно эта идея посетила многих. И меня в том числе.

Мы послали нашего представителя в Москву, к известному скульптору Томскому. Оказалось, что в подмосковной мастерской лежит готовый памятник, заказанный автору одним из колхозов, находящимся в Средней Азии. Сроки получения заказа истекли, и нам представилась возможность приобрести скульптуру».

Иногда складывается ощущение, что здесь ничего не изменилось за много летФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Даже мраморный постамент предназначался для другого памятника, но тоже в итоге оказался свободным.

«Все это делалось, по-существу, заочно, но когда памятник был установлен, то все получилось очень хорошо», — резюмирует Павел Мочалов в своих мемуарах. Также директор КМЗ упоминает, что установка Ильича в городке Металлургов даже не была согласована с руководителем Куйбышевского обкома.

В 1979 году Павел Петрович Мочалов вышел на пенсию. Тогда же ему было присвоено звание Почетного гражданина города Куйбышев. Что любопытно жил он далеко от металлургического завода. В небольшой сталинке на улице Степана Разина. Но именно он сделал северную окраину Безымянки, одним из самых известных негласных районов города – великими и ужасным Металлом!

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